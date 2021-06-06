هاجر عدنان: الفن والزواج

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‫تعليقات الزوار

10
  • عبده
    الأحد 6 يونيو 2021 - 11:16

    الأيام بيننا إن كنت إخترت الأليق لدنياك ودينك … والسلام على من إتبع الهدى

    24
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  • عبد الرحمان
    الأحد 6 يونيو 2021 - 11:40

    الزواج يصون المرأة المسلمة ولا يشكل عقبة لطموحاتها وأهدافها

    36
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  • المنطق
    الأحد 6 يونيو 2021 - 11:47

    كلامك فيك المنطق من ناحية المرأة كأم .المرأة الأم لازم مكانها المنزل لرعاية أبناءها و أهلها و تهييء الجو العام الا سمحت لها الظروف باش الحياة الزوجية تسير بشكل صحيح .اما المرأة الأم تواجدها خارج البيت لا ماشي من ناحية التعصب او الميز المنطق و العقل كيفرض هكذا الا اذا كانت ظروف قاهرة .

    16
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  • Rachid
    الأحد 6 يونيو 2021 - 12:18

    فيروس كورونا ابان كل ماهو مبني على ضعف او غش ,فمصيره الانهيار.

    14
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  • مواطن
    الأحد 6 يونيو 2021 - 12:59

    شخصيا ارى ان اسم هاجرعدنان اقترن باحسم مسلسل رمضاني لحد الان بالنسبة الي.جميع الممثلين كانوا في المستوى،لازلت انتظر بشغف كل حلقاته التي تبت من جديد بالاولى لكني اتاسفرلعدم مشاهدتها هي والمحامية وعلي في اعمال جديدة.لقد كانت في المستوى.

    -11
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  • عندها الحق
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:59

    كمدرس سنوات تسعينيات العديد من التلميذاة متفوقات في العلوم الرياضيات المتقدمة من درجة B ويستطعون منافسة عباقرة الرياضيات في أمريكا وصين، وفضلن الزواج عوض الإلتحاق بمدارس التحضيرية للمهندسين وبناء مستقبلهن.
    حتى الأن أرهم في مدينتي والله العظيم متحسرات جدا و خيبات الأمل على وجوههم ومنهن من نذمت عن نصائحي.

    -5
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  • Mino
    الأحد 6 يونيو 2021 - 14:25

    عن نفسي المرأة لايمكن أن تجعل زواجها وأسرتها في الترتيب الثاني من أولوياتها.. لكن يبقى الزواج حظ ونصيب قد تجد الشريك الذي لم ولن يخذلك فتكمل حياتك معه ولو بالخبز والماء.. وقد يكون العكس فتنقلب حياتك رأسا على عقب.. الخلاصة: النية وقلة النية لا يلتقيان.. وعند الله تجتمع الخصوم…

    21
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  • هشام
    الأحد 6 يونيو 2021 - 14:40

    لكل من يعتبر الزواج والولادة. عائق للتقدم والإزدهار فلديه حل حل بسيط جدا هو عدم الزواج وعدم الانجاب وهكدا يعيش حياته ويتمتع بها ويزدهر ثم تنقرض سلالته بعد وفاته. هذا أفضل لنا من زواجه وتكاثره وزرع افكاره المسمومة للأجيال القادمة.

    15
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  • Yassine
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:46

    لا ترقى لمستوى فنانة و لا تتوفر على ملامح فنانة و الله العظيم

    6
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  • رسالة الى كل فتاة
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:56

    لا اعلم لماذا يضن العرب ان الزواج فرض !!!!!فمن لم يرغب به فليتركه وليعش مرتاحا
    بل طلب العلم هو الفريضة ايتها الفتاة كاااافحي في دراستك و تعلمي باجتهاد حتى تضمني رزقك وشرفك ومنزلتك في المجتمع و حتى تنشغلي بالعلم و الابحات و تطوير المجتمع وحتى تكون لك مكانة مرموووقة او تصبحي من العالمات فالكتييير من العلماء المسلمين رفضوا الزواج حتى يشتغلوا بالعلم
    وانى ارى ان يعيش الانسان حرا طالبا للعلم يعبد الله حرا طليقا احسن من الف درجة من مشاكل الزواج صدقووووونييييي

    -7
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