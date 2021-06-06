عدنان: منظومة الزواج تعرقل عمل المرأة .. والعودة إلى الفن قرار عقلاني

عقب غياب اختياري دام عشر سنوات، عادت المغنية والممثلة هاجر عدنان إلى السّاحة الفنية بعمل غنائي يحمل عنوان “باغي يتفلا”، بعد النجاح الذي حققته بتشخيص دور “فنينة” في سيتكوم “كلنا مغاربة” وتقديم “جنريك” العمل نفسه بعنوان “أنا مزاوك فيك” الذي جمعها بالفنان زكرياء الغفولي.
في حوار مع هسبريس، تتحدث خريجة برنامج “ستار أكاديمي” عن أسباب غيابها عن الميدان الفني، وعن مزاوجتها بين الغناء والتمثيل وتكشف أسرارا جديدة عن حياتها الشخصية.
بداية، حدثينا عن تفاصيل أغنيتك “باغي يتفلا”..
“باغي يتفلا” عمل فني شبابي بامتياز، تعمدنا أن يحمل طاقة إيجابية وفرحا معديا يشعر به كل من يشاهد الفيديو كليب قصد رسم الابتسامة على وجه الجمهور الذي مر بتجارب صعبة هذه السنة، كما اعتمدنا مشاهد مبهجة بإظهار جمال شواطئنا المغربية ورونق الطبيعة الجبلية لمدينة فاس. لذلك اخترنا تصوير الفيديو كليب الذي أخرجه ياسر عبيدي، بكل من الهرهورة، وفاس، والقنيطرة. وتحمل الأغنية على مستوى الكلمات توقيع يونس آدم، وألحان مهدي محجور، وتوزيع أشرف بنصفية.
ماهي الأسباب التي دفعتك إلى الابتعاد عن الميدان الفني لمدة تجاوزت عشر سنوات؟
انقطعت بمحض إرادتي ولدّي عشرات الأسباب التي دفعتني إلى التوقف لفترة ربما كانت طويلة، خلال هذه السنوات عشت العديد من الأحداث التي انعكست على شخصيتي، فهمت فيها نفسي أكثر ونضجت أكثر، وعندما قررت العودة إلى المجال الفني اتخذت القرار بعقلانية وبحب أيضا، وأطمح فقط أن أعيش حياة سعيدة وأمارس المهنة التي أحبها.
هل نفهم من حديثك أنّ الزواج والأمومة كانا السبب وراء ذلك؟
شيء طبيعي، الزواج من بين الأسباب التي دفعتني إلى الابتعاد عن المجال الفني، الأسرة والطفل ومنظومة الزواج تعرقل عمل المرأة، الجميل في ذلك أنني قضيت أوقاتا جميلة مع ابني “غالي” الذي يبلغ الآن ثلاث سنوات ونصف.
إلى جانب الغناء، اخترت العودة إلى مجال التمثيل من خلال سيتكوم “كلنا مغاربة”، هل من السهل الجمع بين الغناء والتمثيل معا؟
أنا أحترم كل التخصصات، ومشاركتي ضمن السيتكوم تجمع بين الغناء والتمثيل، لأنّ الفكرة نابعة من تعرفي على موس ماهر في حفل فنّي، وبالتالي لم أتخل عن دوري كمغنية، وهو الأمر الذي سبق وقدّمته منذ سنوات من خلال سلسلة “دار الورثة”. وأعتقد أنّ هناك العديد من التجارب لمغنين عالميين نجحوا في تشخيص أدوار مهمة، وأنا لا أتوانى عن طلب المساعدة من الفنانين كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويظل الإبداع هو المحدد الرئيسي لنجاح الممثل.
هل كنت حريصة على تقديم صورة عن الثقافة والمرأة الصحراويتين من خلال شخصية “فنينة”؟
أنا ترعرعت في مدينة العيون، من خلال هذه الشخصية حاولت أن أتقاسم مع المشاهد جزءا من الثقافة الصحراوية ونقل تفاصيل العيش اليومي وبعض التفاصيل التّي يعرفها سكان المنطقة فقط. شخصية المرأة الصحراوية قوية وطيبة ومحبة للحياة وسخية في الكلام، وأنا تشعبت بهذه الثقافة المحبة للحياة.
الزواج يشكل خطرا كبيرا على نفسية المرأة وعلى مستقبلها،
هدف المرأة من هده الحياة هو التكوين ودراسة والحصول على منصب شغل دائم ومنزل أو شقة وسيارة حتى لا تتعرض لتحرش في المواصلات أو الإعتدء من قطاع الطرق.
لا تجعلوا هدفكم هو الزواج.
هدا القرار هو أفضل قرار تأخدنه في حياتك، مواصلت الفن هو قرار أكثر من صائب، فسيؤمن لك عيشك الكريم ومستقبلك.
وليس كبعض الفنانين الدين إختارو التوبة، وكأنهم نجوم أفلام الإباحة مع العلم أن أعمالهم ليس فيها أدنى لقطة مخيلة بالأخلاق وتقاليدنا .
عفوا سيدتي المؤسسة الزوجية ،مؤسسة مقدسة وأبعادها تتجاوز كل الاحتمالات والتوقعات من الجانب النبل والقداسة والاطمئنان من البداية إلى النهاية أما الفن كفن فهو كفن لمن لا يخشع له القلب والفؤاد ومرحلة مؤقتة يغذيها نزوات الحياة العابرة.فطوبى لمن نقشت على صفحات حياتها ناشءة تكون خلف لخير سلف فيما هو بنيوي وليس ظرفي. والشعراء يتبعهم الغاوون.
في نظرها منظومة الزواج تعرقل عمل المرأة…
في نظري عمل الزوجة خرب منظومة الزواج انطلاقا من تجربة شخصية….
يجب سن صيغتين للزواج للمحافظين و اخرى للحداثيين، لا الجمع بينهما نافع و لا فرض واحدة نافع…
الزواج يعرقل كدالك عمل الرجل و المجتمع لأن عامة الكل أصبح يتنصل من المسؤولية. زد على دالك أن المرأة التي لاتتبع حمية غداءية و لارياضة و لا ثقافة …وكدالك الرجل …و هي لا تفارق التلفون و تضر باعينها بسبب ضوء شاشة led و مخها بسبب الويفي…ادكر أن حسب منضمة الصحة العالمية ادا كنت تستعمل التيليفون أكثر من نصف ساعة في اليوم فبعد 10 سنوات ستصاب بداء السرطان في المخ…و حسب عالم آخر يجب أن لاتمسك حتى التيليفون بنفس اليد أكثر من 5 دقائق هدا يسبب تشنج في الأيدي…المهم هو المرأة يجب أن تتريت في اخد قرار الولادة خصوصا ادا كانت لاتبالي بما تكتشفه العلوم يوميا من أضرار …سوء استعمال الوقت من اجل العيش بدون استعمال العقل والتركيز على المضاهر فقط كارثة حقيقية. الطفل سيخلق بمشاكل صحية جمة و سيتطلب دالك عناية فاءقة …و ستصبح الحياة الزوجية لاتطاق و لن ينجح لا في الدراسة ولا في إيجاد عمل وسيصبح جد مكلف.نصيحتي الرجاء الابتعاد عن الزواج . الله يقول وخلقنا كل شيء بقدر…يعني بمقدار…و ادا زاد الشيء أو نقص أو تغير على قدره فهدا يؤثر سلبا على صحتنا و حياتنا ومستقبلنا.
سبع صنايع و الرزق ضايع .هذا هو حال “”فنانينا”. لا هم تخصصوا في التمثيل و لا في الغناء!!!!
فعلا الزواج مسؤولية جسيمة و نبيلة و راقية و قليلات هن من يقدرنها
قبلك مرت فنانات وفنانات كان المخرجون يفعلون أي شيء ويدفعون لهن المال٠ كن نجمات الصف الأول، يستقبلهن الملوك وتتوقف عليهن المهرجانات في نجاحها، أما الصحافة فكانت تكتب عليهن وكأنهن ملكات حتى تخيلت هؤلاء الفنانات أنهن فعلا متفوقات على باقي البشر وأصبحن مغرورات جدا٠ لكن التقدم في السن أيقظهن من حلم النجومية ليكتشفن أنهن كن فقط في حلم ولما استيقظن وجدن أنفسهن على الهامش، انتهت عروض الأفلام والأعمال والسهرات مع رجال الأعمال، وأصبحن وحيدات، لازوج ولا إبن وانطفأت عليهن أضواء الكذب والكثيرات فقدن جمالهن ومالهن وأصبحن يرتدن الأطباء النفسانيين أو دور العجزة! وورائهن فضائح المشاهد الداعرة وفضائح لن يقدرن على نسيانها رغم تظاهرهن بالقوة! أحسن عمل للمرأة هو تربية الأجيال والعيش مع زوج لتحقيق التوازن النفسي الطبيعي، غير ذلك هو معاكسة للطبيعة والمعاكس يدفع ثمن الخطأ، يمكن للمرأة أن تشتغل لبعض الوقت، أما التكنفير فهو للرجل! آدم كان يصطاد وحواء تطبخ ولكل دوره٠اللهم إني بلغت!!
العودة الى مايرضي الله هو المجال الذي يجب ان تسلكه المرأة في حياتها و ليس الفن و الغناء و تبادل القبلات و السهرات
بالعكس الزواج لا يعرقل شيءا في الحياة ، المشكل ربما في اختيارك انت لطريقة عيش الحياة الزوجية ، فكم من شخص لم يحقق اهدافه الا بعد الزواج و بالطبع هاذا راجع لحسن اختياره لشربك حياته و طريقة عيشه لحياته الزوجية ، لا تحاولو اسقاط اخطاء الاشخاص على منظومات بارك فيها و عليها رب العالمين و ايضا لا لتعميم تجاربكم الشخصية على الكل
منظومة الزواج تعرقل عمل المرأة. الله يعطينا وجهك. لقد كنت ممثلة متواضعة مع كامل احترامي. لا اظن ان الزواج يعرقل أي شيئ. هذه عقلية الهاوي. لو كنت في أوربا شاهدت بام اعينك ..امهات لعدة أطفال يشتغلن دكتورات سائقات القطار والحافلات…تجدهن في كل مكان…ولا يمنعهن الزواج صراحة. اما انتم أول اسباب ترمون فشلكم عليها….الزواج. الله يهدي مخلوق. اما الفن في المغرب فكل الأعمال دون مستوى…شوهتونا وفضحتونا بالهدرة
العمل يعرقل زواج المرأة .وشهد شاهد من أهلها .المرأة مكانها البيت لتربية أبنائها ورعاية زوجها .والعمل من تخصص الرجل .
بمجرد أن تتزوج المرأة يفرض عليها زوجها أن تجلس في المنزل وتربي أبنائها، وهده الخطوة هي أكبر عرقلة للمرأة.
الغرض الأساسي من الزواج بالنسبة لأي فنانة هو الأولاد و انتي قضيتي غرض و عندك ولد .فلا داعي تعطي فتوى بفشل مشروع الزواج بعد ما حققتي فوائده .قبل ما تكلمي على الزواج كمؤسسة فاشلة واش ايلا قلنا ليك ترجعي الى ما قبل الزواج ديالك واش ترفضي الزواج و يكون عندك ولد. اقسم بالله اذا كنتي عادية فراه لن تفكري انك ستكبرين بدون ابنك معك .باش تجي تعطي دروس للفنانات مازال ما تزوجوشى باش يفوتهم قطار الزواج فانتي بحالك بحال واحد لاباس عليه و كيقول الفقير الفلوس غير وسخ الدنيا. و اي وحدة و لو فنانة ممكن تزوج و تنجح الا اذا كانت نيتها فأدوار الاثارة و القبل و ملابس السباحة فالافلام .
النساء أمثالكم من الفنانات هم من يشكلون خطرا على منظومة الزواج
الا من آمن منهم
سورة الشعراء تتكون من ٢٢٨ اية
والاربع الاخيرات فقط تتحدث عن الشعراء
نفس الاسطوانة والكلام الذي تغنت بهم نوال السعداوي لما نصحت النساء بعدم الزواج والاعتناء بالشغل قبل كل شيء.فهل رايتن ما صارت اليه هذه الحداتية في اخر مطافها . لم تنجب وندمت على كل شيء لكن فات الاوان .
سبحان الله العظيم… الفتاة تتمنى الزواج وفي نفس الوقت لا تريد تحمل الحياة الزوجية… تبحث عن عمل وحين تجده تشتكي من العمل…. تريد كل شيء ولا تستطيع تحمل اي شيء… امام هذه الشكاوي اصبح الرجال لا يتحملن النساء وفي نفس الوقت تشاكي النساء من عدم وجود الرجال…. الله يهديكم قولوا لينا غي اش بغيتوا بالضبط وهاحنا معاكم
من يطعن في مؤسسة الزواج ويحاول تصويرها كعائق امام الاستقرار النفسي والحياة السعيدة فليعلم انه منسلخ عن دينه ومحيطه ومجتمعه ولا اعلم لأي بيئة ينتمي لسنا بحاجة لاخد الدروس من الفاشلين والفاشلات في هذا الموضوع لانهم قبل ان يعطونا الدروس ويبنوا لنا مذا انفتاحهم وتطور عقليتهم عليهم ان يعلموا انهم قبل كل شيئ يكفرون بآيات الله التي فصلت هذا الموضوع تفصيلا كفاكم تشدقا علينا بأنكم متحضرون فالله تعالى قال وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ صدق الله العظيم
وهذا جواب لكل منسلخ عن قيمه
بعد عشر سنوات استطعتي كسر الحصار لقد خرجتي عن السيطرة ا مدام
Hhhhh
الى البعض
انا أريد التحكم في زوجتي ولكن لا اقبل نفس الامر لابنتي.
اتركوا الناس تعيش كما تريد ومن يدعي التقوى والايثار يبرهن عليها فجيبو ماشي بالهدرة الخاوية.
اذا اردت تخريب مجتمع ما فعليك بتخريب المراة
فهاهي المراة اليوم تحطم المجتمعات واحدة تلوى الاخرى باسم التحرر والحداثة.
مؤسسة الزواج تدمر الشباب وأحلامهم ومستقبلهم، بوركابي يخرج إما ليعمل ويكد أو لينصب على عباد الله لكي يحضر لمنزله مايؤكل بينما تستلقي الأميرة في الصالون وتطلي أظافر قدميها وعندما يأتيها الجوع تذهب وتفتح الثلاجة وتجد كل شيء موجود ولذلك نرى النساء طويلات وسمينات كالدبابات والمدرعات ونرى الذكور نحيفون بحال ستيلو بيك. راه باين شكون ليمصيد فمؤسسة الزواج
المرأة المسلمة هي التي تتخذ حياة طيبة في بيتها وإن كان لها عمل فعليها بإحترام نفسها وربها..وأكيد ستعيش عياة جميلة
علاش كتبغيو تحرفو كل ماهو زوين لبغات تخدم ودير مستقبالها متزوجش من اللول ومتصدعش لينا راسنا اغلب الازواج كيتشكاو من العيشة مع زوجاتهم بسبب العمل الراجل من حقو يدخل يلقا ماكلة جديدة طايبا ماشي مجبودة من المجمد يسخنها ومن حقو ياكل شهيوات ويجي يلقا دارو نقية وحوايجو نقيين ووولادو يجيو من المدرسة يلقاو الام فإنتظارهم ماشي فالخدمة دور الام هو تربية الاطفال داكشي علاش من نهار خرجو لعيالات يخدمو وحنا كنتصادمو مع ولادهم جيل فاسد لا تربية لا اخلاق والدليل شوفو تعليقات تلاميد فشوف تيفي على امتحان التربية اسلامية هدشي مكيبشرش بالخير.انا قريت وبديبلوماتي وجاتني فرصة عمل ممتازة ولكن قررت نأدي الدور لخلقني ليه الله والحمد لله ربي عوضني بالسعادة الزوجية وراحة البال مع وليداتي وهاد النعمة محرومين منها بزاف الازواج واخا موفرة ليهم المديات مكيناش السعادة
الى المعلق سعيد. اضحكني تعليقك …الزواج سنة الله في خلقه. ولاعمار الارض بالذرية الصالحة. واذا بحث جميع المعلقين في شروط الزواج سيجدون من هو واجب عليه. ومن هو مستحب له الزواج ومن هو محرم عليه الزواج….
هذه الفنانة حتى تزوجات وولدات وأشبعت انوثتها وامومتها عاد رجعات للفن وتتقول ان الزواج معيق لعمل المرأة. طبعا كلامها يرد عليها.
والزواج قدر ورزق من الله. هناك من قدر له وهناك من منع عنه. المهم ان يعمل الفرد سواء ذكرا او انثى على تطوير نفسه والاعتماد على نفسه وعبادة ربه. وان يتقي الله في كل ماهو مسؤول وراع عنه. زوج . زوجة . ذرية . عمل ….وهكذا.
وكل واحد سيعيش تجربته الحياتية الخاصة به. التي تصلح له هو ولا تصلح للاخر …فلا يجب التعميم او الادعاء بالمعرفة
إلى أمال 25
عندما أصبح فقيه مغربي بلحيته وجلابته يضع أحمر الشفاه على الهواء مباشرة لم يبقى هناك لاإسلام ولاهم يحزنون مادة التربية الإسلامية تلك ليست سوى مجرد صداع الرأي ومعامل الرسوب لاغير.
ومن هذا المنبر أطالب وزارة التربية الوطنية إلغاء مادة التربية الإسلامية بالنسبة للأسلاك الابتدائية والإعدادية وتعويضها بمادة الفلسفة أو علم الأديان.
سي عبدالرزاق رقم 17.نوال السعداوي راه تزوجت ثلاث مرات و انجبت بنت .راك غالط
بالعكس اللي هرب للزواج هرب للطاعة والله سبحانه وتعالى أمرنا بالزواج لضمان عيش سليم وعشرة ديال الحلال وتكوين أسرة داخل ايطار الحب والاحترام. ما كاين ما أحسن وأجمل من أنك تكوني ملكة بيتك مع زوجك وأبناءك والاستمرار في الحياة بما يرضي الله حتى ولو كنت تشتغلين خارج البيت هدا لا يمنعك أن تنعمي بحياة محترمة أما ميدان الفن كيجيب لك غير قلة الاحترام والتقدير وقلة العفة.