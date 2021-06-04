"هاشتاغ" جماعة "العدل والإحسان" يستفز المغاربة

لم يخطر ببال حسن بناجح ومحمد البوستاتي، مغردي جماعة العدل والإحسان في منصات التواصل الاجتماعي، أن يجلب هاشتاغ “# اطردوا_ممثل_الكيان_المحتل” كل هذا الزخم الكبير والكم الهائل من التعليقات العكسية التي يتساءل فيها المغاربة، بازدراء واستهجان شديدين، عن طبيعة وماهية هذا “المحتل” الذي ينبغي المطالبة بطرده في الوقت الراهن خارج أرض الوطن؟.
جل التعليقات التي تفاعلت مع “هاشتاغ” جماعة العدل والإحسان أجمعت على التساؤل حول ما إذا كان المقصود بالكيان المحتل هي “إسبانيا التي تحتل سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وتستعدي المصالح العليا للمملكة المغربية بعد تواطئها المفضوح مع الجزائر وميليشيات البوليساريو؟”، وحول ما إذا كان الضمير المستتر في الهاشتاغ تقديره هو “السفير الإسباني بالمغرب في إشارة إلى ممثل الكيان المحتل؟”.
ولم يقتصر تفاعل المغردين المغاربة على هذه الاستفسارات والتساؤلات الاستنكارية، وإنما استنكروا بشدة ما اعتبروه “استنكاف جماعة العدل والإحسان عن مناصرة القضايا الإستراتيجية للمملكة، خصوصا قضية الوحدة الوطنية، والانسياق بأتباعها ومريديها نحو سجالات سياسوية تغذيها الإيديولوجيا العمياء التي تنطلق من أوهام تتخطى المصالح القطرية (بضم القاف) والاختيارات الإستراتيجية للمملكة المغربية”.
وتكاد تتطابق معظم تعليقات نشطاء موقع “تويتر”، ممن تفاعلوا مع وسم جماعة العدل والإحسان، حول أسئلة محورية مؤداها: “لماذا سكتت جماعة العدل والإحسان عن مناصرة المغرب والمغاربة في أحداث الكركارات الأخيرة؟ ولماذا أطبقت الجماعة على جوارحها وهي تسمع تهديدات تبون وهرطقاته التي يهاجم فيها المغرب ومؤسساته الدستورية؟ ولماذا لم يهرع أتباع صاحب القومة لمناصرة بلدهم “ظالما أو مظلوما”، كما يتظاهر بذلك أدعياء الدعم المزعوم ومنتحلي صفة التضامن في الجارة الشرقية؟.
أكثر من ذلك، تساءل عدد من المغردين عن محددات وخلفيات سياق نشر هذا الهاشتاغ؟ ولماذا اختارت جماعة العدل والإحسان تعميم هذا الوسم في السياق الزمني الراهن المطبوع بالسجال الدبلوماسي المغربي الإسباني، والموسوم بحرب التصريحات الجزائرية المعادية التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة؟ والمفتوح كذلك على تحديات كبرى تفرضها التحالفات الجديدة للمملكة في إطار تحولات جيو إستراتيجية عميقة يشهدها المحيط الإقليمي لبلادنا.
والرد على هذه التساؤلات لم يتأخر كثيرا، إذ أشارت بعض التعليقات المتداولة إلى أن جماعة العدل والإحسان ربما “تراهن على تشتيت انتباه المغاربة وتفكيك الإجماع الوطني الذي تحقق في أعقاب السجال الدبلوماسي القائم حاليا مع الجارة الشمالية إسبانيا”؛ بينما لم تستبعد تغريدة أخرى تفاعلت مع هذا الموضوع “أن يكون هاشتاغ العدل والإحسان هو عبارة عن مكابح لفرملة الهاشتاغ الموازي الذي أطلقه المغاربة ضد تصريحات الرئيس الجزائري #تبون _بلّع _فمك”.
وأيا كانت المنطلقات والمقاصد التي تتحكم في مواقف جماعة العدل والإحسان، وبصرف النظر كذلك عن خلفيات وسياقات تعميمها للهاشتاغ المنشور، فإن المغاربة سيحفظون، بكل تأكيد، للجماعة ولمغرديها في شبكات التواصل الاجتماعي ووسائط الاتصال الجماهيري أنهم كانوا دائما منهمكين في “تمزيق الأشرعة عندما كانت الرياح تجري بما تشتهي سفن المغاربة”.
المهم في هذا كله أن الجماعة أكدت لنا أنها ماتزال على قيد الحياة . خلاوها فرقة الحي : دوا
كيفاش يستفز المغابة ههه قولو يستفز الحكومة وماليها أما أغلب لمغاربة ضد التطبيع وإلا كان على ود الصحراء المغربية من الصبح تتحرر وبالقوة
هاشتاغ “# اطردوا_ممثل_الكيان_المحتل” معناه يفهمه حتى تلميذ الابتدائي.. معناه أيتها الحكومة اطردي ممثل الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين. من المغرب
هل تتكلم بجد أم تضحك على نفسك، إذا كنت متصهينا فلا توحي للعالم بأننا المغاربة مجموعة من محبي الصهاينة و مريدي السلام و حمائم التسامح، نحن ضد الكيان الصهيوني و فلسطين هي البوصلة دائما و أبدا و الكيان الصهيوني هو العدو الأول، المخزن له شغله السياسي و يلعب على جميع الحبال و شغلو هذاك أما الشعب ففي واد آخر، اسبانيا غدا تعود العلاقة سمنا على عسل و لن تنالو سوى اللعنات.
اقول لهدا الكيان ما موقفكم الان مما يتعرض له المغرب من الجزاءر وإسبانيا
ولكل حادث حديث
السؤال لمادا تطالبون برحيل او طرد المتل الاسرائيلي الدي يحتل فلسطين ولم تطالبوا برحيل ممثل اسبانيا الدي يحتل ارضنا ويحاربونها ليل نهار
هل فلسطين أولى من ارضنا
هذه الجماعة التي يجب أن تطرد ،هم يفكرون بعقلبة التخريب ،لا يفكرون في مصلحة البلد ،هؤلاء الذين يقفون حجرة عترة أمام تقدم هذا البلد
فلسطين وسبتة كلها اراضي المسليمين يجب استرجاعها ادن لا مجال للمزايدة فمعرقة القدس اتبتت بالملموس بان التعامل مع الكيان الصهيوني خيار فاشل,
…التي تنطلق من أوهام تتخطى المصالح القطرية (بضم القاف) والاختيارات الإستراتيجية للمملكة المغربية”… الاحتلال الصهيوني أوهام في نظر كاتب المقال البئيس هذا. لا يوجد ما يستفز المغاربة اكثر “التكلبين” الذي يظهره البعض في تعامله مع قضايا الامة الاسلامية. يعني ان رفع هاشتاغ يرفض الجرائم التي تحدث في فلسطين و يطالب بطرد ممثل الكيان الذي يترأسه شخص يفتخر بانه قتل الكثير من الفلسطينيين و انه مستعد للمزيد، فعلا اذا لم تستحي فافعل ما شئت
العدل والإحسان منين تتحس براسها تنسات تتقلب على البوز…… حقيقة طلبها واقعي ولكن تريد به باااااطل
فليؤول كل واحد كلامها حسب كل محتل لبلادنا…! ؟
نعم أطردوا ممثل الكيان الوهمي البوليزاريو من أرض المغرب ، إسبانيا ، إلى ما فهمتوا هاذ المطلب يعني يا إما مبغيتوش تتخلصو من التبعية الاسبانية ، يا إما هناك مازال معنا خونة داخل المغرب .
سبحان الله كتفهموها طايرا في السماء ، غير هاد المطلب ما فهمتوه وبديتو كتمحوروه على مزاجكم بحيث أنه نابع من جماعة العدل والاحسان
لا حول ولا قوة الا بالله الا يوجد من بين المغاربة رجل يفهم؟!لماذا هذه الضجة ؟!!! الكيان المحتل يطلق دائما على الصهاينة ولذالك فان هاشتاك جماعة العدل والاحسان يعني بالحرف الواحد طرد السفير الاسرائيلي من المغرب ولا يعني ابدا اسبانيا لان اسبانيا ليست بكيان بل هي دولة شرعية.
أنا مغربي ، وليس لي أي علاقة بالعدل والإحسان لا من قريب ولا من بعيد ، ولم يستفزني كلامها أو طلبها عبر هاشتاغ اطردوا ممثل الكيان المحتل ، بل أنا معه .
رأي شخصي انا ارى ان أكبر المنافقين في العالم وأكبر جماعة استرزاقية وانتهازية وابتزازية هي جماعة اللاعدل واللااحسان
شخص واحد مستفز المغاربة كاملين هو ممثل دولة الكيان المصطنع راه تاهما غير مرتزقة بحال البوليساريو…
الهاشتاغ يستفز المتصهينين فقط اما عموم المغاربة فنحن ضد التطبيع مع هذا الكيان الهمجي، انتهى الكلام
الهاشتاك بريء و الدولة لديها مواردها المالية و البشرية و الإستراتيجية لخدمة كل قضايا الوطن، و تبقى القضية الفلسطينية هي القضية الأم ، أما قضايا الوطن فهي محسومة لا تحتاج للدعم و المساعدة، فقط هناك دباب إلكتروني منافق يريد تحوير النقاش و المزايدات الوطنية على حساب التنكيل بشعب أعزل .
الصحراء مغربية و المغرب أقوى من إسبانيا و ألمانيا و الإتحاد الأوروبي و الجزائر و جبهة البوليساريو بقوة دولة الحق و القانون و احترام الوطن و الشعب و الدستور و القانون و المؤسسات و نزاهة و صدق و كفاءة المشرفين على إدارة أسس و مقومات الدولة القوية/دولة الحق و القانون و المؤسسات.
نحن في صحرائنا احب من احب وكره من كره أما الصهاينة قتال تلاطفال فلا مكان لهم في قلوب المغاربة يعني المغاربة الذين رضعوا حليب الشريفات وأما من يهرولون وراء السراب فبدون تعليق عليهم
هل تريدون أن تزيلوا صفة المحتل على الكيان الصهيوني ؟!
ومادا تحبون أن نسميه؟!
73 عاما و هو كيان غاصب و محتل و خدنا ضده حرب 73 ،….و الآن تريدون أن تجرموا من ينعته بالكيان المحتل عوض أن أن تلبوا رغبة الشعب المسلم وتطردوا هدا السرطان!!!
اذهبوا إلى الجحيم أنتم و كيانكم الصهيوني السرطاني و عاشت فلسطين حرة أبية في قلوب أحرار هدا الوطن.
بالفعل إسرائيل هي كيان محتل لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.هذه حقيقة راسخة ومنطق يفرض نفسه.وهو موقف جميع المغاربة اأحرار.دعك من أشباه الصهاينة.
واخا هي امتعاود السمع والطاعة حتى تكونوا لمغاربة خدامين عندكوم دكالستعة املووا عليهم اش غايدروا
من سنطرد سفير اسبانيا او سفير الجزائر او العثماني المعروف عندنا هو أن الجزائر محتلة المنطقة الشرقية وكدلك اسبانيا محنلة جزر ومدن مغربية لم نسمع عندما حين أقدم نظام جارة الشر بطرد مزارعين من اراضيهم وكدلك لم نسمع منكم ماوقع بين اسبانيا والمغرب ام ادا كنتم تقصدون إسرائيل ليس بيننا مع إسرائيل أي مشكل اما ادا كانت جماعتكم تدخل من هده الباب الإسلام والدين والعقيدة المغاربة مسلمون ومؤمينون ويصلون ويزكون ويحجون ويصمون ويتضامنون مع من يتضامن معهم ولهم مواقف ولادعي ياجمعة ااسلفي والفيسبوك تعلموننا القيم والدين ومايجب فعله لانكم لاولاية ولاوصاية لتتحدثون وتنوبون علينا وسدت المدام
عجبا للصهاينة العرب ،فاذا كان منطق الاحتلال و الابارتايد و التمييز العرقي اخرقا معوجا لا يستسيغه عقل سليم،فان منطق المتصهنين العرب اكثر اعوجاجا واشد سوءا .
البعض يظن انه بمثل هذه الكتابات يمكن ان يلفت انظار المغاربة على نصرة القضية الأولى للعرب و للإنسانية و يتماهى مع اطروحات الكيان المحتل و من جيشهم من ماجوري الاقلام.
لن يطبع ذو ضمير حي مع الابارتايد و العنصرية و الاحتلال .
قالك العدل والإحسان مع من هم ؟؟؟ بطبع ضد مصالح المغاربة
عزيز عليهم درهم مغربي وستقرار.. وطعن فخلف كجار شمالي وشرقي
لمصالح ضيقة
هاشتاݣ :” أطردوا ممثل الكيان المحتل ” مدلوله واضح وضوح الشمس في نهار جميل فمنذ توقيع رئيس الحكومة الملتحية سعد الدين العثماني اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين ، ومع العدوان الصهيوني الغاشم الاخير على غزة العزة ، الذي راح ضحية عدد كبير من الاطفال والنساء والشهداء ، وتدمير البنية التحيية لبلد يعيش أصلا تحت الحصار الظالم ولسنوات ، إلا وكل مواطن مغربي غيور بغض النظر عن جماعة العدل والاحسان ، وكل مسلم ، بل وكل إنسان رافض للظلم فوق هذا الكوكب الأزرق ، هو في صميمه حامل لهذا الهشتاݣ سواء بهذه العبارة ذاتها ، أو بعبارات وأساليب رموز أخرى. نتمنى من هذا المنبر الاعلامي توخي أخلاقيات المهنة والتزام جانب من النزاهة والحياد.
شكرا هسبريس
ما ينبغي القيام به أولا هو طرد أي شخص يحقد على هذا البلد ، ويكنه العداء المفرط ولا ينصره أمام أعدائه.
لماذا تقحمون هذا في هذا!!! الشعب المغربي إلا البعض و ليس فقط العدل و الإحسان ضد التطبيع مع المحتل الصهيوني الإرهابي و ضد الإسبان العدو المحتل ها أنتم طبعتم مع عدو الله مذا ربحتم؟!!! الله هو الذي ينصر حتى واحد ما غادي يدافع عليك إذا ما دافعتش على راسك عندما كانت البلدان تشجع المخترعين ماديا و معنويا و تصنع سلاحها بنفسها كان المغرب غارق في المهرجانات و الشطيح و المجون و الأوسمة للمغنيين رغم علمه أن له أعداء من كل الجوانب و مدنه محتلة فالأمور واضحة لا داعي لتعتيم
للأسف الشديد.. مقال خارج السياق.
الكاتب لم يكن موفقا البتة ، وأظن أن له حسابات سياسوية مع العدل والإحسان ، ليس هاهنا محل طرحه.
لاأظن بل أكاد أجزم أن كل المغاربة لا يرغبون في بقاء ممثل الكيان الصهيوني على أرضنا ، ورحيله هو مطلب شرعي ووطني .
لم أكن أتصور قبل اليوم أن تجد من يستفزه هاشتاغ يطالب برحيل ممثل الكيان الصهيوني.. يبدوا ان الصهاينة بدؤوا في استدراج بعد المنحرفين من بني جلدتنا .. أما المغاربة فكلهم ضد التطبيع وضد تمثيل الكيان الصهيوني على أرضنا.