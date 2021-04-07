"هايلو" تطلق ساعتها الذكية RT LS05S الجديدة

أطلقت شركة “هايلو” (Haylou) ساعتها الذكية RT LS05S الجديدة، التي تتمتع بحماية جيدة ضد الغبار والماء وفقا لفئة الحماية IP68.

وأوضحت الشركة التابعة لمجموعة شاومي أن الساعة الذكية الجديدة تأتي بجسم معدني مستدير وأنيق وبلون أسود، كما أن السوار مصنوع من مادة النانو سيليكون ويكتسي باللون الأسود.

وتشتمل الساعة على شاشة TFT قياس 1.28 بوصة بدقة وضوح 240 × 240 بيكسل. ويوجد على الجانب الأيمن زران يتم استخدامهما بالإضافة إلى الشاشة اللمسية.

وتقدم الساعة 12 وضعا رياضيا. وتشمل هذه الأنشطة الجري وركوب الدراجات والمشي واليوجا والتجديف وكرة السلة. ويتيح المستشعر الموجود على الجانب السفلي قياس النبض على مدار 24 ساعة، كما يمكن أيضا تتبع النوم.

وتبلغ سعة البطارية المدمجة 275 مللي أمبير ساعة، وهو ما يجعلها كافية لتشغيل يدوم حتى 20 يوما. وتدعم الساعة تقنية Bluetooth 5.0 مع Android 6.0 أو أعلى و iOS 11.0 أو أعلى.