هتك عرض طفلة يحرك الأمن بمدينة خنيفرة

هتك عرض طفلة يحرك الأمن بمدينة خنيفرة
صورة: هسبريس
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 12:29

تمكنت مصالح المنطقة الإقليمية لأمن خنيفرة، الليلة الماضية، من إيقاف شخص، بحي أسكا بمدينة خنيفرة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس، فإن الفرقة الأمنية المداومة توصلت، خلال منتصف الليل الماضي، بشكاية تقدمت بها امرأة تتهم زوجها بهتك عرض ابنتهما.

وأضافت المصادر ذاتها أن الفرقة الأمنية انتقلت، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، إلى منزل الأسرة، حيث جرى نقل الطفلة الضحية إلى المستشفى لإخضاعها للخبرة الطبية ونقل الأب “المتهم” إلى مقر الشرطة للاستمتاع إليه، في انتظار نتيجة الخبرة الطبية.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه به في قضية هتك عرض ابنته رهن تدابير تحت الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ببني ملال.

اعتداء جنسي الشرطة القضائية جريمة بيدوفيليا مدينة خنيفرة

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‫تعليقات الزوار

3
  • [email protected]
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 12:42

    هل هذا وحش أن ماذا أين الجمعيات الحقوقية الذي تشجع على هذا واطلب إلغاء القصص العادل مثل هذه الحالات يجب إما بتر أعضائه التناسلية أو الإعدام

    10
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  • عزيز
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 12:44

    التحرش الجنسي اصبح سلاح خطير تستعمله النساء للإيقاع بضحاياهم مستغلات فجوات قانونية لصالحهم…. كيف يعتقل انسان بمجرد شكاية وشاهد…. دون التأكد من برأته او ان الشكاية كيدية او الشاهد شاهد زور او الشهادة طبية هي شهادة مزورة…. وضه المتهم رهن الحراسة دون إدانة قد يعطل مصالح المواطنين لأن اغلب الضحايا يكونون مسؤولين كطبيب او مدرس او مدير او رئس مصلحة…

    5
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  • رجل صالح
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 12:50

    ماذا لو كانت شكاية كيدية؟ يجب عدم اتخاذ اي اجراء في حق الزوج الى غاية اخضاع الطفل لخبرة طبية و تعميق البحث مع الزوجة

    17
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