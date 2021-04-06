هتك عرض طفلة يحرك الأمن بمدينة خنيفرة

تمكنت مصالح المنطقة الإقليمية لأمن خنيفرة، الليلة الماضية، من إيقاف شخص، بحي أسكا بمدينة خنيفرة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس، فإن الفرقة الأمنية المداومة توصلت، خلال منتصف الليل الماضي، بشكاية تقدمت بها امرأة تتهم زوجها بهتك عرض ابنتهما.

وأضافت المصادر ذاتها أن الفرقة الأمنية انتقلت، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، إلى منزل الأسرة، حيث جرى نقل الطفلة الضحية إلى المستشفى لإخضاعها للخبرة الطبية ونقل الأب “المتهم” إلى مقر الشرطة للاستمتاع إليه، في انتظار نتيجة الخبرة الطبية.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه به في قضية هتك عرض ابنته رهن تدابير تحت الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ببني ملال.