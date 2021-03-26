هتك عرض طفلة يسجن أربعينيا نواحي طاطا

هتك عرض طفلة يسجن أربعينيا نواحي طاطا
صورة: أرشيف
السبت 27 مارس 2021 - 00:13

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير بمؤاخذة شخص، يبلغ عمره 47 سنة، بتهمة هتك عرض طفلة قاصر، 9 سنوات، وحكمت عليه بأربع سنوات سجنا نافذا والصائر والإجبار في الأدنى.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف الدفاع وقبول باقي المطالب المدنية شكلا والحكم على المتهم بأدائه لفائدة المرصد الوطني لحقوق الطفل درهما رمزيا.

وتعود فصول القضية إلى شهر ماي من سنة 2020، حيث تقدمت أسرة الطفلة، التي تقطن في دوار “تاوريرت نتيلاس” جماعة تليت، دائرة فم زكيد بإقليم طاطا، بشكاية إلى المصالح الدركية اتهمت فيها قريبها الأربعيني بالاعتداء الجنسي وهتك عرض الطفلة لأزيد من سنة.

وسبق لأسرة الضحية أن تنازلت عن متابعة المشتبه فيه، قبل أن تتدخل هيئات تعنى بشؤون الطفولة على الخط، حيث أحالت النيابة العامة باستئنافية أكادير يوم 20 يونيو المعني على أنظار قاضي التحقيق، ملتمسة تعميق البحث معه في حالة اعتقال، قبل أن يتم الحكم عليه، أمس الخميس، بالحبس النافذ، بعد تأخير البت في القضية 11 مرة.

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