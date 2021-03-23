هتك عرض قاصر يسقط خمسينيا بأيدي الشرطة

أوقفت عناصر من أمن الدائرة الرابعة بعرصة المعاش، التابعة لمقاطعة مراكش المدينة، شخصا يشتبه في تورطه في التغرير بقاصر وهتك عرضها.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذا الاعتداء وقع بحي الملاح بمقاطعة المدينة العتيقة مراكش، على طفلة قاصر لا يتجاوز عمرها 11 عاما، والموقوف يبلغ من العمر 56 عاما.

عملية التوقيف تمت إثر شكاية تقدمت بها أم القاصر الضحية، تفيد باستدراج ابنتها إلى منزل في درب الأحباس وسط حي الملاح، وهتك عرضها بطريقة شاذة.

وكانت عناصر الشرطة بالدائرة الرابعة استمعت إلى أم الطفلة القاصر، وبناء على ذلك قامت بتوقيف الشخص المعني، وحررت له محضرا في النازلة، وأحالته على الشرطة القضائية بمقر ولاية أمن مراكش، من أجل البحث التمهيدي.