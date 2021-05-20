هدم "مطعم الشينوا" يثير غضب ساكنة البيضاء

تفاجأ العديد من البيضاويين، في أول يوم بعد العودة من عطلة عيد الفطر، بإجهاز الجرافات على المطعم التاريخي الشهير المتواجد على مستوى شارع الزرقطوني بمقاطعة آنفا، المعروف بـ”مطعم الشينوا”.
وأقدمت الجرافات، الاثنين، على هدم مطعم “Au nid d’hirondelles”، وهو واحد من أشهر المطاعم التي لها تاريخ عريق، حيث أنشئ في الخمسينات من القرن الماضي.
واشتهر المطعم الذي كان يمتلكه أحد المواطنين من فيتنام، بتقديم وجبات المطبخ الأسيوي، وكان يعرف إقبالا كبيرا، ما أثار تذمرا في صفوف البيضاويين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجهت انتقادات عديدة من طرف الفعاليات الجمعوية بالمدينة إلى المسؤولين بالدار البيضاء، معتبرة أن هدم المطعم المذكور يعد استمرارا في الهجوم على كل ما يتعلق بالتراث داخل العاصمة الاقتصادية.
وقال أناس الريفاعي، رئيس جمعية بيت الأمة للتنمية، إن “هذا القرار يسيء إلى تاريخ المدينة ومعالمها التاريخية التي شب عليها البيضاويون”، وطالب بضرورة التحقيق في هذا الموضوع.
ولفت المتحدث نفسه، في تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية، إلى أن ما تعرضت له هذه المعلمة يعد “مجزرة بكل المقاييس، وضربا لجزء من الذاكرة البيضاوية”، مشددا على ضرورة وقف الاعتداء على هذه المعالم التاريخية.
وأوضح نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي أنه رغم سماح المسؤولين بالمدينة للوبيات العقار بالهجوم على هذه المعالم التاريخية، غير أنهم لن يستطيعوا محوها من ذاكرة البيضاويين.
وأكد نشطاء من خلال تدوينات لهم بمواقع التواصل الاجتماعي، أن هدم “مطعم الشينيوا” دليل على سيطرة لوبي العقار بالمدينة، الذي يسعى إلى تحويل كل المعالم إلى بنايات سكنية.
وتأتي عملية هدم هذا المطعم، الذي شيده مواطن فيتنامي قبل أن يقدم حفدته على بيعه إلى أحد المنعشين العقاريين، بعد واقعة هدم فيلا “موفيليي” القريبة منه، التي كانت وراء إقالة عامل مقاطعات آنفا.
الذي يثير الإستياء فعلا لذى البيضاوين هي الحفر التي لم تسلم منها الشوارع والازقة وفوضى السير والجولان.أما الفندق فهو مهترئ ويشوه منظر شارع الزرقطوني ….
هذا القرن 21 . البناية قديمة طابق ارضي . ربما ستنجز ناطحات السحاب.
الضرورة ومرور الزمن تحثم هدم مباني وأحياء ثاريخية، كالمدينة القديمة بالدارالبييضاء التي ينبع منها تاريخ عريق لكن آن أوان هدمها وتعويضها بمدينة حذيثة
للاسف قضيثو على جل المعالم الثاريخية والتراتية حيث ماقدتو قيمتها ولو بحكم قدم السنين فبدل ماترمموه وتعطيوه حلة جديدة قضيتو عليه حيث بغيثو غير تقثلو عباد الله بالبني وتربحو من وراه وماكتهمكم لا جمالية المدينة ولا راحة الساكنة وكان عليكم على الاقل ديرو احصاء واش نريبوه ولا نرمموه ومادام ماكتعطيو قيمة لا للمواطنين ولا للاثار الرمزية فهذا ماستفعلون اعطيو لاباك صاحبي يبني ويفني وخنقو البشر وجتى فين يتنفسو سدوه
من عملية تسريع الهدم بدون حواجز أمنية تضمن سلامة المارة ومستعملي الطريق .. يظهر التواطئ السيء بين مانحي الترخيص و ومتسلمه، درءا لاحتجاج البيضاويين والجمعيات المدنية وحتى انتباه الضمائر الحية المسؤولة بالدارالبيضاء .
في الدول التي تعتز وتحترم تاريخها تحرص على حجرة او صخرة فتحيطها بالعناية والاهتمام ، لأن التاريخ ذاكرة المجتمع ومن قيمه المقدسة .ولا حق لأحد العبث بتاريخ بلد ولا يمسح ذاكرة جماعة ولا حول ولا قوة الا بالله
كم ارجو بأن يتوقف المشروع ويعاد بناء الذاكرة الجماعية لحي بوركون والدارالبيضاء عموما وإرجاعها كما كانت” إلى عش السنونو” .