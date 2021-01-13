هدم منزل مهدد بالسقوط

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‫تعليقات الزوار

3
  • جميل الأمزون
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 20:59

    هدا قائد يرفع له القبعة، تدخل قبل وقوع ضحايا. لكن أترجاكم يا من تتقاضوت الملايين من خزينة الدولة ، يا أصحاب البليكي والدبشخي،أليست في قلوبكم رحمة كيف تنامون و أنتم ترون بنوا جلدتكم يشتكون من الجوع وقلة اليد، أنا تركت المغرب لهذه الأسباب، كان بإمكاني فعل ما تفعلوه والتمتع في المغرب لكن إنسانيتي لم تردخ لكم.أنا أعيش بين من ينعتونني بالإرهابي لكن يوفرون لي المأكل المشرب ،التطبيب الدراسة، السيارة،العمل، الشوماج، السلامة، الأمن.سوف نرد إلا عالم الغيب

    8
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  • بدر
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:33

    إلى صاحب التعليق، اذا كنت في بلاد المهجر تنعم بكل هذه النعم فاعلم انه ليس لكل الناس هذه الفرصة.

    ولكن كيفما كان الحال المغاربة شعب متضامن، نقسم لك بالله ان هذه السيدة لن تنام وأولادها في الشارع، ماشي حيت الدولة غادي تعطيها برطما فنها ها، ولكن بفضل تآخي وكرم المغاربة.

    عندنا جوج المشاكل في المغرب :
    ١- الفقر، واكبر أسبابه الجهل وضعف التعليم
    2- الشفارة لي كايخطفو او كايديرو فجيوبهم او كروشهم

    الحل هو هديك السيدة تقري ولادها باش مالقوش رأسهم في الضياع

    -2
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  • الهيات بن العربي
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:36

    بسيدي يحيى الغرب بشارع محمد الخامس وضهره زنقه الحنصالي يوجد مرأب هيكله من الحديد كاد ان يقتل احد ابناء البلاد بسبب صعقه كهربائيه من خارج المحل لولا لطف الله تعالى
    للأسف الشديد السلطات ولا مكتب الكهرباء لم يحركوا ساكنا مازال يمارس مهامه ولا يهمهم ارواح السكان
    نناشد السلطات المحلية على تطبيق القانون

    0
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