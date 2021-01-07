هذه آفاق وتحديات العلاقات المغربية الإسبانية قبيل انعقاد القمة المشتركة

من المنتظر أن تستقبل الرباط القمة المغربية الإسبانية التي كان من المفترض عقدها في دجنبر الماضي لكن جرى تأجيلها على حين غرة.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزيرة الخارجية الإسبانية أن تأجيل القمة جاء بسبب تداعيات جائحة كورونا، اعتبر مراقبون أن الأمر يعود إلى “الأزمة الصامتة بين البلدين”.
وأكد خبراء أن البلدين الجارين، رغم الأزمات، لا يمكن أن يستغنيا عن بعضهما البعض. وقال حسن بلوان، خبير في العلاقات الدولية، إن العلاقات المغربية الإسبانية تكتسي “أهمية بالغة في السياسة الخارجية للبلدين، بحكم أنها تاريخية وعميقة ترتبط بمجموعة من الملفات والقضايا”.
وأضاف بلوان، في تصريح لهسبريس، أنه نتيجة للتطورات المتسارعة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، طفت على السطح العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، خاصة بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه وتأجيل اللقاء 12 للجنة العليا المشتركة بين البلدين الذي كان مقررا في دجنبر من السنة المنصرمة.
وحسب الخبير ذاته، “تتحدد مسارات العلاقات بين المغرب وإسبانيا-بحكم القرب والجوار-من خلال مجموعة من القضايا العالقة، أهمها الهجرة والأمن وقضية الصحراء وملف المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية…، وكلما عرف أحد هذه الملفات مستجدات ودينامية، ظهرت المواقف المتباينة، مما يدخل العلاقة في مد وجزر دون القطيعة التامة”.
وتابع قائلا: “تنطلق جميع الحكومات الإسبانية المتعاقبة من مسلمة أساسية هي أن استقرار المغرب مسألة استراتيجية بالنسبة لإسبانيا، وليست ظرفية، لكن ظهور بعض الأحزاب المتطرفة يمينا ويسارا خرق هذه القاعدة، وهذا ما يزعج المغرب، خاصة بعد تصريحات زعيم يوديموس المشارك في الائتلاف الحكومي الإسباني حول الصحراء المغربية، الأمر الذي أسقطه من لائحة الوفد المشارك في القمة المرتقبة كبادرة حسن نية من إسبانيا تجاه المغرب”.
واعتبر الخبير في العلاقات الدولية أنه يمكن النظر إلى طبيعة العلاقات المغربية الإسبانية وفق هذه الملفات والمستجدات من خلال مجموعة من الزوايا.
أولى هذه الزوايا التي ذكرها بلوان، تتعلق بـ”كون العلاقات المغربية الإسبانية راسخة واستراتيجية رغم بعض فترات البرود والأزمات الصامتة التي تتخللها، لكن البلدين يعتمدان مبدأ التعاون الثنائي الوثيق والمحكوم بالولاء المؤسساتي مهما تغيرت الحكومات والأحزاب الحاكمة”.
ثاني الزوايا “تتمثل في اقتناع كل من المغرب وإسبانيا بأن كلا منهما يمتلك أوراق ضغط على الآخر، فموقف إسبانيا الرسمي معروف من قضية الصحراء المغربية لكنه لا يخرج عن نطاق التوازن المرتبط بالمسار الأممي والشرعية الدولية، في حين إن المغرب يشهر بين الفينة والأخرى ورقتي الهجرة والأمن وقضيتي سبتة ومليلية المحتلتين. وهذا ما يفسر الشد والجذب في العلاقات بين البلدين”.
الزاوية الثالثة التي ينظر من خلالها حسن بلوان إلى العلاقات المغربية الإسبانية، تتعلق بـ”المستجدات الأخيرة التي تعرفها قصية الصحراء ودخول دولة عظمى (الولايات المتحدة الأمريكية) على خط القضية، حيث تم تأجيل القمة الثنائية بين البلدين، ويحاول المغرب الضغط على الجارة الشمالية من موقع قوة. وفي هذا السياق، توالت تصريحات المسؤولين الإسبان التي جاءت كلها متوازنة تؤكد على قوة العلاقة مع المغرب، بل أجبر زعيم بوديميس على التراجع عن تصريحاته التي اعتبرها شخصية وليست رسمية”.
وختم المختص في العلاقات الدولية تصريحه لهسبريس بالقول إن “العلاقات المغربية الإسبانية تمر بمرحلة مفصلية؛ إذ اقتنع البلدان بأن جميع الملفات العالقة لا بد أن تطرح على الطاولة في لقاء اللجنة العليا المشتركة المزمع عقده في شهر فبراير المقبل”.
واعتبر أن “المغرب يعول كثيرا في هذه المفاوضات على أن تقوم إسبانيا باتخاذ موقف واضح وايجابي من قضية الصحراء المغربية يعكس انخراط القوى العظمى في مسلسل الطي النهائي لهذا الملف. كما ترجو إسبانيا من المغرب ضمان التعاون الدائم المعهود في قضايا الهجرة والأمن والحدود الإقليمية وفك العزلة عن المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية”.
L’Espagne doit être sage et honnête en rendant, et remettre les zones marocaines occupées au maroc. ces dites zones ne font pas lier géographiquement à l’Europe alors qu’elle font partie de l’Afrique. et marocaines historiquement avant l’occupation. d’ailleurs l’Espagne n’as aucun bénéfice moral de les occuper iternellement alors qu’elles ne sont pas les siennes, et que le monde entier garde témoignage que se sont les villes marocaines. c’est honteux à L’Espagne de dire que ceux sont les villes espagnoles. De très bonne relations stratégique et les investissements dans tous domaines avec le Maroc meilleurs que d’être considéré un Pays coloniale.
مصلحة اسبانيا معى المغرب. لكن العقلية الإستعمارية لا زالت. مسكونة الحكومات المتعاقبة فى جار الشمالي توريد من المغرب ان يكون دركي أروبا احبس عليهم المهاجرين
ءاسبانيا دولة ماكرة وخادعة،وهذا ما يقتضي التفاوض معها الند لندن وعبر مفاوضين مغاربة يتحلون بنفس الخصال اي المكر وليس مفاوضين على شاكلة العثماني الذي يظهر عليه بأنه شخص نية ويتعامل بالاخلاق والمثالية وهي لا تنفع مع بورقعة الذين لا يعرفون ءالا الضغط والتعامل باوراق ضاغطة،اما أسلوب النية وحسن الجوار فقد فقدنا بها بشار وتندوف وتوات والقنادسة.
على المملكة أن تتعامل بكل حزم وقوة مع الجار الشمالي والضغط علىيه بشتى الملفات التي تمتلكها المملكة، لن أنسى ما حييت واقعة جزيرة ليلى، كم أتمنى أن ترد قواتنا الملكية الصاعة للجار المنافق.
لا لفك العزلة على المدينتين المحتلتين وخنقهما اقتصاديا و منعهم استعمال المجال الجوي المغربي والمياه الإقليمية المغربية ولا الاعتراف باستعمار أسبانيا لحزر الكناري ،تقديم اعتدار للشعب المغربي وتعويضه عن حقبة الاستعمار وممتلكاته في الأندلس، منع او التضييق على مراكب الصيد البحري و الاستمارات الإسبانية بالمغرب ان لم تعترف سراحة بمغربية اقاليمنا الجنوبية بدون لف ودوران نفس الشيء مع فرنسا وأخير ورقة الهجرة الغير الشرعية والإرهاب ،لقد ولا زمن الابتزاز ولحزارا، شاركة متكافئة رابح رابح مع احترام الجالية المغربية المقيمة في اسبانيا ولنا كدالك الحق في التدخل في شؤون إقليم الأندلس ولم لا فرض التأشيرة عليهم
انا لا افهم مفهوم فك العزلة على المدينتين المحتلتين? يعني على المغرب ان يخرب اقتصاده باعادة التهريب و في نفس الوقت يوطد الاحتلال للمدينتين? ادا فعل المغرب هدا ستكون قمة البلدة و الكلخ
المغرب يسير في الطريق الصحيح من خلال مقاربته لما بعد كورونا وبالتالي فتقويته لعلاقته الدبلوماسية مع الدول الفاعلة حول العالم يدخل في إطار تقوية مركزه التفاوضي على مختلف المجالات, كل هذه الامور تنبهت لها الجارة الشمالية وبالتالي اصبح الحوار مع المغرب حوار الند للند وليس حوار مختل القوى, طرح مسالة المناطق المحتل يجب ان ياخد مكانة مهمة في اي مفاوضات او لقاءات مستقبلية بين البلدين.
في نظري يجب على المغرب ان يلغي هده القمة بعد ما صدر من اسبانيا مؤخرا من استفزاز تجاه المغرب في صحراءه و في سبتة و مليلية، يجب فرض الامر الواقع في مسألة ترسيم الحدود البحرية و ادا اعترضوا يجب طرح ملغ المدينتين و جزر الكناري على الامم المتحدة لتصفية الاستعمار.
اقول للجارة الاسبانية لا زيارة لكم في الوقت الحاضر……………….حتى اتناقشو..مع بعضكم بعض عن قضية الاعتراف الرسمي بالصحراء المغربية . وحين تعترفون.فمرحبا بكم في اي وقت . المغرب داءما يده مبسوطة لكم من اجل مصلحة البلدين ولكل حق حقه لا نتخلى عن اي شىء بيننا وبينكم