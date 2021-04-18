هذه "أسرار" استفاقة مولودية وجدة في البطولة

يعيش نادي مولودية وجدة انتعاشة تقنية في الدورات الأخيرة من منافسات الدوري الاحترافي، إذ من المباريات الخمس الأخيرة التي خاضها، حقق أربعة انتصارات متتالية، وتعادل خارج الديار، في مباراته الأخيرة أمام الوداد الرياضي، ليحتل بذلك المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

وأوضح الحسن مرزاق، الناطق الرسمي باسم مولودية وجدة، في تصريح لـ”هسبورت”، أن تجاوز اللاعبين المشاكل التي اعترضت النادي في بداية الموسم، وتجاوبهم السريع مع فلسفة المدرب الجديد، الفرنسي بيرنارد كازوني، فضلا عن ردة فعل المكتب المسير بصرف جزء من مستحقات المجموعة، كلها أمور ساهمت في استرجاع نادي المولودية الثقة بالنفس، وعودته إلى المنافسة بقوة في الدوري.

وأضاف مرزاق أن مولودية وجدة أنهى الموسم الماضي خامساً وأدى بشكل جيد، الأمر الذي جعل تركيبة الفريق بمثابة أرضية جاهزة وقابلة للتطوير. قبل أن يتابع قائلا: “يظل الشق المالي من الأمور التي تؤرق بال النادي، وعلى الجميع أن يدرك هذا الأمر”.

ودعا الناطق الرسمي باسم مولودية وجدة مسؤولي الجهة والمدينة إلى دعم النادي مادياً، للمساهمة في ربط ماضي المولودية كفريق مرجعي بحاضره ومستقبله، يضيف المتحدث ذاته.

ويحتل مولودية وجدة المركز الرابع في سبورة ترتيب الدوري الاحترافي برصيد 17 نقطة، حققها من خمسة انتصارات وتعادلين وخمس هزائم.