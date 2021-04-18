هذه "أسرار" استفاقة مولودية وجدة في البطولة

يعيش نادي مولودية وجدة انتعاشة تقنية في الدورات الأخيرة من منافسات الدوري الاحترافي، إذ من المباريات الخمس الأخيرة التي خاضها، حقق أربعة انتصارات متتالية، وتعادل خارج الديار، في مباراته الأخيرة أمام الوداد الرياضي، ليحتل بذلك المركز الرابع برصيد 17 نقطة.
وأوضح الحسن مرزاق، الناطق الرسمي باسم مولودية وجدة، في تصريح لـ”هسبورت”، أن تجاوز اللاعبين المشاكل التي اعترضت النادي في بداية الموسم، وتجاوبهم السريع مع فلسفة المدرب الجديد، الفرنسي بيرنارد كازوني، فضلا عن ردة فعل المكتب المسير بصرف جزء من مستحقات المجموعة، كلها أمور ساهمت في استرجاع نادي المولودية الثقة بالنفس، وعودته إلى المنافسة بقوة في الدوري.
وأضاف مرزاق أن مولودية وجدة أنهى الموسم الماضي خامساً وأدى بشكل جيد، الأمر الذي جعل تركيبة الفريق بمثابة أرضية جاهزة وقابلة للتطوير. قبل أن يتابع قائلا: “يظل الشق المالي من الأمور التي تؤرق بال النادي، وعلى الجميع أن يدرك هذا الأمر”.
ودعا الناطق الرسمي باسم مولودية وجدة مسؤولي الجهة والمدينة إلى دعم النادي مادياً، للمساهمة في ربط ماضي المولودية كفريق مرجعي بحاضره ومستقبله، يضيف المتحدث ذاته.
ويحتل مولودية وجدة المركز الرابع في سبورة ترتيب الدوري الاحترافي برصيد 17 نقطة، حققها من خمسة انتصارات وتعادلين وخمس هزائم.
فعلا إن ردة فعل المكتب المسير بصرف جزء من مستحقات المجموعة كان بمثابة منعش أذمغة رياضيين شباب ومدرب مقتدر لتحقيق نتائج إيجابية جدا. لا أحد يعارض كون المال عماد الأعمال في كرة القدم وقطاع البناء والأشغال العمومية وفي جميع مناحي الحياة.
أشعر أن مستوى كرة القدم بالمغرب وبدول إفريقيا جنوب الصحراء سيعرف تحسن ملموس إذا ما بادر مقاولون بتخصيص جزء من نسب الأرباح المتوقعة (‰5 من %7,7 كمتوسط بأوراش الطرق السيارة كمثال) كدعم مالي للفرق الموجودة داخل تراب الأقاليم التي تتواجد فوق ترابها مقالع وأوراش تشييد تجهيزات أساسية أو حسب إختبارات المقاولون.
مقاول يحقق سنويا أرباح تناهز مليار درهم يكون مستعد لتزويد صندوق فريقه المفظل ب ‰5 أي بمبلغ 500 مليون سنتيم شريطة تظافر جهود المدرب واللاعبين وباقي أعضاء الفريق على تقديم الفرجة للجمهور العريض وتحقيق نتائج تساعد على تطوير العقلية المقولاتية داخل فرق كرة القدم !
ما شاء الله عليهم
الله يحفظهم من العين
اللعبين لهم إمكانيات كبيرة ،وبإمكانهم إعطاء مستوى أكثر من الذي يقدمونه ،و نطلب منهم ألا يبخلو علينا بالمستوى المتبقي من إمكانيتهم …لزال 30% من المستوى لديهم لم يضهرهم بعد
ان ذل هدا على شئ فيدل ان وادو فاشل.
كان سبب انتكاسة الفريق الوجدي منذ بداية الموسم ذاك المدرب السابق والفشل والذي لا يمت للتدريب بأية صلة.
مع احترامي لمولودية وجدة ، انتعاش الفريق ليس بسبب المستحقات ، بل هي رد فعل الجامعة و لقجع على تصريحات وادو ، البطولة غارقة حتى الأذنين في الفساد و سياسة الكيل بمكيالين ،،،، أنا لست في جانب وادو ولا القجع ولكن متأكد أن الأمر فيه إن و أخواتها