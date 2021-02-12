هذه الأعراض تنذر بسرطان الفم والحلق!

هذه الأعراض تنذر بسرطان الفم والحلق!
صورة: أ.ف.ب
السبت 13 فبراير 2021 - 00:52

حذرت الغرفة الاتحادية لأطباء الأسنان من أن التغيرات اللونية البيضاء والحمراء بالغشاء المخاطي للفم تنذر بالإصابة بسرطان الفم والحلق.

وأضافت الغرفة أن أية تورمات أو تقرحات أو زوائد في الفم أو الفك أو اللسان أو الشفاه يجب أن تدق ناقوس الخطر، شأنها في ذلك شأن صعوبات البلع والمضغ والتنفس والتحدث وزيادة إفرازات اللعاب والرائحة الكريهة للفم والنزيف غير المبرر والإحساس بوجود جسم غريب في الحلق وبحة الصوت.

وأردفت الغرفة أن أبرز عوامل الخطورة المؤدية للإصابة بسرطان الفم والحلق تتمثل في التدخين وشرب الخمر، مشيرة إلى أنه كلما تم تشخيص المرض مبكرا، ارتفعت فرص نجاح العلاج.

الإصابة بسرطان الفم والحلق التدخين وشرب الخمر الغرفة الاتحادية لأطباء الأسنان الغشاء المخاطي للفم

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