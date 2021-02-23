هذه التفاصيل الكاملة لقصة اغتصاب وحمل وإجهاض طفلة بمدينة جرسيف

عندما قررت مصارحة والدتها بما يختلج في صدرها وبطنها “المنتفخ”، كانت “الفضيحة” قد انكشفت خيوطها “المتشابكة”. طفلة لا يتجاوز عمرها الرابعة عشر تحمل في أحشائها “جنينا”.

معالم “الصدمة” تجاوزت أزقة حي “الحمرية” بمدينة جرسيف الشرقية، حيث تقطن أسرة الطفلة، لتصل إلى كل ربوع المملكة؛ بينما توجه أصابع الاتهام إلى ابن عمة الضحية.

القصة تفجرت منذ أكثر من أربعة أسابيع، عندما لاحظت والدة الطفلة انتفاخ بطن فلذة كبدها بشكل غير طبيعي. وقد تطوّرت الأمور عندما أخبرت الطفلة والدتها بأنها تعاني من أوجاع لا تعرف أسبابها، لتقرر الأسرة نقلها إلى المستشفى، حيث أخبرتها المصالح الطبية أن الطفلة “حامل” في شهرها الرابع.

مصادر مقربة من العائلة أكدت أن “الطفلة، المتفوقة دراسيا والبطلة في رياضة التكواندو والحاصلة على ميداليات من بطولات محلية وجهوية، تعرضت للاغتصاب من طرف “مجهول” وافتض بكارتها، قبل أن يباشر “ابن عمتها” الفعل الشنيع نفسه على قريبته، حيث داوم على ممارسة الجنس عليها، بعد افتضاض بكارتها”. وشددت المصادر ذاتها على أن “ابن عمتها يعاني من إعاقة ذهنية”.

أمام هول الحادث، قررت العائلة “طمس” الواقعة، حيث التجأت إلى طرق تقليدية لتفادي وضع الجنين، فابتلعت نباتات طبية “عشوب”.

وحسب المصادر ذاتها، فإن “الطفلة أحست بأوجاع في بطنها وأخذتها والدتها إلى المستشفى للكشف عن حالتها، معتقدة أن الأمر يتعلق بغاز القولون العصبي؛ لكنها تتفاجأ بحمل طفلتها”.

وكشفت مصادر هسبريس أن “الشاب الذي اغتصب الطفلة يقطن في المدينة نفسها (جرسيف)؛ وذلك بالقوة، بحسب تصريح زوج أمها، وهويته معروفة”، مضيفة أنه “بعد اغتصابها من طرف المتهم، كان ابن عمتها يتردد على منزلهم بحجة الزيارة حتى تمكن من قبض الطفلة ليمارس عليها الجنس لبضعة شهور أيضا، مما نتج عنه حمل”، مبرزة أنه “بعد مرور 4 أشهر وظهور علامات الحمل، تم نقلها إلى المستشفى وتبين أن الطفلة حامل”.

وفتحت مصالح الأمن بجرسيف تحقيقا في قضية تعرض الفتاة للاغتصاب المفضي إلى حمل، قبل أن تفقد الضحية جنينها..

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن المستشفى الإقليمي بجرسيف استقبل طفلة أحست بألم في بطنها، قبل أن يؤكد الطاقم الطبي الذي فحصها أنها حامل في شهرها الرابع، لتكتشف والدتها واقعة الاغتصاب التي تعرضت لها طفلتها.

وأوردت مصادر هسبريس أنه جرى إلقاء القبض على المتهم الأول، مساء أمس الاثنين بمدينة جرسيف.

وحسب جمعية “ما تقيش ولدي”، فإن الطفلة فقدت جنينها بعد أسبوع واحد من كشف الطبيب، مشيرة إلى أن الضحية تقطن رفقة أسرتها في حي “حمرية” الشعبي، حيث اغتصبها شاب عشريني مجهول الهوية، فيما استمر ابن عمها في ممارسة الجنس عليها.