هذه العوامل ترفع خطر الفُصال العظمي في الركبة

هذه العوامل ترفع خطر الفُصال العظمي في الركبة
صورة: د.ب.أ
السبت 27 فبراير 2021 - 00:36

قالت الجمعية الألمانية لطب المفاصل الاصطناعية إن بعض العوامل ترفع خطر الإصابة بالفُصال العظمي في الركبة المعروف أيضا باسم الداء المفصلي التنكسي، وهو عبارة عن تلف غير قابل للتجدد يصيب الأنسجة الغضروفية المفصلية، التي تعمل كوسادة لحماية العظام من خلال تقليل الاحتكاك الناتج عن حركة المفاصل الدائمة.

وأوضحت الجمعية أن هذه العوامل هي: ضعف العضلات حول الركبة والإصابات، التي تجعل مفصل الركبة غير مستقر، بالإضافة إلى السِمنة وتشوهات الأقدام مثل الساق المقوسة والركبة المتلاصقة.

ولمواجهة هذه المخاطر، ينبغي المواظبة على ممارسة تمارين تقوية العضلات ورياضات قوة التحمل كالمشي والركض والسباحة وركوب الدراجات الهوائية يوميا.

الجمعية الألمانية لطب المفاصل الاصطناعية الركبة الفُصال العظمي تمارين تقوية العضلات

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