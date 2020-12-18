هذه تفاصيل التوزيع الجغرافي لحالات "كورونا" الجديدة‬ بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2647 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 32814، منها 140 حالة خطيرة أو حرجة.

وحسَب نشرة “كوفيد-19″ اليومية، فقد بلغ معدل الإصابة التراكمي في الـ24 ساعة الأخيرة 7.3 في المائة لكل مائة ألف نسمة؛ في حين سُجلت نسبة تعافٍ قدرها 90.4 في المائة، ورُصدت 50 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 1079 حالة إصابة بـ”كوفيد 19” خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؛ منها 824 بالدار البيضاء، و45 بالنواصر، و44 ببرشيد، و5 بسطات، و76 بالمحمدية، و53 بالجديدة و22 ببن سليمان، و10 بمديونة.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 391 حالة؛ منها 73 بالصخيرات تمارة، و76 بسلا، و54 بالقنيطرة، و59 بالرباط، و32 بالخميسات، و27 بسيدي سليمان، و50 بسيدي قاسم.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 321 حالة؛ منها 149 بطنجة أصيلة، و58 بتطوان، و32 بالحسيمة، و12 بشفشاون، و23 بالعرائش، و36 بالمضيق الفنيدق، و5 بوزان، و6 بالفحص أنجرة.

وسجلت جهة مراكش أسفي 228 حالة؛ منها 145 بمراكش، و23 بالصويرة، و16 بقلعة السراغنة، و15 بشيشاوة، و6 باليوسفية، و9 بالحوز، و11 بآسفي، و3 بالرحامنة.

جهة سوس ماسة أحصت 159 حالة؛ منها 59 بأكادير إداوتنان، و41 بإنزكان أيت ملول، و19 بتارودانت، و28 بتزنيت، و12 باشتوكة أيت باها.

كما عرفت جهة الشرق 144 حالة؛ منها 67 حالة بوجدة أنجاد، و20 ببركان، و30 بالناظور، و10 بكل من تاوريرت وجرادة، و7 بالدريوش.

بينما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 72 حالة؛ منها 18 ببني ملال، و30 بالفقيه بن صالح، و7 بخريبكة، و9 بخنيفرة، و8 بأزيلال.

أما جهة فاس مكناس، فأحصت 69 حالة؛ منها 26 بفاس، و14 بتازة، و12 بمكناس، و10 بمولاي يعقوب، و11 بصفرو، و2 بتاونات، و4 ببولمان.

فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 62 حالة؛ منها 55 بالعيون، و3 بالسمارة، و4 ببوجدور.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 61 حالة؛ منها 14 بميدلت، و21 بالرشيدية، و10 بكل من تنغير وورزازات، و6 بزاكورة.

وسجلت جهة كلميم واد نون 48 حالة؛ منها 32 بكلميم، و10 بطانطان، و5 بسيدي إفني، و1 بآسا الزاك.

أما جهة الداخلة وادي الذهب، فقد أحصت بها الوزارة الوصية على قطاع الصحة، خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، 13 حالة مؤكدة بـ”كوفيد 19″، جميعها بوادي الذهب.