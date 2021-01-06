هذه تفاصيل تسمية "شارع الظلمي" بالحي الحسني

اعتبر أحمد جدار، رئيس مجلس مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، أن إطلاق اسم اللاعب الدولي المغربي الراحل عبد المجيد الظلمي على أحد الشوارع التابعة للمجال الترابي للمقاطعة ذاتها يظل ضمن محاولات رمزية من المجلس لتكريم مجموعة من الشخصيات التي قدمت خدمات للوطن، في مختلف المجالات.

وأوضح جدار، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في تصريح لـ”هسبورت”، أن مجلس مقاطعة الحي الحسني يُضمّن جدول أعمال دوراته نقطةً تتعلق بتسمية الشوارع المهيأة والتي تفتقد لاسم قار، مردفا “يتم اقتراح الأسماء والمصادقة عليها من طرف المجلس.. لدينا ميزانية مخصصة لهذه النقطة، حيث يتم انتداب شركة لإعداد لوحات بأسماء محددة ووضعها على مداخل الشوارع المعنية بالتسمية”.

وعن سبب اختيار عبد المجيد الظلمي اسما لأحد شوارع حي النسيم بمقاطعة الحي الحسني، قال أحمد جدار: “الظلمي رحمه الله شخص يقدره الرجاويون والوداديون والمهتمون بالشأن الكروي المغربي عامةً، نظير المستويات التي قدمها مع المنتخب الوطني.. التسمية جاءت بشكل تلقائي ضمن جدول أعمال دورات المجلس، وليس له علاقة بكون مركب الوازيس، حيث تميز الظلمي، ينتمي إلى المجال الترابي لمقاطعة الحي الحسني”.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للوحة تسمية الشارع، مثمنين مبادرة مجلس مقاطعة الحي الحسني، واصفين إياها بالالتفاتة الرمزية تجاه واحد من أبرز الأسماء التي تركت أثرا على سجل الكرة الوطنية.

جدير بالذكر أن الظلمي حاز مع المنتخب الوطني المغربي على كأس أمم إفريقيا الوحيدة في خزانة “الأسود” عام 1976، كما توج بثلاث كؤوس للعرش ولقب الدوري المغربي مع الرجاء الرياضي، كما حصل على جائزة اللعب النظيف من طرف منظمة اليونسكو عام 1992.