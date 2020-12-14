هذه تفاصيل تغيير مناهج تعليمية مغربية لتضمين دروس عن "اليهود"

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن نية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تغيير مناهج دراسية لتشمل التراث والتاريخ اليهودي، وأكدت مصادر من الوزارة ذاتها أن هذه التغييرات التي انطلقت منذ سنوات لا علاقة لها بما يحدث اليوم، مؤكدة استمرار التغيير مستقبلا.
وفي هذا الإطار، أكد فؤاد شفيقي، مدير البرامج المدرسية بوزارة التربية الوطنية، أن تغيير المناهج المدرسية وتناولها لمواضيع تهم اليهود المغاربة وتاريخهم وثقافتهم لا علاقة له بما يحدث من إعادة للعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل، مبرزا أن مراجعة المناهج انطلقت قبل سنوات، وتضمنت مقررات المستوى الابتدائي شتنبر الماضي مواضيع عن اليهودية، متوقعا أن تكون هناك تغييرات في مقررات المستويات الأخرى خلال السنوات المقبلة، تماشيا مع دستور 2011 الذي يتحدث عن هوية متعددة الروافد سواء الأمازيغية أو الحسانية وحتى العبرانية.
وأفاد شفيقي، في حديثه مع هسبريس، بأن المقررات التعليمية التي تتحدث عن الثقافة اليهودية تعود إلى شهر شتنبر الماضي وتم اعتماد مقررات مادة الاجتماعيات التي تتضمن دروسا عن اليهود المغاربة، وأنه لا علاقة لهذه المقررات بما يحدث من تغييرات في العلاقات الدولية اليوم.
وقال مدير البرامج المدرسية بوزارة التربية الوطنية إن بداية مراجعة المناهج التربوية انطلقت مقررات المستوى الابتدائي سنة 2014، وأن التساؤل الذي يجب أن يطرح اليوم في ظل التغييرات الحاصلة هو “هل سنتحدث عن دولة إسرائيل ضمن المقررات الدراسية، وليس اليهودية التي تعد من الروافد الثقافية للمغرب”.
وأجاب شفيقي عن تساؤله قائلا: “إن الحديث عن دولة إسرائيل تتحكم فيه اليات التطبيع واختيارات الدولة لنوع العلاقات التي تربطها بها”، مؤكدا: “لا نتحدث عن جميع الدول ضمن المقررات الدراسية؛ بل نقوم بتقديم نماذج فقط وليس الحديث عن كل دولة على حدة، كما أن البرامج لا تحضر فيها كل الدول بنفس الشكل”.
وحسب وثيقة حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الثقافة اليهودية مذكورة ضمن مقاطع تعليمية تناولت المكون اليهودي في تاريخ المغرب.
وتناول كتاب “المسار في الاجتماعيات” للمستوى السادس ابتدائي المكون اليهودي في تاريخ وحضارة المغرب الموسومة بالغنى والتعدد وانصهار روافدها الثقافية عبر مختلف الحقب والعصور.
يذكر أنه جرى، بداية السنة، اعتماد درس خاص، في مقرّر “الجديد في الاجتماعيّات” الموجّه إلى تلاميذ الصف السادس من التعليم الابتدائيّ، بعنوان ”المغرب في عهد العَلويّين” تناول عهد السلطان محمّد بن عبد الله، مؤسِّس مدينة الصّويرة.
الكتاب المدرسيّ، الذي اطلعت عليه هسبريس، يستشهد بالدّستور المغربيّ الذي ينص على أنّ المكوِّنَ العِبريّ يُعتَبَر أحد روافد الهويّة الوطنيّة، ويعرّف بعد ذلك بـ”بيت الذّاكرة”، الذي دشّنه الملك محمد السادس في شهر يناير 2020، قائلا إنّه: “فضاءٌ تاريخيّ، وثقافيّ، وروحيّ لحفظ الذّاكرة اليهوديّة المغربيّة وتثمينِها”.
وتوالت التّشجيعات على هذه الخطوة المغربيّة، حيث قالت جمعية ميمونة المهتمّة بالتراث اليهودي المغربي إنّ “تدريس تاريخ اليهود في المغرب كان حلم الراحل شمعون ليفي، وأندري أزولاي، والمتحف اليهودي المغربي بالدار البيضاء، وجميع أعضاء جمعية ميمونة… وتحقّق هذا الحلم”.
وأشادت “اللجنة اليهوديّة الأمريكيّة” بالمغربِ لكونه “الدولة الأولى في العالَم العربيّ التي جعلت ماضيها اليهوديّ جزءا من المناهج الدّراسيّة”.
اذن كل هذه الاشياء كانت مبرمجة كيف سنغير اسم منظمة التحرير الفلسطينية التي درسناها بالتاريخ …وكيف سننسى مجازر صبرا وشاتيلا وغزه
هناك مفكرين يهود وهم ضد دولة اسرائيل دولة صهيونية
لاباس بتدريس تاريخ الدول وانماط عيشها لاكن لا نفرض ثقافتها ودينها على ابناءنا بل نعلمهم ما ينفعهم في الدنيا والاخرة ايضا ونعلمهم قيم التسامح والادب وحب الخير للجميع وحب الوطن والاعتزاز به والدفاع عنه .
و قل ربي زدني علما ، العلم نور و الجهل عار ، لغة إضافية تزيد في الزاد المعرفي المنهج الدراسي المغربي
اليهود المغاربة جزء لا يتجزأ من تاريخ المغرب وانهم يؤمنون بالرسول أولا يؤمنون به فهدا لا يغير شيئا من انهم مغاربة مثلنا مثلهم. الدين لله و الوطن للجميع.فليس كل المغاربة مسلمون فهناك مسيحيون مغاربة وأصبح عددهم في ازدياد مؤخرا بالإضافة إلى اليهود والا دينيين. فلا لاقصاء الآخر والقبول بالاختلاف لانه ممكن إن يكون قوة وليس ضعفا لبلد يقبل بالتنوع ممكن ان يجعل منا مجتمعا متميزا ومتقدما
لماذا هذا التحجر؟ ولماذا هذا الرفض الأعمى للآخر؟ لماذا لانقرأ اللغة العبرية ؟وثقافة اليهود ؟ماذاسيحدث لنا لو درسنا ثقافة اليهود ؟ لماذا هم من فيهم يتكلمون اللغة العربية بطلاقة أحسن منا بكثير ،بل يتكلمون اللهجة المغربية بامتياز ،علينا أن نغير تعاملنا مع الآخر فكفى من الإستعلاء على الآخر ونحن الأضعف ونحن المتخلفون ونحن دون المستوى في جميع مجالات الحياة ،علينا أن نحتك مع كل أنواع البشر فنحن محتاجون إلى الكثير من الجميع ،لو بقينا في منظمة الوحدة الإفريقية رغم دخول “الوليخاريو” لحصرناهم ولطوقناهم ولكن “البكاء من وراء الميت خسارة” لو إستمع العرب وأنصتوا إلى الحسن الثاني لحصل الفلسطينيون على حقهم يوم كان اليهود يتمنون اللقاء مع العرب ،أما الآن إطلبونهم فلن يستجيبوا لكم ٠
على هاد القبل ماغاتبق عدنا تا هوية لواحد اقرا العربية او الفرنسبة او الامازيغية او العيبرية او تاريخ ديالها مند الابتدائي اشمن هوية غاتكون عند هاد الانسان.
البلدان المتفتحة على الحضارات الأخرى هي بلدان أكثر تقدما ونجاحا ورفاهية كالصين والولايات المتحدة ،أما الدول المنغلقة كبعض الدول العربية وأخرى اسلامية فهي دول ماخلفة وفقيرة وليست في طريق نمو.
هل ستتحدث المناهج عن مقاومين يهود ضحوا بكل شيء من أجل المغرب، كما فعل محمد بن عبد الكريم الخطابي, والحنصالي والزرقطوني وغيرهم … أم أنهم لا يوجدون ؟
المنافقون يُحشرون في جهنم أسفل سافلين ………………………….. قبح الله سعيكم……………
اودي بعتو الماتش بين عشية و ضحاها… باراكا من الطيز
روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه” من هؤلاء القوم، وما يجب أن يكون موقف المسلم تجاههم؟ وما معنى حذو القذة بالقذة؟
يبين فيه صلى الله عليه وسلم حال كثير من هذه الأمة في اتباعهم سبيل غير المؤمنين، ومشابهتهم لأهل الكتاب من اليهود والنصارى حيث جاء في روايات الحديث: (قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ ) وهذا التشبيه في المتابعة (شبرا بشبر وذراعاً بذراع) وفي رواية: حذو القذة بالقذة كناية عن شدة الموافقة لهم في المخالفات والمعاصي لا الكفر، والقذة بالضم هي ريش السهم وهو دال على كمال المتابعة. وقوله: “حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه” مبالغة في الاتباع لهم، فإذا اقتصروا في الذي ابتدعوه فستقتصرون، وإن بسطوا فستبسطون حتى لو بلغوا إلى غاية لبلغتموها.
والواجب على المسلم أن يلتزم شرع الله تعالى، وأن يتبع سبيل المؤمنين، ويترك مشابهة الكافرين، وأن يعلن الولاء للإسلام وأهله، وأن يتبرأ من الكفر وأهله.
تاريخ اليهود ومستقبلهم موجود في القران الكريم الذي لايأتيه الباطل.
و من أصدقُ من الله قيلاً
( وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ )
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ
وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ
قال تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ}
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِند
خلاها سعيد الناصري هما يقريو أولادم (الفيننونص)”المالية وحنا يقريو ولادنا التاريخ
نهار لي يتخرج را لا يسألونك عن التاريخ
أنصح المغاربة أبنا الشعب أن يدرسو ا العلوم والتكنلوجيا واللغات أما التاريخ لا تجده يدرس في المدارس الخاصة لأبناء أصحاب الكروشا