هذه تفاصيل رفض المغرب البلاغ المزعوم لمجلس السلم والأمن الإفريقي

رفضت المملكة القرارات الصادرة عن مجلس السلم والأمن الإفريقي بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة. وأكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن “المغرب غير معني وغير مهتم بالبلاغ الذي صدر عقب اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، المنعقد في 9 مارس الجاري، حول قضية الصحراء المغربية”.
وكشفت مصادر دبلوماسية لهسبريس أن بلاغ مجلس السلم والأمن الإفريقي “غير قانوني؛ لأن المسطرة التي أعد بها لم تحترم الإجراءات الجاري بها العمل خلال اتخاذ أي قرار يخص المجلس، ومن أهم هذه الخروقات هو عدم مصادقة الدول الأعضاء على مضامين البلاغ”.
وأكدت المصادر ذاتها أن “المغرب يرفض، بشكل قاطع، جملة وتفصيلا ما جاء في البيان المزعوم الذي نشرته كينيا، باعتبارها الرئيس الدوري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي هذا الشهر”.
وأضافت مصادر هسبريس أن “المغرب يعرب عن استيائه من التصرفات غير المسؤولة والأساليب الملتوية التي تنتهجها كينيا وحلفاؤها المعروفون بعدائهم لوحدة المغرب الترابية”، مشيرة إلى أن “الأمر لم يقف عند حد إقحام ملف الصحراء المغربية في اجتماع قمة هذه الهيئة، والتي كان حضور رؤساء الدول فيها ضعيفا؛ ولكن أيضا المغرب مستاء من الأسلوب الملتوي الذي جرى انتهاجه، فعلى الرغم من المقاومة النشطة والسجالات والمناقشات البناءة التي اتبعتها غالبية الدول الأعضاء لأكثر من 10 أيام فإن كينيا أخرجت -في اللحظة الأخيرة- البيان غير المعتمد أصلا”.
وأشارت المصادر ذاتها إلى رفض المغرب “التفرد بفقرة واحدة من أصل 19 فقرة أخرى واردة في قرار الدورة الاستثنائية الـ14 للاتحاد الإفريقي حول إسكات البنادق؛ مما يدل على التركيز الأعمى لإسماعيل شرقي، المفوض المنتهية ولايته، على العداء ضد المغرب، لا سيما أن حصيلته على رأس مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي مشكوك فيها ومثيرة للكثير من التساؤلات”.
جل هذه العناصر تجعل نص بلاغ مجلس السلم والأمن “يفتقد للمشروعية وليس له أي أثر قانوني؛ لأنه ينتهك بشكل صارخ قواعد وإجراءات مجلس السلم والأمن المتعلقة بإجراءات اعتماد البيانات”، تورد مصادرنا، والتي شددت على أن البيان “لا يحوز أي قيمة قانونية؛ لأن غالبية الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن لم تصادق على مضامينه، وقدمت تعديلات جوهرية وموضوعية تشير إلى وجود خلاف واضح بشأنه”.
وفي ظل التحديات التي تواجه القارة الإفريقية والمرتبطة بمواجهة تداعيات فيروس “كورونا”، أدت مناورة كينيا وحلفائها إلى “زرع بذور الانقسام والشقاق داخل الاتحاد الإفريقي وفي إفريقيا”، بعد “التلاعب والاستغلال اللذين تعرض لهما مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الإفريقي”.
وعبرت مصادر هسبريس عن ارتياح المغرب؛ “لأن غالبية الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الإفريقي ظلت متمسكة بالشرعية والمشروعية، ودافعت في قمة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي في 9 مارس 2021 عن صلاحية وأهمية القرار 693 للاتحاد، باعتباره الإطار الوحيد في الاتحاد الإفريقي لمتابعة قضية الصحراء المغربية”.
كما شددت المصادر نفسها على أن هذا القرار، الصادر في قمة نواكشوط والمعتمد قانونيا بتوافق بين رؤساء الدول، هو “الوحيد الذي يحظى باعتراف المغرب ودعمه، مع التنويه إلى أن هذا القرار أنشأ الترويكا كآلية وحيدة في الاتحاد الإفريقي تتوفر على صلاحية مواكبة ودعم الجهود الحصرية للأمم المتحدة في ملف الصحراء المغربية”.
“يؤكد هذا القرار الإطار، ودون أي لبس، أن قضية الصحراء المغربية هي من الاختصاصات الحصرية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأنه لا يمكن إطلاق عملية موازية”، تورد المصادر التي ذكرت، أيضا، أن هذا القرار هو “ثمرة الرصانة والحكمة الإفريقيتين، ويلعب دورا حاسما في التماسك والوحدة داخل الاتحاد الإفريقي، مما يعزز النزاهة والتعاون المثمر في عمله، وبالتالي يمكنه من النظر في القضايا ذات الأولوية للاتحاد الإفريقي؛ وعلى رأسها التكامل والتنمية المستدامة من أجل الرفاه وتنمية السكان الأفارقة”.
وخلصت المصادر المصرحة لهسبريس إلى أن “المغرب يظل ملتزما بالعمل مع أصحاب النوايا الطيبة والحسنة، من أجل تحقيق إفريقيا التي نريد، كجزء من نهج يقوم على الاحترام والشفافية والشمولية”، وشددت على أن الرباط تظل ملتزمة “التزاما كاملا بالعملية السياسية الرامية إلى إيجاد حل سياسي ودائم وعملي وواقعي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، تحت رعاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووفقا للمعايير التي حددها هذا الأخير منذ سنة 2007، وعلى أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد، في إطار الاحترام التام والصارم لسيادة المملكة ووحدة أراضيها”.
المغرب غير معني تماما بالدساءس ومؤامرات الشياطين .فهو لا ينزل الى ميتواهم الخسيس داءما راسه مرفوع ومحترم بين الدول والحمد لله.اما الصحراء فسالينا منها المغرب في صحراءه
لو أن الجزاءر والجزاءريين ذكروا الله عزوجل وصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم كذكرهم للصحراء المغربية صباح مساء لكان افضل لهم ولكان سببا في دخولهم الجنة بإذن ومشيءة الله تعالى؟؟؟؟؟؟!!!!!
شي واحد يفهمني علاش المغرب باقي ما قطع العلاقات مع العدو الجزائري؟؟؟!!! ما كاينة حتى فائدة من وراهم، بل كل الشرور جاية من عندهم. ومع ذلك، ما زال العلاقات مع هاد الأعداء ما تقطعت. بغيت غير نفهم. راه الحماق هذا!!!!!
دام العز لمملكتنا الشريفة .. و حفظ الله مولانا الإمام
يا يحيي خذ الكتاب بقوة.
المنظمة الدولية الوحيدة التي تخيف قراراتها هي مجلس الأمن الدولي.
اضف الى ذلك حلف شمال الاطلسي.
وسوى ذلك فقاعات وفقاعات بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي او منظمة الوحدة الأفريقية ما بقيتش عارف.
لا مجلس الاتحاد الافريقي ولا مجلس الامم المتحدة ولا مجلس تعاون الخليجي ولا منظمة العفو ولا منظمة حقوق الانسان ولا أي نكان و مهما يكن و يكن كيفما كان الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولن نفرط في حبة رمل فيها .
لاتنازل عن مغربية الصحراء .والحكم الذاتي هو الحل الوحيد و الدائم و الواقعي للمسكل المفتعل من قبل أعداء السلام في افريقيا و العالم .
ولابد لإسكات نباح أعداء الوطن البدء بالمطالبة باسترجاع الصحراء الشرقية.
لماذا لم يسارع المغرب الى إنشاء تحالفات أخرى وهيئات أخرى موازية بماأنه يملك عددا من أصدقائه من الدول الافريقية التي تؤيد الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب ويدعمون الوحدة الترابية المغربية ،هيئة سياسية افريقية تدحض مثل هذه الفلتات التي يفاجؤنا بها الأعداء على حين غرة .
التفاوض او الحوار مع المرتزقة هو في حد ذاته اعتراف الصحراء مغربية باعتراف دول العالم الا من بعض الحتالات على الدولة المغربية الآن ترسيم الحدود بيننا وبين جار السوء تمهيداً لقطع العلاقات وانتهى الكلام
بلادنا للاسف الشديد ابتلت بجار حاقد دموي غدار وبطابور خامس أبناء اللقيطة ورغم ذلك هاهم المتعاقدون المتقاعسون يريدون إضعاف البلاد بالاضرابات ونشر الفوضى بزعامة العدليين .
على الحكومة أن تكون حازمة فاليوم لامجال للخيانة .
فاللهم من سعى إلى نشر الفتن في بلدنا فاجعل كيده في نحره.
الله الوطن الملك التراب من طنجة لكويرة
فعلى المغرب ألا يحيد عنها في المستقبل، وإلا سيترك فراغا، وسيعطي خصومه الفرصة مرة أخرى لفرض سرديتهم وأجندتهم في الاتحاد الإفريقي. وربما هذا ما وقع حينما قرر المغرب عدم المشاركاته في اجتماعات الماضية. فلو شارك في ذلك الاجتماعات، ربما كان بإمكانه تفادي إصدار هذا البيانات الزائفة، ومنع الجزائر من استغلال الوقت الضائع لعضويتها في هذه الهيئة لفرض لغة الوهمية مع التوجه الجديد للاتحاد الإفريقي تجاه الصحراء المغربية.
وعلى الرغم من كل المكتسبات الدبلوماسية التي حققها المغرب خلال الآونة الأخيرة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، فإن الجزائر عاقدة العزم على استعمال كل أوراق الوهمية من تحقيق مكتسبات إضافية قد تمكنه من حسم هذا الملف الوهمي على المدى المتوسط، ولن تدخر أي جهد دبلوماسي أو مالي لضمان استمرار حرب الاستنزاف التي فرضتها على المغرب منذ خمسة عقود. وبالتالي، على المغرب أن يكون يقظا أكثر من أي وقت مضى، وأن يستخلص الدروس والعبر من هذه الواقعة لدرء كل الدسائس والمكائد التي تضعها الجزائر في طريقه نحو الحفاظ على وحدة أراضيه وصيانة مصالحه الاستراتيجية.
يجب على مجلس الأمن الإفريقي أن يعلم وزن المغرب الكبير و دوره الأساسي في حفظ السلم الإفريقي و يجل أن يعرف أيضا أن المغرب أصبح قوة إقليمية لا يستهان بها فلهاذا وجب إحترامنا ✋
قولو لكينيا وجنوب افريقيا والجزائر وفرنسا لكتحرض في الخفاء كتكل الغلى وكتسب الملى يشربو جميع من البحر .أما الصحراء فهي مغربية بشهادة الدولة العظمى أمريكا
l afrique a dit son mot sur le sahara occitendale le maroc na qua accepte cette resolution sinon le maroc sera exclu l afrique aux africains
العز و النصر لمغربنا الحبيب تحت القيادة الرشيدة لملكنا الهمام حفظه الله و أيده و لا عزاء الحاقدين
ولمادا هدا الاهتمام بما تنشره الجزائر ومحور شرها في افريقيا المغرب اكبر من كل هدا وهل الاتحاد الافريقي حل حتى مشاكله المالية اكتر من التلتين من أعضاءه لا يؤدون مساهماتهم المالية الكل يعرف أن هدا المسمى بالاتحاد الأفريقي أنشأ لاكل أموال الشعب الجزائري لا غير ولهدا لايجب الاكترات لما يصدر عنه . المطلوب من المغرب التنمية والشفافية وحقوق الإنسان ومن ثم تجد الأفارقة يأتون إليك جماعات وفرادا. فلندع دولة العسكر تصرف على المرتزقة في الداخل والخارج . الهم انصر الملك محمد السادس واطل في عمره
إذن ما قامت به كينيا في هذا المضمار يُعَدُّ تزويرا لإرادة الأغلبية المشاركة في هذا المجلس. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه: ألا يوجد في ميثاق الإتحاد الإفريقي بند يعاقب الرئاسة، أو رئاسة المجالس المنبثقة عنه، إذا قامت هذه الرئاسة بتزوير المحاضر؟ إذا كان هذا البند موجودا فعلى المغرب أن يتجند ويُجند حلفاءه من أجل معاقبة الرئاسة الكينية على هذا التزويرالفادح . أما إذا لم يكن مثل هذا البند موجودا فهنا الطامة الكبرى، و يكون هذا الإتحاد مجرد نادي لعصابات التزوير والتلاعب بإرادة المنخرطين وتصفية الحسابات لا غير.
صدق صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وايده حيث قال ( الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه ) كلام وزنه من دهب ولا غبار عليه دماؤنا فداء للوحدة الترابية للمملكة المغربيية الشريفة نحن جنود مجندون وراء ملكنا الهمام امير المؤمنين وسبط رسولنا الكريم ولن نتوانا في الرد على اعداء وحدتنا الترابية بالروح بالدم نفديك ياوطن
…. لماذا لا ينم التناوب على مقر الإتحاد الإفريقي هذا بين الدول الأعضاء دات السيادة وبقي متمركزا مند تأسيسه في كينيا ومتحكما فيه من طرف الجزائر و جنوب إفريقيا..؟ اهذه هي الديموقراطية التي من المفروض أن تتوفر في منظمة قارية..؟
المغرب في صحراءيه أحب من أحب أو كره من كره. أما الحفاة والجياع ففي القمامة يسبحون .
طرد الجزائريين من المغرب سيكون أولى الخطوات لوضع العدو في حجمه الحقيقي.العاىلات المختلطة ستتأثر لكن بالنظر لاستفادة المغرب فسيكون أمرا جيدا.عجلوا بطرد الجزائريين يرحمكم الله
نحن المغاربة لايهمنا ان كان البيان له قوة قانونية او لا، نعلم ان القرارات المتخدة في الاتحاد الافريقي جلها غير قانوني ما يهمني هو معرفة القوة الالزامية لهذا القرار وتأثيره على القرارات اللاحقة
الأفارقة تعامل معهم كانك تتعامل مع ثعبان انتظر دائما اللذغة السياسة الدولية عندهم مرتبطة بثمن البترول
كينيا دولة متخلفة كيف تنشر بلاغا لم يصادق عليه اغلبية اعضاء المجلس و لا يتماشى مع قرار سابق للاتحاد الافريقي???!!
كينيا فكت حتى مشاكلها فل تذهب إلى الجحيم هي و جارة السوء.
الله الوطن الملك
قضية الصحراء المغربية مطروحة بمجلس الامن الدولي و لا يهمنا ما يصدره الأقزام الافارقة
بطبيعة الحال ينبغي أن يرفض المغرب بقوة هذا القرار المؤامرة الذي صنعته عصابة المرادية مع قلة من الدول المرشاة. السؤال المطروح هو لماذا يتحرش هذا المجلس بالصحراء المغربية؟ هل يجهل أن قضية الصحراء المغربية هي حصريا من اختصاص الامم المتحدة؟ ما موقف الاتحاد الأفريقي من هذا القرار المشبوه؟ أليست له سلطة على هذا المجلس الذي يرقص على انغام سامفونية عصابة الجزائر؟من المفروض أن يشرف هذا الاتحاد على جميع القرارات التي تصدر عن مجالسه.
على المغرب أن يطرد جبهه الانفصاليين في الإتحاد الإفريقي
والله هادوا الافارقة الرؤساء مازالوا في غفلتهم كل الشعوب تغيرة الا هؤولاء ام يتغيرون المال طمس على اعينهم والرشاوي من كل جهة ليس لهم ضمير ان يبخهم هم لا يعرفون مع من يتعاملون المغرب اقوا منهم في كل المناسبات والمجلات سياسيا واقتصاديا وعلميا وتاريخيا لا يستوي كالاعمى والبصير افلا تتذكرون متون في غيضكم ايها الاعداء ليس مثلهم شيئا نحن في الطريق الصحيح في مواجهة الاعداء البغضاء الحساد في وحدتنا الترابية سنراكم ان اشاء الله في القريب يوما لا ينفع الطالمين معذرتهم ومن حفر حفرة لاخيه وقع فيها ايها الاشرار منحن معكم وصر قريب انشاء الله
يجب على المغرب أن ينزل بكل ثقله من أجل إيقاف هذه الدناءة السياسية الصبيانية لحيزبون الشريرة جارة السوء والمكر والخبث وعقيدتها السخيفة المنحطة السفيهة، وأن يمنعها رفقة حلفائه واصدقائه من العبث والتلاعب داخل الاتحاد الإفريقي الذي لا يشرفه هذا السلوك المشين الذي يمس بنضجه وبمصداقيته.
كفى عبثا واستهتارا بسمعة الدول الإفريقية الناضجة التواقة إلى النهوض بالقارة وازدهارها.