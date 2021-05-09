هذه تفاصيل عن المسافرين المعنيين بتشديد تدابير الدخول إلى المغرب

أثارت دورية صادرة عن المديرية العامة للطيران بخصوص شروط الدخول إلى المغرب الكثير من التساؤلات، لأنها لم توضح المعنيين بتدابير الحجر الصحي بعد قدومهم إلى البلاد، فيما اعتقد البعض أنه سيتم الشروع في تنظيم رحلات استثنائية مع “الدول المغلقة”.
وأوضحت مصادر مطلعة، في تصريح لهسبريس، أن الشروط الجديدة التي جاءت في الدورية لا تتعلق بالمسافرين القادمين من الدول التي تجمعها رحلات جوية حاليا مع المغرب، من قبيل موريتانيا والسنغال وكوت ديفوار وكندا والسعودية والإمارات وقطر، ودول قليلة أخرى ما زالت المملكة لم تعلق الرحلات معها.
وتهم الشروط المشددة، وفق توضيحات مصدر مسؤول بإحدى شركات الطيران، المسافرين القادمين من الدول المعلقة معها الرحلات، الذين يأتون عن طريق الوجهات المفتوحة، مضيفا أنه “لن تكون هناك رحلات استثنائية لإعادة العالقين كما جرى تأويل ذلك”.
وجاء هذا القرار بعد أن لاحظت السلطات المغربية أنه رغم تعليق الرحلات مع عشرات الدول المتضررة من جائحة فيروس كورونا، إلا أن بعض المسافرين يعمدون إلى سلك مسارات أخرى، لم يتم تعليق الرحلات معها، قصد الولوج إلى المملكة.
وأضافت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن المسافرين القادمين مباشرة من الدول غير المعلقة معها الرحلات غير معنيين بهذه الشروط الجديدة، وإنما تهم الأشخاص الذين يقيمون في “الدول المحظورة” ويأتون عن طريق “ترانزيت”.
ومن بين الإجراءات التي فرضتها المديرية العامة للطيران المدني، التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، التزام المسافر بالحجر الصحي على نفقته داخل الفنادق التي حددتها السلطات بمدينة الدار البيضاء لمدة 10 أيام، وتجنب أي اتصال جسدي بأي شخص.
كما يتعهد صاحب التصريح بأن يبقى رهن إشارة السلطات من أجل القيام باختبار ثان بعد اليوم الثامن أو التاسع من الحجر، ناهيك عن إنجاز اختبار سريع عند الوصول إلى المطار.
وبالنسبة لقرار المديرية العامة للطيران المدني القاضي بتمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية مع 54 دولة حتى العاشر من يونيو عقب تمديد الحكومة لحالة الطوارئ، أوضحت مصادرنا أنه إجراء تقني وتجاري فقط تقوم به مديرية الطيران في كل مرة يتم فيها تمديد حالة الطوارئ منذ تفشي الوباء في البلاد، أي إنه مجرد تحديث وتعديل افتراضي مرتبط بالنظام المعلوماتي لحركة الطيران فوق الأجواء المغربية.
وتابعت المصادر ذاتها بأن قرار إعادة فتح الحدود واستئناف الرحلات الجوية يعود إلى الحكومة، لكن السلطات الخاصة بالنقل الجوي، أي مديرية الطيران، من الضروري أن تحدد تاريخا معينا لاستئناف الرحلات لاعتبارات تجارية وتقنية، وهو ما يعني أن تاريخ 10 يونيو قد يتمدد أو يتقلص وفقا لقرارات الحكومة.
ويسود غموض كبير حول موعد فتح المملكة لأجوائها الجوية، خصوصا مع اقتراب الأعياد والعطلة الصيفية، فيما أكدت مصادر مطلعة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد لأن خطوة مثل هذه ليست سهلة وترتبط باستقرار الوضعية الوبائية في العديد من الدول.
وكانت فرنسا قد وسعت قائمة الدول التي ستفرض على المسافرين منها حجرا صحيا بسبب تفشي سلالات متحورة على أراضيها، حيث سيخضع القادمون منها اعتبارا من الأسبوع المقبل لحجر صحي إلزامي مدته عشرة أيام مع إمكانية الخروج من المنزل بتصريح، فيما سيتعرض المخالفون لهذا الإجراء لغرامات مالية.
كتبو لينا الدول للمسافرين منها خصهم يدير الحضر 10ايام فالفنادق
خليتو الحدود مفتوحة مع الخليج لي فيه 7 مليون هندي ولي واحد منهم جاي من الإمارات جاب المتحور الهندي لكازا وسديتو على 6 مليون مغربي في أوروبا
سيروا على الله… و لكن علاش مثلا جبدتوا فرنسا فالآخر؟؟؟
راه حشومة هادي راها عقوبة ماشي قرار يكفي التحليل ويخلونا نشوفو والدينا راه عيينا واش هاد الحكومة غادا بالمغرب للافلاس الجالية راه مساهمة فاقتصاد البلاد. مع العلم ان الدول لي هي سادة عليهم راه كلهم فتحو فوجه السياحة للنهوض بلاقتصاد. راعيو للمشاعر ديال المغتربين
ماهو المطلوب من المسافرين القادمين من السعودية حيث انني ارسلت استفسارات الى السفارة في الرياض ووزارة الخارجية في الرباط وما من مجيب
من هنا (ألمانيًا) اعقب على هذا القرار : و اقول ( غير ارتاحوا انا و العائلة ديالي و اغلبية الجالية ان شاء الله ما جيينش ،،، اليونان و تركيا مفتوحة لقضاء عطلة الصيف باثمان مناسبة و بجودة رفيعة..إما الوالدين و العائلة و الاحباب نعتذر منهم …و نقول لمن كان السبب :
متى سنستيقظ من سباتنا العميق ، الدولة المغربية ليست بحاجة إلينا، هي تهتم فقط للتحويلات التي نقوم بها ، انضر إلى ما وصلنا إليه، من خلال المقال نفهم أن المهاجر المسكين إذا اشتاق إلى وطنه و أراد الدخول اليه ، يطبق علي إجراءات صارمة ، اللهم الطف بنا يارب ،
والله لم أرى مواطن رخيص عند وطنه غير المواطن المغربي حتى في أشد الظروف كنبيعو او نشريو فيه…..
Je réside en France. Et je ne prends que 2 semaines de congés par an. De ce fait j’ai décidé de payer l’aller /retour. Et passer les vacances à l’intérieur de l’hôtel. A Nouasser. c le geste qui compte. Et au retour je vais bluffé mes collègues. En leur racontant mes prouesses à la plage d’Agadir.
franchement de qui /et pourquoi. Vous aimez nos torturé à ce point. hhh.passer 10 jours en confinement. Et directement l’aéroport. Après.
A devenir dingue
نتمنى فتح الحدود مع فرنسا لقضاء العطلة الصيفية بالبلد و لو بهذه الشروط pcr قبل 48h و حجز فندف سبعة أيام او عشرة، فالعطلة الصيفية نراهن عليها بعد طول انتظار، ننتظر القرار بعد 10 يونيو إن شاء الله أن يكون في إيجابيا
و الله عجيب وغريب كيف يصنع القرار في البلاد
اذا اردت ان تاتي من اوربا فعليك تطبيق ما جاء به البلاغ اي تحترم 10 ايام من الحجز في فندق على حسابك الخاص
او تاخد رحلة من فرنسا الى نواقشط و تدخل بدون مشاكل !
حاول تفهم اتسطى في هاد لبلاد
خرجات غير مفهومة ، لخبطة في علاقاتنا مع الدول الوازنة …
اشياء غريبة
الآن فهمت قضية الفنادق و العشرة ايام ..
هي اتية من فرنسا اي شيء تطبقه فرنسا الحكومة كوبي كولي .. لكن لما لا يكون هناك ايضا اللصق و النسخ في المساعدات المالية و دعم العاطلين بمبلغ شهري كما في فرنسا و محاسبة كل ناهبي المال العام ابتداءا من المسؤول الاول الكبير للصغير
هذه الخطوة ليست في صالح المغرب شروط تعجيزية وشروط استغلالية لانعاش الفنادق المصنفة لانها على وشك الافلاس دخلت موقع لمعرفة الاسعار ووجدت الاثمنة في متناول الجميع بدءا من 500 الى 1200 درهم فهل هذا القرار سيسجع على زيارة المغرب وهذا نصنفه من السبع المستحيلات
سخنوا يديكم للاورو راحنا عقنا بكم منذ سنة وشهرين من الاغلاق قرارات كلها ليست لا في صالح المسافر ولا في صالح البلد
كترتو علينا شتاقينا ولادنا بغيتو ترفحو الفنادق غير بالفن واش لي ك يقرأ على حساب والديه يجي يدير الحجر ف الفنادق والتحليل والله يلا هذا منكر داخل داير التحليل علاش الحجر ومنين يجي خارج يديرو من جديد
au MRE 09
non c juste pour les marocains résidant au Maroc et qui sont pris dans des pays avec lesquels le Maroc a ferme ses frontières aériennes
si par exemple tu habites a rabat et tu es parti passer quelques jours en Espagne et que le Maroc a ferme les frontières avec l’Espagne alors cela s’applique a toi mais si tu es résident en Espagne et tu rentre au Maroc par un vol venant de Mauritanie alors ca ne s’applique pas a toi
alors va passer tes deux semaines chez ta famille