هذه توضيحات رسمية بخصوص تبادل المعطيات المالية لمغاربة العالم

مازال موضوع تبادل المعطيات المالية الشخصية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج يثير الجدل، إذ أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، توضيحات حول الأمر تنفي أن يكون هناك أي تبادل من طرف السلطات المغربية مع بلدان الإقامة.
وجرى في الأشهر الماضية تداول خبر يفيد بتزويد المغرب دولا أجنبية بمعطيات حول ممتلكات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وهو ما خلق جدلاً في صفوف الجالية المغربية رغم نفي إدارة الضرائب المغربية الأمر.
وفي جواب مؤرخ في 31 ماي المنصرم، قالت وزارة الخارجية رداً على سؤال كتابي تقدم به نبيل الأندلسي، البرلماني بمجلس المستشارين، إن المديرية العامة للضرائب نفت بشكل قاطع صحة ما تم ترويجه عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية.
وذكرت الوثيقة أن المغرب قام بتاريخ 25 يونيو من سنة 2019 بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تدارك التباين الحاصل في القوانين والأنظمة الضريبية للدول، لضمان خروج المملكة من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية.
ويتعلق الأمر بالاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والاتفاق بين السلطات المختصة بشأن تبادل التصاريح بين الدول، والاتفاق بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.
وأوضحت وزارة الخارجية أن المزاعم التي ربطت بين إقدام السلطات البلجيكية على طرد بعض المواطنين المغاربة المقيمين في بلجيكا من السكن الاجتماعي وتوقيع المغرب للاتفاقيات غير صحيحة.
وأشارت الخارجية إلى أن طرد بعض المواطنين إجراء داخلي للسلطات البلجيكية يندرج في إطار تدابير اتخذتها ضد ما تعتبره فسادا ضريبيا واجتماعيا طال عددا من المقيمين من مختلف الجنسيات، من البرتغال وجورجيا وسلوفاكيا وتركيا، بدعوى الاستفادة من الإعانات والسكن المدعوم رغم توفرهم على عقارات وحسابات بنكية وموارد تسقطهم من لائحة معايير الاستفادة من الامتيازات الاجتماعية المخصصة للمعوزين والفئات الهشة.
وأوردت وثيقة الخارجية أن المديرية العامة للضرائب سبق أن أصدرت بياناً توضيحياً نفت فيه وبشكل قاطع صحة ما تم ترويجه من طرف بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن الاتفاقية متعددة الأطراف لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات، وأن المغرب ليس مرتبطاً بأي التزام بالتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021.
وأكدت الخارجية المغربية أن إلزامية تصريح مواطني بعض الدول الأوروبية والأجانب المقيمين بها بحساباتهم البنكية وممتلكاتهم بالخارج، بما في ذلك أفراد الجالية المغربية، في الإقرارات الضريبية ببلدان الإقامة، يأتي في إطار قرار تلك البلدان تفعيل تشريعاتها وقوانينها ذات الصلة التي تم إصدارها منذ تسعينيات القرن الماضي، وتسري على الجميع.
جواب الوزارة، الموقع من قبل ناصر بوريطة، شدد على أن الحكومة المغربية، ومن خلال القطاعات المعنية، تولي اهتماماً كبيراً لهذا الملف من خلال التنسيق مع كافة المتدخلين، بمن فيهم ممثلو البنوك المغربية بالخارج والفعاليات الجمعوية ببلاد المهجر ووسائل الإعلام، قصد تنوير الرأي العام المغربي والجالية المغربية بالخارج لإعطاء هذه المسألة حجمها الحقيقي بعيداً عن أي تهويل.
مؤكدةً أن الاتفاقية متعددة الأطراف لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات، وأن المغرب ليس مرتبطاً بأي التزام بالتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021.
هذا بالنسبة لسنة 2021 اما بعدها فوجدوا ريوسكوم للدق .
اللهم أبعد عنا هذا الوباء. تحياتي لجميع المسلمين والمسلمات آمين يارب العالمين.
وا عباد الله راه هاد الشي للي خاصو يكون، لاش كتنفيو بحال يلا راه منكر…واش نتا عندك ثلاثة عمارات فالمغرب وتتلسق علي اعانة السكن برا!!!!
مرور الكرام على أهم فقرة . لماذا لا تبسطون حتى نفهم ماهو تاثير هذه الإتفاقيات على الأفراد ؟
“ويتعلق الأمر بالاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والاتفاق بين السلطات المختصة بشأن تبادل التصاريح بين الدول، والاتفاق بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.”
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هي في الحقيقة كنت حملة وسعت النطاق من طرف مستعملين الفسبوك واليتوب من تخوف المغربيه
لأكن الحكومة تقرأ الاعلانت والأخبار ولاكين لن تفعل شيء
حتى البرلمنين في هد الفطره الاخيره تكلمون عن الانتخابات وطلب بعض الاحزب من وزير الداخلية ان يتدخل من اجل منع مسعدت المحسنين بما يسما بالشفاء هدا عار
ادان من يسعد الفقراء في العالم كين جمعت تسعد بعض الفائت
كين بعض الجمعت في اروبا تسعد المغربيه دخل ارض الوطن وهدا شيء جميل
تحيه لهسبيرس
نحيكم من أمستردام
ياوزارة الخارجية ابحثوا فقط على المغاربة الذين يقطنون داخل المغرب منهم من في الاحزاب السياسيه ومنهم من يكتفي فقط بدعم الاحزاب حتى تحمى مصالحهم وتبقى محجوبة عن الانظار . ابحثوا عن االذين بين عشية وضحاها اصبحوا يمتلكون الملايير واصبحت لهم ممتلكات في اسباتيا وفرنسا وتركيا وفي اسيا وفي جنوب أمريكا وووو اما غالبية افراد الجالية مصادر اموالهم معروفة لا تصطادوا في الماء العكر. اتقوا الله في شعب هجر من بلد لاحرب ولا مجاعة فيه. انه ذل مابعده ذل ان تسمى مهاجر في المغرب وان تسمى اجنبي هنا.
كيف يفسر إهتداء دول الإقامة معطيات على ممتلكات الجالية في المغرب
يبدو لي انك تعيش في كوكب زحل لوحدك هذه الاتفاقية هي بمثابة القضاء على تهريب اموال او تبييضها والهروب من الضراءب وتنطبق على الاشخاص المقيمين باوربا او غير اروبا
لماذا الغموض وبعد ذلك توضيحات
المفروض النهار الاول تشرحو قراراتكم
باش الناس تعرف فين تحط رزقها
حنا نصيفطو وهما يخرجو حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى اصبحنا عبءا على الدول
c’une trahison du gouvernement vis a vis de d’une partie de son peuple le maroc espionne son propre peuple et en contre partie l’europe nous déteste aussi e t je sais pas qu’ on va ou
هناك بعض الاشياء للاسف اصبحنا نلاحضها في بعض القرارات المتخدة في الاونة الاخيرة لا تصب في مصلحة البلاد .متلا تغريدة العتمانى التي كانت نتيجتها سلبية.دخول المهاجرين الى سبتة بتلك الطريقة استغلها خصومنا وكانت النتيجة ليس في صالحنا. طريقة معالجة الجاءحة من طرف الحكومة كانت ارتجالية ومتخبطة وكان وقعها على المواطنىن والا قتصاد كارثيا ووو.يجب قبل اتخاد اس قرار دراسة تبيعاته من كل الجوانب حتى لا نسقط كل مرة في التسرع دون مراعاة العواقب.
لي بغى يسرق ويهرف ويتهرب من أداء الواجبات والضرائب بقى في الدول المتخلفة …. الدول المتقدمة عزيزي فيها حقوق وواجبات … علاش تستفد من الدعم الاجتماعي وانت غارق في الثروة ؟؟؟؟ ولا مولفين تاكلو حقوق الفقراء في هاد البلاد وبغيتو تديرو نفس اللعب في أوربا ؟؟؟
إلى خلاوكوم راه غا ترجعو أوربا كلها بلد متخلف يتعشش فيه الفساد والزبونية …. خلص واجباتك يا ابن عمي وخلي الادارة تدير شغلها