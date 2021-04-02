هذه ثلاثة عوامل تقرب وليد أزارو من الزمالك

أورد تقرير مصري، الخميس، ثلاثة عوامل تدفع نادي الزمالك المصري لكرة القدم إلى التعاقد مع الدولي المغربي وليد أزارو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال التقرير الصادر عن “اليوم السابع” إن الأرقام التهديفية لأزارو مع فريقه السابق الأهلي المصري تزيد من فرص حمله ألوان “الفريق الأبيض”.

ونجح أزارو في أول مواسمه مع الأهلي (2018/2017) في نيل هداف الدوري الممتاز برصيد 18 هدفا، ليصبح الهداف التاريخي في صنف اللاعبين الأجانب في “المارد الأحمر”.

وتأتي خبرة “أسد الأطلس” في الدوري المصري ضمن أهم العوامل التي تجعل الزمالك يفكر في التعاقد معه.

وأشار “اليوم السابع” إلى أن أزارو نجح في “صنع شعبية هائلة” بين جماهير الأهلي، منذ انضمامه إليه صيف 2017 قادما من الدفاع الحسني الجديدي.

وخاض مهاجم الاتفاق السعودي 89 مباراة مع الأهلي، أحرز خلالها 41 هدفا وصنع 16.

وعزا التقرير المصري العامل الثالث إلى الرحيل النهائي المرتقب لمصطفى محمد، المعار من الزمالك إلى غلطة سراي التركي.

وأبرز المصدر ذاته أن تألق مصطفى محمد مع غلطة سراي يرجح بشكل كبير تحويل الفريق التركي إعارته لبيع نهائي، ما يدفع الزمالك إلى التفكير في ضم مهاجم بمواصفات تٌخول له أن يكون “الوريث الشرعي” لنجمه السابق، وهي مواصفات يملكها أزارو.