هذه حصيلة الترقيات بمديرية مراقبة التراب الوطني

أعلنت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن عدد موظفاتها وموظفيها الذين استفادوا من الترقية، برسم السنة المالية 2020، بلغ 711 مستفيدا من مختلف الرتب والدرجات، بنسبة مئوية ناهزت 65 بالمائة من مجموع الترشيحات التي انكبت على دراستها لجنة الترقي.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، أن لجنة الترقي اعتمدت على معايير دقيقة، قوامها الاستحقاق والتميز الوظيفي والتقييم المهني، وأولت أهمية قصوى وعناية فائقة للأطر والموظفين المصنفين في الدرجات المتوسطة والصغرى، وذلك لضمان مزيد من التحفيز الوظيفي والارتقاء المهني.

وأضاف المصدر ذاته أن الإعلان عن هذه الترقية يأتي بالتزامن مع نشر الترقية المخصصة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، والتي استفاد منها 9.499 موظفة وموظف، ليصل مجموع المستفيدين من الترقية في القطب الأمني الذي يجمع كلا من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إلى 10.210 مستفيدا.

وأكد البلاغ أن القطب الأمني، الذي يضم كلا من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يولي أهمية خاصة للترقية بالاختيار، باعتبارها في مقدمة آليات الارتقاء الوظيفي، وواحدة من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفات والموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة، المتمثلة في صون أمن المواطنات والمواطنين، وضمان ممتلكاتهم، والمحافظة على سلامة التراب الوطني ضد كل المخاطر والتهديدات المحدقة.