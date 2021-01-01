هذه حصيلة الترقيات بمديرية مراقبة التراب الوطني

أعلنت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن عدد موظفاتها وموظفيها الذين استفادوا من الترقية، برسم السنة المالية 2020، بلغ 711 مستفيدا من مختلف الرتب والدرجات، بنسبة مئوية ناهزت 65 بالمائة من مجموع الترشيحات التي انكبت على دراستها لجنة الترقي.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، أن لجنة الترقي اعتمدت على معايير دقيقة، قوامها الاستحقاق والتميز الوظيفي والتقييم المهني، وأولت أهمية قصوى وعناية فائقة للأطر والموظفين المصنفين في الدرجات المتوسطة والصغرى، وذلك لضمان مزيد من التحفيز الوظيفي والارتقاء المهني.
وأضاف المصدر ذاته أن الإعلان عن هذه الترقية يأتي بالتزامن مع نشر الترقية المخصصة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، والتي استفاد منها 9.499 موظفة وموظف، ليصل مجموع المستفيدين من الترقية في القطب الأمني الذي يجمع كلا من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إلى 10.210 مستفيدا.
وأكد البلاغ أن القطب الأمني، الذي يضم كلا من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يولي أهمية خاصة للترقية بالاختيار، باعتبارها في مقدمة آليات الارتقاء الوظيفي، وواحدة من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفات والموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة، المتمثلة في صون أمن المواطنات والمواطنين، وضمان ممتلكاتهم، والمحافظة على سلامة التراب الوطني ضد كل المخاطر والتهديدات المحدقة.
تحياتي لرجال الامن بجميع شرائحم ورتبهم.وعاش القائد الاعلى للامن الامن الوطني و القوات المسلحة الملكية جلالة الملك محمد السادس نصره الله
خاص النضر حتى فى الجيش الملكي وحراس الغابات والقوات المساعدة و وقاية المدنية حتى هاد ناس راهم يقدمون خدمة الوطن
مع إحترامني الكبير لرجال الأمن بمختلف فئاتهم و رتبهم من شرطة و درك و جيش، و لمجهوداتهم الجبارة في حفظ أمن و إستقرار هذا البلد المميز و الجميل.
إلا أننا نأسف و نرفض الفساد الذي ينخر المؤسسات الأمنية، و من شطط و ظلم بعض المحسوبين على هذه المؤسسات.
و هذا للأسف الشديد، يجعل المواطن، خاصة المواطن البسيط، لا يثق في المؤسسات الأمنية و رجالها، و هذا وضع سلبي و له عواقب ليست في صالح الجميع.
هذا من جهة، من جهة أخرى، و في دولة من المفترض أنها تحرص على العدل، الترقيات لا يجب أن تكون فقط حكرا على من يعملون في الأمن و السلطة، فرجال و نساء الصحة، و من يحاربون الجهل في القرى و في المدن، يستحقون أيضا الترقيات، على الأقل المواظبون و المخلصون في عملهم.
و إلا لن يكون رد الفعل، سوى تكريس قناعات معظمنا، بأننا نعيش في دولة لا يهمها سوى الهاجس الأمنين و لا شيء سوى الهاجس الأمني.
مبروك للمستفيدين.. وعقبال البقية .. 711؟؟ ..الرقم اظن خطأ.
من الاعتراف بالجميل ان تكون هناك التفاتة لمن يستحق من الافراد الموظفين الذين يضحون بمزيد من الجهد والوقت للصالح العام على حساب عائلاتهم…لكن السؤال المثار بشدة هل فعلا بصفة عامة يستحق كثير من رجال الامن ترقيات على مايقومون به ؟؟ وارتباطا بالموضوع اين موظفي الخدمات الاجتماعية والصحية وصغار رجال التعليم من الترقيات والزيادات ؟!اليس من العدل ان تكون لرجال الصحة العمومية خاصة الاطباء والممرضين التفاتة انسانية حتى تحفزهم على العطاء ولايفكرون في الذهاب الى المصحات الخاصة للمتاجرة بألام ومعاناة المرضى ..ان الزيادات والترقيات المستهدفة لرجال كبار الامن وحدهم ولكبار وزارة الداخلية توحي بان الدولة المغربية تسير متسارعة نحو اللاعدل مع القطاعات الاخرى وتنحو نحو احكام القبضة الامنية على الشعب المستضعف خاصة شرفاء الاعلاميين والنشطاء الحقوقيين … ولاأدل على الحملة المسعورة لهذا الجهاز التي بدأها ضد استهداف الاقلام الحرة لمغاربة الخارج في اطار القبضة الامنية التي تاتمر بدولة الاشخاص وليس بدولة المؤسسات..