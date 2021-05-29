هذه حقيقة تعرض عون سلطة للاغتصاب في غابة

على خلاف ما روجته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية إخبارية عن حادثة “تعرض عون سلطة لاغتصاب جماعي من طرف منحدرين من بلدان جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، بغابة كوروكو على مستوى جماعة بني شيكر بالناظور”، نفى مصدر مقرب من عون السلطة موضوع الحديث تعرض الأخير لأي حادثة اغتصاب.

وأفاد المصدر ذاته لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مجموعة من المنحدرين من بلدان جنوب الصحراء الإفريقية بالغابة المذكورة قاموا بتعرض طريق عون السلطة واحتجازه لمدة ثلاث ساعات مع جرده من ملابسه وما كان بحوزته من أشياء وتهديده بالتصفية الجسدية في حالة إذا عاد إلى المكان مرة أخرى، نافيا أن يكون قد تعرض لأي اعتداء جنسي.

وأبرز المصدر ذاته، أن هؤلاء المنحدرين من دول جنوب الصحراء الذين يتخذون من الغابة ملاذا لهم بعيدا عن أعين السلطات، قاموا بهذا الفعل الشنيع ضد الضحية على سبيل التهديد والاحتجاج لتوجسهم خيفة من تحركات السلطات على مستوى المكان ذاته.

وأشار مصدر هسبريس أن عون السلطة يعيش حاليا أزمة نفسية نتيجة ما تم تداوله من أكاذيب وبهتان وتشويه لسمعته في مواقع التواصل الاجتماعي ليضطر، بعد ذلك، إلى إغلاق هاتفه وعدم التواصل مع أية جهة بعد الذي تعرض له من مضايقات واستهزاء.

وانتشر مؤخرا على نطاق واسع بصفحات فيسبوكية ومواقع إلكترونية خبر مفاده تعرض عون سلطة بجماعة بني شيكر نواحي الناظور لاغتصاب جماعي، وهو الخبر الكاذب الذي شاركه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية دون تيقن من صحته.