هذه حقيقة تعرض عون سلطة للاغتصاب في غابة

على خلاف ما روجته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية إخبارية عن حادثة “تعرض عون سلطة لاغتصاب جماعي من طرف منحدرين من بلدان جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، بغابة كوروكو على مستوى جماعة بني شيكر بالناظور”، نفى مصدر مقرب من عون السلطة موضوع الحديث تعرض الأخير لأي حادثة اغتصاب.
وأفاد المصدر ذاته لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مجموعة من المنحدرين من بلدان جنوب الصحراء الإفريقية بالغابة المذكورة قاموا بتعرض طريق عون السلطة واحتجازه لمدة ثلاث ساعات مع جرده من ملابسه وما كان بحوزته من أشياء وتهديده بالتصفية الجسدية في حالة إذا عاد إلى المكان مرة أخرى، نافيا أن يكون قد تعرض لأي اعتداء جنسي.
وأبرز المصدر ذاته، أن هؤلاء المنحدرين من دول جنوب الصحراء الذين يتخذون من الغابة ملاذا لهم بعيدا عن أعين السلطات، قاموا بهذا الفعل الشنيع ضد الضحية على سبيل التهديد والاحتجاج لتوجسهم خيفة من تحركات السلطات على مستوى المكان ذاته.
وأشار مصدر هسبريس أن عون السلطة يعيش حاليا أزمة نفسية نتيجة ما تم تداوله من أكاذيب وبهتان وتشويه لسمعته في مواقع التواصل الاجتماعي ليضطر، بعد ذلك، إلى إغلاق هاتفه وعدم التواصل مع أية جهة بعد الذي تعرض له من مضايقات واستهزاء.
وانتشر مؤخرا على نطاق واسع بصفحات فيسبوكية ومواقع إلكترونية خبر مفاده تعرض عون سلطة بجماعة بني شيكر نواحي الناظور لاغتصاب جماعي، وهو الخبر الكاذب الذي شاركه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية دون تيقن من صحته.
مازال العاطي يعطي مازال ما شفتو والو من الأفارقة
بعد هذا الحدث المؤسف ما الذي تنتظر السلطة لتمشيط هذه الغابة واعتقال هؤلاء وتقديمهم للعدالة. هذا هو السؤال.
الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب، يكون في عوان هاد السيد هو العائلة ديالو.
كما قيل : الإشاعة يؤلفها الحاقد و ينشرها الأحمق و يصدقها الغبي
مع الاسف، اصبحت كل الاخبار جلها إشاعات وراءها صحافة لا مسؤولة و تنعدم فيها الاخلاق و هدفها الربح المادي. على عون السلطة ان يقدم شكاية لمعرفة مصدر الاشاعة. المهاجرون من جنوب الصحراء بدورهم اصبحوا يشكلون خطرا على بلادنا صراحة، نواهم في كل منقطع طرق و اشارة ضوئية.
مراجعة شاملة لهذه المهنة اما تقويتها بعناصر جديدة او اضافة عنصرين من القوات المخزنية لكل دوار حاملي سلاح.
الوقت تبدلات علامات الساعة اكثروا من الأمن
راه أصلا رواد مواقع التواصل يموتون على الاشاعات وعلى أي شيء تفوح منه رائحة الجنس وينتظرون فقط متى يظهر لهم موضوع عنه كي يهرولوا لي يعلقوا عليه لأنهم كايموتوا على الجنس وكايحماقوا عليه أما الأشياء المهمة التي يجب الدفاع عنها فعلا مثل الفقر وعدم اخد الحقوق تجد الكل يختفي ولا يظهر له أثرا
يجب الضرب بيد من حديد على من روج هاته الإشاعة أو قام بهذا الفعل الشنيع لأن العون المذكور كان يقوم بمهمته مجردا من أدنى وسائل الدفاع عن النفس.
أن مجموعة من المنحدرين من بلدان جنوب الصحراء الإفريقية بالغابة المذكورة قاموا بتعرض طريق عون السلطة واحتجازه لمدة ثلاث ساعات مع جرده من ملابسه وما كان بحوزته من أشياء وتهديده بالتصفية الجسدية في حالة إذا عاد إلى المكان مرة أخرى، نافيا أن يكون قد تعرض لأي اعتداء جنسي. زعما زعما مافيهاش ؟؟ هادو هوما Les pays amis و نعم الصديق، و حنا غالسين تنتصدقوا عليهم بالمال الملابس ….
هؤلاء الافارقة عبارة عن مجرمين,ما عدا السينيغاليون فهم اناس طيبون.
هو لا يسمى اغتصاب بل هتك عرض. فالاغتصاب متعلق بأنثى ويكون من الامام اما هتك العرض فسواء كان ضد ذكر ام انثى فهو متعلق بالخلف.
كالعادة ينشرون اخبار زائفة و يجعلون من حياة الاخرين جحيم بدون اي تفكير و لا احساس .كل يوم اقرا اخبار وبعد يوم او ساعات تُكذّب و دائما الحقيقة تُعرف و ان كل ما نُشِر كذب.
هؤلاء الافارقة يشكلون خطرا كبيرا على سلامة وأمن المواطنين ، والمغرب للأسف يستغل قضيتهم لأجل جلب المعونات الاوربية ، اما ما يلزم فعله حفظا للأمن ومصالح الشعب ، هو طردهم بل وملاحقتهم داخل التراب الوطني واعادتهم لبلدانهم ، غير اولئك الذين تعيش بلدانهم الحروب والنزاعات الدموية .
لابد من الضرب بيد من حديد لان معضم الافارقة اتخدو السرقة و العنف مهنة لجمع الاموال لذهاب لضفة الاخرى.
سواء تعرض الضحية للإغتصاب أو لم يتعرض فإنه الأن يمر بأزمة حادة وخطير ة لا يعلمها إلا الله،وهدا نتيجة سياسات متبعة في هدا البلاد غير مجدية لأننا شرعنا أبوابنا للأ فارقة السود بدون
وجه حق حتى نصدهم عن أروبا ونحن الأن نحصد النتائج.
ماذا تنتظر السلطات المدنية والسياسية والعسكرية للتوجه إلى المنطقة واعتقال هؤلاء الاجانب المتحدثين من افريقيا مدفوعين من طرف كبرانات فرنسا وجماعة الرخيص لاصطياد المواطنين وتجريدهم من ممتلكاتهم وتهديدهم بالسلاح ليس فقط في هذه الغابة بل في كل ارجاء الوطن حيث بدانا نسمع يوميا جرائم و احداث عن هذه الفئة المهاجرة من بلدانها والتي تتوفر على جميع الامكانيات وفي طور التنمية فلماذا سمح لهم المغاربة العيش في المغرب بدون مأوى وبدون سكن يعترضون سبل المارة ويغتصبون الأطفال والنساء فالى اين تريدون ان تصلوا لهؤلاء الوحوش الكفرة بالله ?
لعندو شي بلاد يمشي ليها هذا الشيء غير معقول، المغرب كله في جميع مدنه تجد جماعات من الأفارقة تجتاح المدارات و الازقة يتسولون مما يضر بالمنضر العام و يحز في نفوس المغاربة ككل.