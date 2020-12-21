هذه قائمة الوفد الإسرائيلي .. وتل أبيب تعول على الرباط في "خطة السلام"

كشف حسن كعبية، المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، عن قائمة الوفد الإسرائيلي الذي يحل غداً بالمغرب رفقة وفد أمريكي لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الحكومة المغربية.
وقال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية إن مائير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، سيكون على رأس الوفد الإسرائيلي، إضافة إلى ممثل عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية ورئيس قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإسرائيلية ومدير رفيع المستوى المسؤول عن العلاقات مع المغرب ومسؤولين آخرين.
وحسب تصريحات كعبية، فإن وزراء الحكومة الإسرائيلية لن يكونوا ضمن الوفد المتوجه إلى المغرب؛ فيما رجحت مصادر هسبريس أن الوفد الإسرائيلي الأمريكي سيحظى باستقبال ملكي في الرباط.
الناطق الرسمي باسم الخارجية الإسرائيلية قال إن تل أبيب تنوّه بقرار الملك محمد السادس “الشجاع” لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأوضح حسن كعبية أن العلاقات المغربية الإسرائيلية “قديمة جداً، وكانت قوية منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني”، مشيرا إلى أن العلاقات السابقة كان جزء منها مكشوفا وآخر غير مكشوف، بتعبيره.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أن “إسرائيل يوجد بها أكثر من مليون ونصف المليون يهودي مغربي، ويحافظون إلى حدود اليوم على التقاليد المغربية في مختلف حياتهم من أكل وغناء وفن ولباس”، وشدد على أن الاتفاقيات المرتقبة “مهمة جداً” للبلدين والشعبين.
كعبية أردف أن المغرب يلعبُ دوراً مهماً في منطقة الشرق الأوسط لتعزيز السلام، مضيفا أن إسرائيل تعوّل على الدور المغربي في إقناع دول عربية وإسلامية أخرى للانضمام إلى “اتفاقات أبراهام”.
وأشار المتحدث ذاته، في تصريحه لهسبريس، أن “المغرب وإسرائيل كانا في علاقات دبلوماسية، حتى عام 2000؛ لكن العلاقات لم تغلق، خصوصا على المستويين التجاري والسياحي”.
ويوقع المغرب وإسرائيل، وفق مصادر هسبريس، على حوالي اتفاقيات في مجالات مختلفة؛ وأبرزها الطيران المدني والسياحة والنقل والماء والطاقة والصناعة والفلاحة والاقتصاد.
ووصل، اليوم الاثنين، وفد أمريكي بقيادة جاريد كوشنر إلى إسرائيل لإجراء لقاءات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، قبل التوجه غداً الثلاثاء إلى الرباط.
ويضم الوفد الأمريكي برئاسة كوشنر مسؤولين من قبيل آفي بيركوفيتش، مبعوث الشرق الأوسط، وآدم بوهلر، رئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية؛ فيما يقود مئير بن شابات، مستشار الأمن القومي، الوفد الإسرائيلي، وهو المسؤول الذي ترأس الوفود الإسرائيلية إلى كل من الإمارات والبحرين والسودان بعد إعلان تطبيع العلاقات.
مرحبا بكم في أرض المملكة المغربية بلد التعايش و التسامح
اهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني. المملكة المغربية
ارض السلم و السلام والتعايش مع كل الأديان
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مرحبا باخواننا الإسرائيليين. سنستقبلكم بالورود
أهلا وسهلا بالوفد الإسرائيلي ومرحبا بهم في بلدهم الثاني المغرب أنتظر بفارغ الصبر فتح سفارة إسرائيل في الرباط لأستطيع الذهاب إلى إسرائيل لطلب اعتناق الديانة اليهودية وقد هرمت من أجل هذه اللحظة التاريخية.
الله يدخل علينا هذ التطبيع بالخير والرباح.
عاش الملك محمد السادس بفضل الديبلوماسية الملكية استطاع المغرب إبراز نفسه كقوة إقليمية يضرب لها ألف حساب من طرف جيران السوء المتربصة بوحدتنا الترابية , وأقولها وأكررها بكل فخر عاش الملك ❤❤❤❤
نداء القدس الذي وقعه جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، والبابا فرنسيس السنة الماضية هو خريطة طريق السلام في العالم ولا مكان لتجار المأسي في الألفية الثالثة، ومن يرى غير ذلك (مافيا الجزائر وبعض الدول الغربية كإسبانيا.. وجنوب أفريقيا و إيران) عليهم أن يبحثوا عن عالم اخر ليعيشوا فيه كما يحلو لهم، نريد السلم والسلام …… كفى من البرك الفاسدة، القدس للجميع، القدس للديانات التوحيدية الثلاث بنفس المستوى….
بينا إسرائيل ترفع التأشيرة على المغرب وليبغى يمشي يمشي انا غادي نكون اول المسافرين
شالوووووم يا تريكت شارووون
مباشرة من مدينة بن حمد
لا مرحبا بكم الله يحفظ بلادنا ويعيد لنا اقصانا
هل يستطيع بايد الرئيس الولايات المتحدة الامريكية ان يدمر حلم اسرائلي بسبب رجوع عن الاعتراف بمغربية صحراء ونحن المغاربة اعترفتنا بالاستقلال الولايات المتحدة 1777 بدون مقابل وغامر وتحدى اقوى الامبراطوريات في العالم فرنسا انجلترا واسبانيا التي كانت لا تغيب عنهم الشمس اين كانت جنوب افريقيا اين كان العدو الجزائري . الجزائر تاسس 1962 اما اسرائيل 1945 . مسكين ينتظرون ليل نهار لياخد رئاسة بايدن الولايات المتحدة . لمادا لا يتطرقون الى بيدن لعله ينقل السفارة امريكا الى تل ابيب . اين الشعب الجزائري ربما نسوا بان امركيا حولت العاصمة الى القدس الشعب نائم يفكر فقط الحليب والبطاطس . والله لولا الجزائر الدولة اسلامية لحدفناها من الخريطة من الوجود تحدينا الامبراطورة والدولة تاسست بارح تعلي عينها علينا مصيبة .
وزير تونسي سابق قال من له جار مثل الجزائر يطبع مع الجن والشيطان احسن واشرف من جار خمسون عام وهو يحفر لك حفرة تقع فيها
En avant on recul jamais, d abord le sahara marocain et le Maroc, on a jamais vu les palestiniens manifester en faveur du sahara marocain, alors je vois pas pourquoi on doit défendre leurs intérêts, j ai jamais vu quelqu’un défendre les intérêts de l autre avant ses intérêts.
هاذا الاتفاق سيكون بمنفعة للمغرب والمغاربة من استثمارات في جميع المجالات و سيلعب المغرب دورا بناءا في حل القضية الفلسطينية والسلام في الشرق الاوسط فلا مجال للاديولوجيات المختلفة واعطوا للدبلوماسية المغربية وعلى راسها الملك محمد السادس الوقت الكافي ليحققوا انتصارات اخرى وطنية ودولية.
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا .
مرحبا بالتعاون المثمر بين اي جنس من البشر كيفما كانت عقيدته او ديانته طلم سيكون ذالك في اطار التخفيف عن الناس وتحسين وضعيتهم الاجتماعية
ولامرحبا بمن يريدون التفرقة و يؤيدون الانفصال و يمزقون العالم
مليون مرحبا بإخوانينا اليهود في بلدهم من طنجة إلى الكويرة.
علاقة مع إسرائيل سيف دو حدين ممكن يفيد ويمكن أن يجرحك إن لم تكن على يقظة تامة
أهلا وسهلا بالوفد الأمريكي والإسرائيلي في بلدهم الثاني المملكة المغربية. كل الشعب المغربي يرحب بكم في أرض التسامح والتعايش وحوار الحضارات.
هذا الوفد سيرينا حجمنا في العالم. وأننا مجرد دولة تابعة تسمع الكلام جيدا. و نطبق الاملاءات المفروضة علينا.و لكن الشعب المغربي ليس كذلك بل هو شعب اسلام و نخوة. لا لتطبيع مع الكيان الصهيونى.
مرحبا بالوفد الأمريكي و الإسرائيلي في المغرب أرض المحبة و السلام.
جيراننا المٌش/ لينين يسلحون مرتزقة لقتلنا وتمزيق وحدة ترابنا ومغاربة يهود يسعون لتوطين خبراتهم العلمية والتكنولوجية ببلانا فسبحان الله فمن الشقيق من الشقيقة طبعا ومن العدو ؟
لكم دينكم ولي دين، أجل التعامل لا يتطلب أن يكون الطرفان مسلمان، فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار فمرحبا بالتبادل التجاري مع إسرائيل الذي يعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني وسيكون كذلك شوكة سمكة في حلق أعداء الوحدة الترابية للمملكة.
محمد السادس حفظكم الله والعائلة الشريفة وابقاكم دخرا لهذا البلد الأمين.
المغرب انه ارض الله ، فمرحبا بابناء ادم وحواء، فمرحبا بابناء اعمامنا في بلدكم وبلد اجدادكم ، ونشكر السيد دونالد ترامب ومرحبا به في ارض الله المغرب
الصحراء المغربية أولا وسبتة ومليلية تانيا إن شاء ألله
اما القضية الفلسطينية والقدس الشريف دائما وأبدا في قلب كل مغربي
مرحبابالوفد الإسرائيلي في بلد السلم والسلام!!!! بلد المغرب الوفي والمخلص لاصدقاءه..نتمنى من حكومتنا الموقرة أن يكون النقل عبر شاشاة التلفزيون العالمية بالمباشر للمزيد من الغيظ لا عداءنا واليعترفوا بأن المغرب له هيبة عالمية ومحترم من غالبية الشعوب والحكام إلا………!!!!
اما اذا ما فتحت القنصلية الأمريكية في الداخلة المغربية فربما اعداءنا سيصابون بالسعار !!!!
عندما تضع يدك في يد مجرم يده ملطخة بدم أخيك الذي عذبه و هدم داره و قتله فأنت أكثر إجراما و حقارة منه .. خيانة لله و رسوله و المسلمين .
لا تفرحوا كثيرا بموالاة اليهود لأن تاريخهم مليء بالخيانات و الغدر و لن تجنوا من وراء موالاتهم سوى البؤس و الشقاء في الدنيا قبل الآخرة . بل حتى الصحراء لن يتركوا لكم من خيراتها مع أمريكا سوى الفتات .
خسران مبين دنيا و آخرة .
اللهم إنا نبرأ إليك من هذه الخيانة العظمى و موالاة يهود .
اليهود اقرب الى العرب فحتى العربية لها نفس حروف العبرية مع تسبيق الباء عن الراء
مليون و نصف يهودي مغربي في اسراءيل وحدها دون احتساب الدين يوجدون في مختلف بلدان العالك
نرحب بكل الإسرائيليين في المغرب، بلد السلم والسلام، وكل من يحمل في قبله ذرة من التطرف فليس مغربيا، وكل من فيه ذرة من التعصب فليس إسرائيليا. المغرب وإسرائيل بلدا الانفتاح والسلم والهناء والعيش الكريم. أما الدين فهو دين الله وليس في ملك أحد. فلنكن متحابين غير متنافرين. لقد جربنا التعامل مع جيراننا فخاب ظننا، والآن نمد أيدينا لأصدقائنا في إسرائيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم
استبشر خيرا بهذا القرار الحكيم لاستأناف العلاقات مع اسرائيل ، سيعود بكثير من النفع على البلاد والعباد ، واقول للذين لم يعجبهم القرار، افيقو من سباتكوم فعهد الكراهية والضغينة انتهى
نحن نرحب بكل خطوة رسمها جلالة الملك محمد السادس لأن فيها مصلحة الوطن والعباد فمرحبا بهم بيننا. الله الوطن الملك
المغاربة واليهود شعب واحد منذ آلاف السنين وليس من اليوم، عدو المغرب هم من طعنونا في الظهر منذ ستين سنة ولازالوا يفعلون، أعني الجائر عفواً الجزائر وليس أحدا آخر، ادعوهم إلى فتح قنصلية في العيون وطرد جبهة البوليساريو من أراضيها قبل فوات الأوان…
اتذكر في الخطاب الملكي المسيرة الخضراء , طلب اعزه الله من اشقاءنا الجزاءريين ان نكون لجنة مشتركة لحل كل المشاكل العالقة. والشعب المغربي يمد يده البيضاء الى إخوانه الجزاءريين، ولا من مجيب !!!!. وهل ضنوا اننا سنبقى نقاسي لمدة نصف قرن اخر، بقضية مفتعلة من طرف بومديانهم واخيه القدافي. لا والف لا، فاخواننا اليهود المغاربة هم يدنا اليمنا ، فعند استاناف
سؤال:
لمن يرفض قطعاً هذا التطبيع أقول له ماذا استفدت من المقاطعة ؟؟؟؟
لمن يُطبّل و يهلِّلْ و سعييييييد أيما سعادة مالذي تضمن كاستفادة من التطبيع ؟؟؟؟؟
لله الأمر من قبل ومن بعد.
أمّا عبدُ ربِّه فأقول: سنين عديدة و قنوات التواصل الدبلوماسي تمرُّ في السِّر أو تحت الطاولة… فلِماذا لا نُجرِّب العَلَن والظهور تحت الأضواء لنَرى الفرق ؟؟
والله أعلم.
أهلا وسهلا بأمريكا وإسرائيل ، والقدس عاصمة إسرائيل الأبدية ، والإخوان والدواعش الى الجحيم.
أهلا وسهلا بإخواننا الإسرائليين في بلدكم الثاني المغرب الكبير من طنجة إلي الكويرة ،فادخلوها بآمان وسلام أمنين
عاش الدبلوماسية الملكية
soyez bienvenus au Maroc
Fabrication de nos produits de consommation intérieure qui seront exportés vers l’Afrique après l’autosuffisance. Fabrication de tout ce qui est beaucoup consommé en Afrique. Le Maroc deviendra un marché pour les pays africains. Bienvenue aux investissements israéliens au Maroc, tous aux investissements. Un proverbe dit: Celui qui danse ne couvre pas sa barbe. Oui à tous les intérêts de notre pays
Les Palestiniens se trouvent pratiquement dans l’axe d’Alger et de Polisayo depuis longtemps; Et superficiellement avec le Maroc pour leurs besoins. Il était du devoir des Palestiniens de s’éloigner de la partialité envers les problèmes arabes. Alors pour profiter de tout le monde.l
نتمنى أن تفيق الشعوب الاسلامية وتدرك خطر مشايخ الظلام على الحياة العامة وعلى الإنسانية.
ألم يكفي ما كانوا فيه سبب في خراب بلدان المسلمين وغير المسلمين والتحريض على الكراهية
وقد قال فيهم رسول الله “أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المسلمين”
وحتى حركة حماس فقد قال فيهم الألباني أنهم حركة غير إسلامية.
انا بدوري ارحب بالوفد الاسرائيلي الامريكي المحترم واقول لهم اهلا وسهلا والف مرحبا واتمنى لكم مقاما سعيدا ونجاحا كبيرا لتحقيق التعاون الاخوي في جميع المجالات التي تاتي بالنفع الكبير على الدول الثلاثة وشعوبها الرائعة ان شاء الله وانما الاعمال بالنيات وان شاء الله نيتكم واضحة الا وهي نشر المحبة بين الشعوب وخدمة السلام والتعاون الاقتصادي والسياسي من اجل مصلحة جميع الشعوب والدول ومن بينها الشعب الجزائري المقهور
اسبانيا التي تربطنا بها علاقات تاريخية و هي شريك مهم للاقتصاد الوطني و تشغل الاف المغاربة و هي على بعد أمتار قليلة منا تم تأجيل قمتها المشتركة مع المغرب لأسباب مجهولة و الكيان الصهيونى البعيد عنا بالاف الكيلومترات يسارعون الزمن لاستقباله و يطلبون لنصر يرونه وحدهم وحلم لديهم قد يكون اضغاث
ما يهمني كمغربي هو صحراؤنا المغربية الغالية وكذالك في آن يلعب المغرب دورا في حل القضية الفلسطينية بما يرضي الجميع مع الحفاظ على القدس الشريف، المغاربة يحبون الجميع و لا يكرهون آحد للونه آو دينه آو جنسيته، رتمنى آن يستفيق الشعب الجزائري المخدر بآساطير الحرب الباردة من سباته ورن يعلم آن مصيره مستقبله مع مغرب موحد وقوي وآن عصابة البولساريو آضرت به قبل آي آحد آخر
Que la paix et la prospérité règnent pour toute l’humanité (musulmans /chrétiens/juifs…………..)
Dieu nous a créé pour s’aimer et s’entraider et non pas pour s’entretuer comme des bêtes.