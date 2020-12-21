هذه قائمة الوفد الإسرائيلي .. وتل أبيب تعول على الرباط في "خطة السلام"

كشف حسن كعبية، المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، عن قائمة الوفد الإسرائيلي الذي يحل غداً بالمغرب رفقة وفد أمريكي لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الحكومة المغربية.

وقال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية إن مائير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، سيكون على رأس الوفد الإسرائيلي، إضافة إلى ممثل عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية ورئيس قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإسرائيلية ومدير رفيع المستوى المسؤول عن العلاقات مع المغرب ومسؤولين آخرين.

وحسب تصريحات كعبية، فإن وزراء الحكومة الإسرائيلية لن يكونوا ضمن الوفد المتوجه إلى المغرب؛ فيما رجحت مصادر هسبريس أن الوفد الإسرائيلي الأمريكي سيحظى باستقبال ملكي في الرباط.

الناطق الرسمي باسم الخارجية الإسرائيلية قال إن تل أبيب تنوّه بقرار الملك محمد السادس “الشجاع” لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضح حسن كعبية أن العلاقات المغربية الإسرائيلية “قديمة جداً، وكانت قوية منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني”، مشيرا إلى أن العلاقات السابقة كان جزء منها مكشوفا وآخر غير مكشوف، بتعبيره.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أن “إسرائيل يوجد بها أكثر من مليون ونصف المليون يهودي مغربي، ويحافظون إلى حدود اليوم على التقاليد المغربية في مختلف حياتهم من أكل وغناء وفن ولباس”، وشدد على أن الاتفاقيات المرتقبة “مهمة جداً” للبلدين والشعبين.

كعبية أردف أن المغرب يلعبُ دوراً مهماً في منطقة الشرق الأوسط لتعزيز السلام، مضيفا أن إسرائيل تعوّل على الدور المغربي في إقناع دول عربية وإسلامية أخرى للانضمام إلى “اتفاقات أبراهام”.

وأشار المتحدث ذاته، في تصريحه لهسبريس، أن “المغرب وإسرائيل كانا في علاقات دبلوماسية، حتى عام 2000؛ لكن العلاقات لم تغلق، خصوصا على المستويين التجاري والسياحي”.

ويوقع المغرب وإسرائيل، وفق مصادر هسبريس، على حوالي اتفاقيات في مجالات مختلفة؛ وأبرزها الطيران المدني والسياحة والنقل والماء والطاقة والصناعة والفلاحة والاقتصاد.

ووصل، اليوم الاثنين، وفد أمريكي بقيادة جاريد كوشنر إلى إسرائيل لإجراء لقاءات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، قبل التوجه غداً الثلاثاء إلى الرباط.

ويضم الوفد الأمريكي برئاسة كوشنر مسؤولين من قبيل آفي بيركوفيتش، مبعوث الشرق الأوسط، وآدم بوهلر، رئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية؛ فيما يقود مئير بن شابات، مستشار الأمن القومي، الوفد الإسرائيلي، وهو المسؤول الذي ترأس الوفود الإسرائيلية إلى كل من الإمارات والبحرين والسودان بعد إعلان تطبيع العلاقات.