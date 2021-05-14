هزة أرضية بقوة 4.1 درجات بإقليم الدريوش

هزة أرضية بقوة 4.1 درجات بإقليم الدريوش
صورة: أرشيف
الجمعة 14 ماي 2021 - 08:35

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4,1 درجات على سلم ريشتر، اليوم الجمعة، بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في عرض إقليم الدريوش وقعت على الساعة السادسة صباحا و54 دقيقة و56 ثانية (توقيت غرينيتش).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة سجلت على عمق 6 كلم، عند التقاء خط العرض 35.627 درجة شمالا وخط الطول 3.563 درجة غربا.

الدريوش المغرب ريشتر هزة أرضية

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