هسبريس تقدّم باقة متنوعة من البرامج خلال شهر رمضان الكريم

هسبريس تقدّم باقة متنوعة من البرامج خلال شهر رمضان الكريم
صورة: هسبريس
الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 18:20

“متعة وفائدة” .. هذا الشعار الذي ارتأته جريدة هسبريس الإلكترونية في برمجتها لعدد من “المواد الرمضانية” الجديدة، حيث لا تخلو هذه البرامج المقترحة من متعة بصرية وذهنية وذوقية، كما لا تبتعد عن إيصال الفائدة المرجوة إلى القراء والزوار الكرام في هذا الشهر الفضيل.

سعيا منها لتقديم منتوج متنوع يلامس جميع الأذواق خلال شهر رمضان المبارك، عملت جريدة هسبريس الإلكترونية على إعداد شبكة برامج تنوع محتواها بين ما هو ديني وفني وسياسي واجتماعي.

سيكون لمتتبعي هسبريس طيلة شهر رمضان لقاء مع برامج بمواعيد ثابتة، حيث سيتم عرض حلقات من برنامج “أش كيدير كاع”، الذي يقدمه الممثل سعيد أيت باجا.

البرنامج يمنح الفرصة للمتتبعين للتعرف على بعض المهن ومهام مدبرين للشأن العام، حيث سيحاور أيت باجا الطبيب والسياسي ورئيس المجلس الجماعي والممثل والنظاراتي وغيرهم، ليوضحوا “أش كيديرو كاع”.

كما تعرض هسبريس خلال الشهر الفضيل حلقات من برنامج “HESCLAP” الذي يقرب المتابعين من كواليس تصوير بعض الإنتاجات الرمضانية التي ستعرض على مختلف القنوات التلفزية، وخلالها ستحاور الزميلة فاطمة الزهراء جبور بعض الفنانين المشاركين فيها للإجابة على عدد من الأسئلة.

ولأول مرة، سيلتقي المشاهدون مع الفنان سعيد أبرنوص من خلال برنامج “بدون تعليك”، يحاول عبر حلقاته استعراض بعد الظواهر المجتمعية والتعليق عليها بطريقته الساخرة.

وتعرض هسبريس خلال هذا الشهر الفضيل برنامج “أساطير أكل الشوارع”، الذي سيعرف بمبدعين في مجال الطبخ يقدمون أكلات شعبية مغربية لزبائنهم في الشارع، في حلقات تم تصويرها بمدن مغربية عدة.

ومن الطبخ إلى الصحة، يلتقي متتبعو هسبريس مع “نسولو الطبيب”، الذي يستضيف أطباء من مختلف التخصصات ليجيبوا على أسئلة تطرح مع حلول شهر الصيام، وذلك في قالب جديد. والبرنامج معد بشراكة مع منصة “شفاء“.

الجانب الديني حاضر في شبكة برامج رمضان على هسبريس، وذلك من خلال اللقاء مع رئيس مؤسسة التوجيه للبحث والمعرفة الدكتور “عبد الواحد وجيه”.

يعرض هذا البرنامج مشاهد من القرآن الكريم عبر ملامح من قصص الأنبياء وقضايا مثل الجنة ونعيم القبر والحور العين، وكذا مسألة الروح والبرزخ، وما تحمله بعض سور القرآن من أسرار خفية.

ومن خلال كبسولات قصيرة تحت عنوان “علاش تسمات”، ستكشف هسبريس لمتابعيها أصل بعض أسماء أكلات وحلويات شعبية مغربية، معتمدة على معلومات تاريخية.

التفاعل مع الأحداث سيكون حاضرا خلال رمضان على هسبريس، حيث سيكون اللقاء بشكل أسبوعي مع المدونة والناشطة السياسية مايسة سلامة الناجي، التي ستتطرق لمواضيع تشغل بال الرأي العام، وذلك بطريقتها التي اعتاد عليها متابعو مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أعدت هسبريس لمتابعيها كبسولات “هيسطوريا” التي تحكي عن قصص أشهر المغاربة الذين تورطوا في جرائم تابعها العالم، وجعلتهم يدخلون نادي “عتاة المجرمين”.

الجانب الاجتماعي له مكان في الشبكة من خلال برنامج “حياتي في الزنقة”، الذي يستعرض حالات لأشخاص يعيشون في الشارع، ويتقاسمون مع متابعي هسبريس قصصهم ومعاناتهم.

إضافة إلى ذلك، تتضمن الشبكة الرمضانية برنامج “كوبل زمان”، حيث سيكشف أزواج كبار السن للمتابعين مفاتيح الحياة الزوجية السعيدة، وذلك من خلال تجاربهم الشخصية.

والرياضة لها مكانها، حيث سيحاور رئيس تحرير القسم الرياضي محمد أمين متبار كل أسبوع شخصية رياضية للإجابة على أسئلة الجماهير.

مغاربة العالم يشاركون في برمجة هسبريس للشهر المبارك من خلال برنامج “رمضانهم”، الذي يجيب خلاله مغاربة مقيمون بعدد من الدول على أسئلة تخص رمضان في المهجر، ومعاناتهم مع كورونا والحجر الصحي ومواضيع أخرى.

وككل سنة، سيلتقي زوار الجريدة الإلكترونية هسبريس مع الداعية المصري عمرو خالد من خلال برنامجه “منازل الروح.. حياة الإحسان”، بشكل يومي.

وتدور فكرة البرنامج الذي شارك في تصوير حلقاته مجموعة من الشباب والفتيات من دول مختلفة، بينها المغرب، حول منازل الروح السبع، وهي: “منزلة التقوى”، “منزلة اليقين”، “منزلة التوكل”، “منزلة التسليم”، “منزلة الرضا”، “منزلة العبودية لله” و”منزلة محبة الله”.

وستواصل هسبريس عرض برامجها المعتادة، حيث سيكون للمتتبعين لقاء أسبوعي مع الصحافي محمد بلقاسم في “نقاش في السياسة”، إضافة إلى كبسولات “قصة” و”واش فخباركم”، إضافة لبرنامج “باختصار” كل أسبوع.

الإنتاجات الرمضانية برامج رمضان جريدة هسبريس الإلكترونية كواليس تصوير

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‫تعليقات الزوار

13
  • حسين عمري
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 18:29

    رمضان مبارك سعيد أعاده الله على جميع الأمة الإسلامية بموفور الرزق والصحة والأمن والأمان

    17
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  • محمد بلحسن
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 18:35

    ممتاز، مفيذ جدا، الإبداع سيكون حاضر بقوة.
    شكرا هسبريس ورمضان مبارك سعيد.

    -5
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  • Fixible
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 18:40

    فكرة جميلة حبذا لو عممت على باقي شهور السنة و ليس مثل أصحاب الإيمان في القلب يسألون عن توقيت صلاة الفجر و المغرب فقط في رمضان و يخرجون الجلباب و المصحف من الأرشيف و عليهما غبار إحدى عشرة شهرا.

    5
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  • houssam
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 18:46

    على بركة الله نتمنى الأفضل لهسبريس وقرائها .ورمضان مبارك سعيد .

    2
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  • متعة و فائدة؛ تعليق و تغيير
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 18:50

    شبكة برامج متنوعة و مفتوحة! نحن هنا للتلقي و التعليق متوخين في ذلك النقد البناء في أفق تغيير الواقع السياسي، الاقتصادي،الاجتماعي والثقافي للدفع به إلى الأعلى و إلى الأمام في زمن تدفعه بعض القوى المتكلسة إلى الأسفل و إلى الخلف!

    9
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  • mouss
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 18:51

    شكرا هسبريس الكل مقبول الا من يتوسطهم رحاء اعفونا منه ..وتعاليق القراء سياكدون لكم ذلك ..عواشر مبروكة للجميع …

    1
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  • الكيزي محمد
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 18:54

    شكرا هيسبريس على المجهودات التي تبدلها من أجل إرضاء جمهوره ومتتبعيها. شكرا ودائما في تقدم وزدهار

    5
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  • مجهود جبار شكرا
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 19:43

    باقة مهمة و متنوعة، هدا ليس بغريب على جريدة المغرب الأولى. رمضان مبارك علينا وعليكم. و شكرا.

    1
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  • فيصل
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 19:57

    رمضان مبارك سعيد بجميع المتمنيات ان شاء الله و بالتوفيق لهسبريس.

    0
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  • robinhood
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 20:07

    شكرا لكم على المجهودات و على تنويع البرامج، تنضن غادي تكون برامج في المستوى كما عهدنا منكم و نستافدو منها راتمنى ايضا تكون شي رواية نقراوها على صفحتكم كما والفنا،

    0
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  • saida
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 20:09

    كل رمضان وانتم بخير…. كنت انتضر عرض بعض الروايات على غرار ارواية المتشرد المعروضة رمضان الماضي كانت شيقة

    0
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  • مواطن رافض للتفاهة
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 20:47

    شهر رمضان شهر العبادة والقرآن

    أما التفاهة هي متوسعة في جميع الميادين

    رمضان ما تبقى لنا وتريدون طمس هويته

    قال تعالى : (((ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولائك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم))) صدق الله العظيم

    1
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  • طارق
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 20:50

    جميل جدا ولكن ليست هناك أية جدولة تتضمن اليوم والتوقيت والضيف الكريم !!

    -1
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