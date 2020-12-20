هكذا سقط البطل العالمي بدر هاري بالضربة القاضية في أمسية "الغلوري"

انهزم البطل العالمي في الوزن الثقيل للكيك بوكسينغ، المغربي بدر هاري، مساء السبت، أمام خصمه الروماني من أصل نيجيري، بنجامين أديغبوي بالضربة القاضية، في النزال الذي جمعهما في قاعة “سرية” بمدينة روتردام الهولندية، ضمن البطولة العالمية “غلوري 76” للوزن الثقيل.

ودخل البطل المغربي النزال باندفاع كبير مسيطرا على الجولة الأولى التي عرفت أداء جيدا من “المقاتل” الروماني، وخلال الجولة الثانية من النزال واصل بدر هاري أداءه الجيد، قبل أن يسقط بالضربة القاضية خلال الجولة الثالثة.

ولم يتمكن “الفتى الذهبي” من استعادة لقب بطل العالم في رياضة “الكيك بوكسينغ”، الذي خسره في وقت سابق بعد انهزامه أمام البطل الهولندي ريكو فيرهوفن لمرتين بسبب الإصابة، وذلك بعد سقوطه مرة أخرى في نزال صعب أمام خصمه “العنيد” الروماني بنجامين أديغبوي.

وكان البطل المغربي هاري، قبل مباراة السبت قد وجه رسالة شديدة اللهجة لخصمه اليوم بينجامين أديغبوي والهولندي ريكو فيرهوفن، مؤكداً أنهما لا يتميزان بمؤهلات وتقنيات خاصة أو استثنائية، بل يعملان فقط على استنزاف وإرهاق خصومهم في النزالات، كما نشر أمس الجمعة صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” وعلق عليها قائلا: “أشعر أنني أقوى من أي وقت مضى”، قبل أن ينهزم مرة أخرى.

يُشار إلى أن هذه المواجهة قد أجلت في وقت سابق بسبب الجائجة وإصابة هاري بـ”الفيروس” التاجي، كما عرفت أمس متابعة كبيرة عبر القنوات التلفزيونية ومواقع الإنترنت، بحكم إقامة المباراة بدون حضور الجمهور بسبب التدابير الوقائية لتفادي انتشار “فيروس” كورونا المستجد.