هل أفشل لوبي الأدوية مهمة اللجنة الاستطلاعية؟

رغم مرور أسابيع عدة على تشكيلها، إلا أن اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول “اختلالات مديرية الأدوية” مازالت تراوح مكانها من حيث العمل الذي يجب أن تقوم به؛ فقد أكدت مصادر هسبريس أن ابتسام مراس، رئيسة اللجنة المحسوبة على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لم تتوصل بأي ملفات أو معطيات عن “الاختلالات” بسبب غياب التفاعل مع اللجنة من طرف هذه المديرية التي تتصرف في المليارات باسم وزارة الصحة.
وكان وزير الصحة خالد أيت الطالب قد بدأ مهمته على رأس الوزارة بإعفاء مدير مديرية الدواء والصيدلة ومسؤولين كبار عدة بها.
يذكر أن عمل اللجنة البرلمانية المشار إليها يحظى باهتمام كبير لكونه مرتبطا بسوق الدواء في المغرب حيث تنشط اللوبيات في بحر من المليارات، غير أن تأخر عمل اللجنة من جهة، وقرب موعد الانتخابات من جهة أخرى، قد يفرغ هذه المبادرة البرلمانية من قيمتها.
اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول “اختلالات مديرية الأدوية” مازالت تراوح مكانها من حيث العمل الذي يجب أن تقوم به …. هههه جميع اللجان ad hoc التي تم خلقها من اجل تقصي و المحاسبة لم تبرح مكانها … أما التقارير غير نساو.
أصبحنا في دولة تسيرها اللوبيات و المافيات (تهريب المحروقات نموذجا) و الوسطاء و الشناقة و شركات شد ليا نقطع ليك (الزيوت) و وسطاء الأنترنت الذبن لا يهمهم الزبناء إن ضعف الصبيب او انقطع كابل في عرض المحيط…… و حتى حكومة المغرب لا لون لها و لا ملح و لا طعم و ليست من الشعب و لا الشعب منها تجتمع فقط المصادقة على التعيينات في المناصب العليا و كأنها وكالة خاصة للشغل… و تجتمع كذالك للزيادة في الساعة و قهر العباد بقرارات عشوائية….. بهذا نقترب من إنتخاب حكومة مافيا و وزراء من اللوبيات لان فعلا المغرب يسير نحو دولة مافيا في تسيير القطاعات.
التواطؤ مع منظومة التحكم التي تبقي على الطرق البائدة للسيطرة على البلد لا يمكن معها انجاح اي اصلاح رغم التطبيل والتهليل وأطنان الأصباغ والتهليل الاعلامي بالنموذج المغربي فقط كل ذلك للاستهلاك الاعلامي اما البلد فلا زال يسير بطرق القرون الوسطى ما دامت ليست هناك مؤسسات وليست هناك ديمقراطية ولا عدالة مستقلة !!