هل أفشل لوبي الأدوية مهمة اللجنة الاستطلاعية؟

رغم مرور أسابيع عدة على تشكيلها، إلا أن اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول “اختلالات مديرية الأدوية” مازالت تراوح مكانها من حيث العمل الذي يجب أن تقوم به؛ فقد أكدت مصادر هسبريس أن ابتسام مراس، رئيسة اللجنة المحسوبة على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لم تتوصل بأي ملفات أو معطيات عن “الاختلالات” بسبب غياب التفاعل مع اللجنة من طرف هذه المديرية التي تتصرف في المليارات باسم وزارة الصحة.

وكان وزير الصحة خالد أيت الطالب قد بدأ مهمته على رأس الوزارة بإعفاء مدير مديرية الدواء والصيدلة ومسؤولين كبار عدة بها.

يذكر أن عمل اللجنة البرلمانية المشار إليها يحظى باهتمام كبير لكونه مرتبطا بسوق الدواء في المغرب حيث تنشط اللوبيات في بحر من المليارات، غير أن تأخر عمل اللجنة من جهة، وقرب موعد الانتخابات من جهة أخرى، قد يفرغ هذه المبادرة البرلمانية من قيمتها.