هل تتّجه روسيا إلى إنشاء قاعدة بحرية على الحدود المغربية الجزائرية؟ ‎‬

في ما يشبه الرّد على تحرّكات الأمريكيين في الصّحراء، تستعدّ روسيا، الحليف الإستراتيجي للجزائر، لإنشاء قاعدة عسكرية على أطراف الحدود الجزائرية المغربية، وفقا لما نقلته مصادر من الجار الشّرقي للمملكة، مبرزة أن “تحركات تجمع الرّوس والجزائريين لإقامة قاعدة دائمة للقوات البحرية الرّوسية في وهران”.
ونقلت صحيفة “Algeriepart” المقرّبة من دوائر القرار في الجزائر أنّ “وفودا عسكرية روسية بدأت تتوافد على الجزائر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث قامت بزيارة وهران غربي البلاد، حيث قامت بتفتيش دقيق لقاعدة مرسى الكبير”، وهي أقرب قاعدة بحرية من الحدود المغربية الجزائرية.
ويسعى الجانب الرّوسي إلى الدخول بقوة في نادي الدول الموجودة في غرب البحر الأبيض المتوسط الذي يشهد تمركزا لقوى دولية وإقليمية، خاصة مع الإنزال التركي والأمريكي في شمال إفريقيا. ولا تريد موسكو ضياع مزيد من الفرص في منطقة تشهد تموجات وتغيرات دائمة وغير مستقرة.
كما أعلنت وسائل الإعلام نفسها أن الغواصات الروسية يمكن أن تتمركز ثم تنطلق من قاعدة مرسى الكبير التي تبعد بحوالي 700 كلم من قاعدة القصر الصّغير المغربية؛ وكنظير لهذه الخدمة، يمكن أن تحصل الجزائر على معدات لصيانة غواصاتها الست النشطة.
ووسط تكتّم رسمي نظرا لحساسية الموضوع، تشير وسائل إعلام جزائرية إلى أن “وفودا روسية رفيعة المستوى زارت الجزائر مؤخرا وحلت بقاعدة المرسى الكبير غرب وهران، من أجل دراسة مشروع إقامة قاعدة دائمة للقوات البحرية الروسية على مستوى المنشآت العسكرية والبحرية الموجودة في ميناء مرسى إيلي الكبير”.
وتسعى روسيا إلى توسيع نفوذها في البحر الأبيض المتوسط لمواجهة أهداف الهيمنة التركية، خاصة على مستوى غرب المتوسط، كما تروم تحسين قوتها الضاربة في مواجهة القوة المفرطة الأمريكية. بينما يرى مراقبون أن “روسيا تستغل الضعف الحالي للنظام الجزائري لتحقيق اختراق إستراتيجي في قلب شمال إفريقيا”.
ويشير المحلل الأمني والعسكري محمد شقير إلى أنّ “إنشاء قاعدة روسية في الأراضي الجزائرية يبقى مسألة واردة بقوّة، نظرا لتزايد التنسيق بين موسكو والجزائر، لاسيما بعد الاعتراف الأمريكي الأخير بمغربية الصّحراء”، موردا أنه “في السنوات الأخيرة، كان هناك نوع من التسابق بين المغرب والجزائر بشأن تشييد القواعد”.
ويبرز شقير، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “التفكير في إنشاء قاعدة روسية في ميناء وهران يمكن أن يكون كرد على تحركات المغرب الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بالتعامل مع المنطقة الشّرقية”، مبرزا أن “روسيا تريد التحرك على مستوى غرب بحر الأبيض المتوسط من خلال فرض سيطرتها ووجودها في شمال إفريقيا”.
وتستمرّ العقيدة العسكرية الجزائرية في سباقها نحو التّسلح، خاصة من السّوق الرّوسية والصّينية، حيث سبق للجزائر أن أرسلت وفدا يرأسه قائد القوات الجوية الجزائرية إلى المعرض الروسي للطيران في العاصمة موسكو بداية شتنبر الماضي، حيث تم توقيع عقدين مع شركة “روسابورون إكسبورت” الروسية.
ههههههه باش ينوضلهم حلف الناتو يمسحهم. روسيا لا تتوفر على إطلالة على البحر المتوسط. مجرد كلام السوق. أمريكا وحدها قادرة على مسح روسيا و إيران والجزائر و كاع الكراكيز لي يدورو. دون إدخال القوى العظمى الأخرى، بريطانيا، فرنسا، …
يجب أن يناقش السي بوريطة هاته الاحتمالية مع الأنيقة و الجميلة ماريا زاخاروفا ههه
صافي داك شي لي بقا، جيبو لينا رواسا تاهوما
جار السوء جار السوء جار السوء جار السوء !! الى متى؟ لكن الشعب الجزائر ي هو من سيتكلف بالعصابة
لارض مسليمين كيدخلو ليها ليهود بطرق فنية امريكة في حدود مغربية و روسيا في حدود جزائرية شعبين هما ضحية قال الله عز و جل لن ترض عنك يهود ونصاري حتي تتبع ملتهم
زوبعة في فنجان، فروسيا تدعم فنزويلا منذ عقود و مع ذلك فهي دولة فاشلة على جميع الاصعدة رغم توفرها على موارد طاقية هائلة. مثال آخر هو نظام البعث السوري المدعوم من روسيا، النتيجة دمار و خراب و دكتاتورية، و الامثلة عديدة .لا ننسى انه في كل قاعدة عسكرية جزائرية يوجد ظباط روس منذ عقود، هل غير هذا شيئا في قوتهم، يعانون مع الجماعات الارهابية، جيش مخترق و بدون عقيدة، يستقوي فقط على شعبه. رمضان كريم.
قاعدة روسيا على حدود مع دول حلف ناتو. من سابع المستحيلات.
هذا الفعل ادا اقدمت عليه الجزائر قد يغضب الحلف الاطلسي قبل ان يغضب المغرب وستكون الجزائر قد وضعت نفسها في مواجهة مباشرة مع الحلف وقد يساعد هذا المغرب في تقوية تحالفاته وموقعه،،،الدبلوماسية الناجحة للمغرب جعلت الجزائر تتخبط وتتسرع في ردة افعال هي تخدم بها مصالح المغرب بدون ان تعلم
النظام الحركي يستنجد بالروس هدا خبر صار بالنسبة للمغرب حيث ادا دخلت روسيا الى غرب المتوسط القدروات العسكرية المغربية ستتضاعف و سيحصل على احدث الاسلحة الامريكية من طائرات f35 و مدمرات بحرية الى اخره بينما النظام الحركي سيتحول الى مستعمرة روسية وايرانية مثل سورية
الجزائر بعد ان اشرفت على الافلاس بدأت تبيع اراضيها وسيادتها للروس. في الامس القريب كانت تدعي انها دولة ذات سيادة ولا تقبل بقاعدة عسكرية اجنبية على اراضيها حتى لو كانت من اقرب حلفائها.
تحركات روسيا ستجر المنطقة المتوسطية لحرب ساخنة. والضحية هي شعوب المنطقة.
المغرب لم يسمح حتى الان بوجود قاعدة اجنبية على اراضيه. وكذلك تونس. ولكن الجزائر وليبيا ستصبحان اراض للبيع لانشاء قواعد عسكرية للدول المتصارعة فيما بينها. وشراء الجزائر ل su-57 وبناء قاعدة روسية على اراضيها ستكون اخر قطرة في فنجان.
والعالم يعود لمنطق الحرب الباردة. وليكن في العلم ان روسيا لما باعت وتبيع الاسلحة للجزائر فهي تشترط عدم استعمالها ضد شركائها السياسيين والاقتصاديين والدول التي تعتبرها صديقة اي لا يمكن استعمال السلاح المتطور الروسي الا بضوء اخضر من الروس كما حدث في سوريا.
بمعنى اخر تكدسون السلاح للعرض والتباهي فقط.
كان الاحرى لدول المنطقة التفاهم لحل مشاكلها العالقة عوض الوقوع ضحية الحرب الباردة مجددا.
لكن هيهات فالجزائر تحت سيادة الروس عسكريا وسياسيا. والمغرب تحت سيادة الامريكيين عسكريا وسياسيا. وهنا نعود للحرب البارد
لو انشأت روسيا قاعدة عسكرية بحرية في الجزائر سيكون كابرانات فرنسا قد قدموا للمغرب خدمة والتي حثما سنكافئهم عليها.
لم ارى قط في حياتي دولة احقر واخبث واندل واحقد من الجزائر ، نحن والبوليزايريو مادخلك أنت.
ولم ارى ابدا شعبا أغبى واكلخ من شعب المرتزقة الذي يظن أن الجزائر تساندهم بل تريد استعمارهم واستعمالهم لتحقيق مصالحها. نحن كرمناهم بإعطائهم الحكم الذاتي وهم يريدون الجزائر لاستعمارهم، شعب مكلخ.
وحتى الجزائر فهي جزء من الغرب، راجعوا التاريخ يا حكام ويا شعب الجزائر.
الجزائر تخشى من ثورة داخلية على غرار سوريا. لذلك تريد دخول روسيا قصد الدفاع عنها في مواجهة شعبها. نحن امام نظام نسخة من سوريا. يريد البقاء في الحكم ولو على حساب فناء شعبه. لله ذركم يا احرار الجزائر. هذا النظام جاثم فوق صدوركم ولن يترك لكم اي حظ لدولة مدنية تحكم نفسها بنفسها وتتقدم للأمام. حتى هنا بكندا كنت احاول تصدير بعض السلع للجزائر ولكن مسؤول المبيعات الكندي حذرني وقال لي بان كل قطاع يتحكم فيه جنرال معين وانه لايضمن لي دخول السلعة دون عراقيل بالميناء. فصرفت النظر عن الموضوع
المغرب تا هو عندو الحلفاء دياولو، ؤ للي عرفنا قاعو ما يهمنا صداعو.
وهل هذه القاعدة وغيرها من القواعد المتواجدة سرا وعلنا ستحمي حكام الجزائر والذين وصفهم الشعب بالعصابة !؟
لقد أصبح مصير العصابة في مهب الريح بفضل شعبية الحراك المزلزل وما هي إلا اسابيع او شهور ويبدأ الجنرالات في الهروب بسبب المآسي التي تسببوا فيها للشعب من انفاق مئات الملايير من الدولارات لوضع مسمار في الحذاء المغربي .
والله ثم والله ولو يأتى العسكر الروسي كله إلى الجزائر بعتاده الحربي الجوي والبري والبحري لن يثني المغرب عن المطالبة بصحراءه الشرقية المغتصبة من طرف العسكر الجزائري المستعمر الغاشم.
من الاحسن ان يسلم النظام الجزائري مفاتيح الجزائر لروسيا سيكون احسن بالنسبةللشعب الجزائري الشقيق .
يا والله اتجيبوا ليكم الاستعمار من القمر ماشي غير روسيا ، اتشريو السلاح ا لمكاحل من المريخ ماشي غير الصين ، والله لتخلعنا ليكم ولا اتكعدنا من الصحراء المغربية يا لمساميم .
avoir une base comune avec nos freres russes que de vendre notre pays aux sionistes comme le maroc a fait
نحن نعلم الآن من يحكم في الجزائر، رئيس مزور، جابوه العسكر. روسيا تستغل البلاد الجارة مجانا، مقابل حماية الجنرالات من الحراك، تماما كما تحمي بشار الأسد مقابل استغلال سوريا.
و في نظري المتواضع جدا، لن يزول العسكر في الجزائر لأنها بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت.
اوا من بعد شنو يوقع واش خايفين من روسيا ولا من الجزاءر راه كاين الشعب المقهور هو لي يدافع عليكم
L’algerie n’osera pas installer une base russe sur la méditerranée, parce que les USA
vont démolir l’algerie, les USA ne veulent pas de la Russie et de la Chine dans le Nord Afrique, quel ose l’algerie qui est déjà en faillite et la claque va être retantissante
لا اضن ان روسيا ستتجرا عل ضرب المغرب .انه نضام القمع الدي يخاف من شعبه الجزائري ان يتور ان نضام الكبرانات كم في سوريا ستنجدو بروسيا من اجل القاء البراميل المتفجرة عل شعب يطالب بحقه.الهم آرنا فيهم يوما اسودا وموتا سرمدا .انهم طغو في البلاد واكترو فيها الفساد
استراتيجيه فعلا ذكيه و قويه بين بلدين لهما تاريخ و علاقات قويه و هكذا تكون الجزائر لها دور قوي في المنطقة ضد الأعداء و المخططات الصهيونية و الامريكيه و غيرها. بدون شك الروس سينقلون كل التكنلوجيا الحربيه البحريه للجزائر كالغواصات و الصواريخ النووية للبحر المتوسط
بعضهم يموج في بعض
اللهم رد بنا ردا جميلا
عندما أجلس وأبدأ في التفكير وأرى ما يدور في الدول العربية وليست الاسلامية لأنها إبتعدت كل البعد عن الاسلام أقول في نفسي هل الله ينتقم منا ونحن نصلي ونصوم ونحج ونزكي ووو أم أننا لا نستحق أن نكون بشرا كسائر البشر
كل الدول العربية ممزقة مشتتة دماء اغتصاب نفي عذاب فقر جهل
الحاكم في جهة يعيش التبختر والمحكوم يعيش وسط غابة لا يستطيع التخلي عن أكل العشب
المغرب يبني قواعد أجنبية والجزائر ترد بالمثل والخاسر الاكبر الشعب ، الشعب الذي أطلق عليه الجوع والعطش والحرمان
خدروه حتى أصبح لا يفرق الماء والدم
هلموا مزقوا ما بقي من غير تمزيق
رسالة الى حاكمي البلدين ولو أنني أعلم علم اليقين أن أبناء فرنسا في جهتنا الشرقية يحفرون لنا لدفنها احياء
رسالتي هي ليكن في علمكم أن القاعدة الروسية ستحطمكم قبل تحطيم المغرب ولنا في العراق عبرة لاولي الالباب
و يجيك جزائري راسو مربع و يقولك حنا دولة عظمى و معندنا تا قاعدة عسكرية في أرضنا، حنا الشواكر هههه
الجزائر تحتاج الى قاعدة للخبز و الزيت عوضا عن المدافع والغواصات
ينطبق هذا طبعا على الجميع
السيد ليقال روسيا ضعيفة امريكا تمسحها والله والله روسيا تمسح الاتحاد الأوروبي في 3 ايام اشمن فرنسا تهيا دولة طز
من المستحيل ان تقوم روسيا ببناء قاعدة عسكرية قرب المغرب، لأن الحلف الأطلسي لن يسمح بذلك خصوصا وان قاعدة جبل طارق لاتبعد كثيرا عن الحدود المغربية الجزائرية، بالإضافة إلى أن مضيق جبل طارق مهم جدا لأوروبا وللتجارة العالمية ولن يسمح لبوتين أن يتحكم فيه.
جلب الدب الروسي للتكنة الشيوعية الاخيرة في افريقيا هو اعلان حرب عالمية جديدة من معسكر الشر ضد المعسكر الغربي و ضد كل قيم الحداثة و الديقراطية و السلام و التنمية و التعايش في العالم.
لم يسمي الفرنسيون بلدينا زوج بغال عبثا. كنا نضحك على دول الشرق الأوسط وصراعاتها وكون الغرب ينتفع ببيع الأسلحة… ها نحن نمضي في نفس الطريق مع جار السوء والله أتاسف للملابين التي نصرفها فيىشراء خردة السلاح وطيارات بدون طيار هه… وهم ايضا يشترون. ومواطنونا يموتون جوعا من اجل ماذا أرض قاحلة جرداء
الدول العضمى تجتهد للحفاض على مصالح شعوبها والدول المتخلفة التي تعاني من مشاكل اجتماعية وصحية واقتصادية وسياسية تحاول الهروب من واقعها الداخلي وتخلق عدو وهمي خارجي
شيء بعيد المنال،لو ان الجزايءر تفعل هكذا،غادي يديرو ليها بحال ايران عقوبات،لابترول لا غاز سيصدر،في ضرف اسبوع ستعلن المجاعة في البلاد۔
روسيا متورطة بسوريا و لن تزيد بؤرة اخرى و اضطرت للخروج من ليبيا و كدلك روسيا تخدم بالمقابل عكس امريكا التي تمول جميع قواعدها العسكرية بعدة دول في العالم
une préparation de guerre pour la démocratie en Afrique. !!
استعدادا للحرب من أجل الديمقراطية في أفريقيا.!!!
Afghanistan: Biden retirera toutes les forces américaines d’Afghanistan d’ici le 11 septembre 2021, le 20e anniversaire des attaques qui ont entraîné les États-Unis dans la guerre.
أفغانستان: سيسحب بايدن جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر 2021 ، الذكرى العشرين للهجمات التي جرّت الولايات المتحدة إلى الحرب.
هل تتّجه روسيا إلى إنشاء قاعدة بحرية على الحدود المغربية الجزائرية؟
هذا شأن المسؤولين في الجزائر وهم يتحملون مسؤولية عواقب هذه القاعدة
مستقبلا، أعتقد اذا دخلت روسيا هناك فلن تغادر المكان ابدا وهذه هي حالة الجزائر، فبعد قرون من الأتحلال العثمانيين والفرنسيين قد جاء دور الروس ليأخذوا نصيبهم، اما بنسبة للمغرب ف روسيا دولة صديقة مرحبا بها كجارة.
النظام الجزائري في أسوأ أيامه وأضعف أحواله ورموزه انكشفت عوراتهم وبالتالي فكل صفقة يمكن أن تدعم بقاء شرذمة شيوخ العسكر في السلطة إلى الأبد فهم يسبحثون عنها حتما كيفما كان الثمن
ويمكن إدراج هذه الصفقة مع الروس في هذا الإطار رغم أن هذه المنطقة ليست ذات أولوية في الوقت الراهن لروسيا مقارنة ببقع أخرى في العالم
أضحك كثيرا حينما أتابع التلفزات الجزائرية فلا أرى إلا أنشطة االعسكر و”جيش التحرير” من استقبالات وبرقيات وتداريب ميدانية وتوشيحات وخطابات فترة المقاومة والبطولات والملاحم الوهمية وكأن البلاد توحد في خمسينيات القرن الماضي و تستعد على التو للخروج من وطأة الاستعمار , بينما تلفزات البلدان المجاورة تتحدث عن أوراش الحاضر والمستقبل رغم أنها كلها عاشت فترة الاستعمار والمقاومة والاستقلال في فترات متقاربة فلا نرى العسكر بنفس الحدم في تلفزات المغرب و تونس وغيرهما
هاو الكذب مش مليح في رمضان
الجزاير رفضت بشرهان.تقيم.اي دوله كانت قاعده على اراضيها.
كل ما في الامر هو ان.المغرب يكذب كي يستبغل ااشعبالمغلوب على امره و يفتح قاعده امريكيه على التراب المغربي.
ثم.عندما يتفطن المغاربه ان روسيا لم.تفتح اي قاعده في الجزاير يكون الوقت فات.
اذا اردتم فتح قاعده امريكيه او فرنسيه او اسراىيليهفافعل ا فهذا ليس جديد عليكم لكن ان تكذبوا على شعبكم فهذا شي جد حقير.
المغرب يعرف يقينا ان.الجزاير ترفض اي قاغده عاى اراضيها و حتى على اراضي جيرانها.
تذكروا كلامي. سيفتح المغرب قواعد اجنبيه على ارضه و لا تفتح الجزاير قواعد.
اذا ظننتم ان الامريكان سيدافعون عنكم فانتم نوايا.
ادا كانت الجزاءر تميل لروسيا فلمادا يدهب مهاجروها لفرنسا و امريكا
هادو بحال الايرانيين يقولون الموت لامريكا و في القرعة اكثر المسجلين للاقامة فيها
كثيرة هي التعاليق التي تحمل العداء للمغرب ولن تكون إلا من أبناء لقيطة تندوف المندسين بيننا بول زاليو الداخل إليهم نقول:المغرب دولة الحضارات دولة ضاربة في جذور التاريخ والجغرافية والتربية الوطنية أيضا. عاش المغرب قويا عزيزا ولا عاش من خانه أيها الطابور الخامس.
قريبا سينتصر الحراك الشعبي للشعب الجزائري على العصابة.
طوقنا الصليبيون من كل ناحية بسبب بلادة الحكام نعم سنعاني عما قريب من خنق هذه الدول لنا اقتصاديا وتجاريا وكل مناحي الحياة.
كان عندهم العثمانيين و جاءت فرنسا ثم جابو الشينوا وكملوها بالروس ، وتخليطا هذي اش من تخليطا لي غادي تكون عند سي تبون .تبون المزور لي جابوه العسكر.
المغرب ينتظر هده الحماقة من طرف الكابرانات حتى تتم محاصرتهم من جميع الجهات
السالطعون الروسي يجب طهيه في الجزائر عبر معاقبة هذه الأخيرة إقتصاديا و سياسيا
حذاري من هذا الجار المنحوس الوظيفي الغبي
أي تأخر في دحر هذا النظام المقلد سينشر الهلاك في بلده لأنه يريد إستنساخ الحل السوري
على المغرب إعتماد الحل الإسرائيلي حفظ الحدود و الضرب من حديد
روسيا تدافع عن الانظمة القمعية العسكرية والديكتاتورياتو لا يهمها السعوب لان بوتين يدافع عن نظامه و فقط.
اما الحزاىر فستبيع كل ارضها لروسيا من اجل بقاء الجينيرالات الديناصورات في الحكم و روسيا قادمة اولا من احل العسكر ضد الشعب الحزاىري و الباقي هو تمويه
هكذا حال الصغار ينتظرون مايفعله الكبار, ثم يسعون لكسب الود. قبح الله الضعف مع التكبر.
عجبا
تكهنات ، تليها احكام.
اذا كانت القواعد الأجنبية شيئ سيئ فلماذا تخرجون البنادير والزغاريت كلما سمعتم ان امريكا ستتشئ قاعدة عسكرية في المغرب.
حلال على المغرب لأنه يحب الاستعمار ام أنكم تظنون أن العالم مغفل لدرجةٍ أنه سيقوم بالدفاع عن مصالحكم.
الموضوع كله فبركة لإلهاء المغفلين الذين يعيشون الاوهام حالمين ان الغد المشرق سيعطى لهم هدية. فيق وعبق راه دامني للتنويم
قاعدة عسكرية روسية على وهران أو طهران فلن يغير من الأمر شئ الصحراء مغربية و هي أرض مغربية أبا من أبا و شاء من شاء، و التاريخ و كتبه يكرسان ذالك …
خلق حوار جاد بين الدولتين عوض تحالف مع قوات تهدف لتقوية مصالحها في المنطقة.
خرتها موت خدمو مصالح بلادكم ومصالح الأمة وعمروها وحلو الحدود راه كاين مؤهلات وتروات لي تغني الشعبين.
الهدف العيش في رخاء وخدمة المصلحة العامة.
شعار هو: نضرة جميلة للمستقبل ونسيان الماضي
هذا ما تريده الدول العظمى، الاستعمار بطريقة غير مباشرة للدول الضعيفة، إن الجزائر تلعب بالنار كذلك الطفل الصغير الذي لا يعي ماذا يفعل، نحن جنود مجندون للجزائر وغيرها, إذا أقدمت الجزائر على هذا فقد تغضب الحلف الاطلسي قبل ان تغضب المغرب، وستكون الجزائر قد وضعت نفسها في مأزق مع الحلف وبفعلها هذا ستساعد المغرب في تقوية تحالفاته بحكم موقعه الإسراتيجي.
قاعدة مرسى الكبير هي أكبر قاعدة بحرية فالحوض البحر الأبيض المتوسط واضن مع القاعدة الجوية لبوسفر اضن تكون قوة ضاربة و لا تنسى صواريخ المجنحة كاليبر التي تطلقها غواصات الثقب الأسود واكيد سوف تستقبل غواصات نووية و لا تنسى جبال مرجاجو الدججة بصواريخ اس 300 واس 400 نعم انه جيش الوطني الشعبي حامي البلاد والعباد ندعو الله ان يحمي بلدي من مكائد الشياطين
بعد الإفلاس الاقتصادي للجزائر و الذي تسببت فيه روسيا نفسها و بعض حلفاء الجزائر الآخرين بتواطؤ مع جينيرالات الخردة المتحكمين في مصير الجزائر ، هاهي روسيا تتهيأ لتشطيب ما تبقى من قوت الشعب المغلوب على أمره لأن روسيا أفقر من أن تساهم بشئ في قضية القاعدة العسكرية و عوض المساعدة تمتص ما تبقى من ثروة في بلاد الكابرانات .
الى صاحب رقم 1
ااكد لك لو ثار الدب الروسي سوف يحرق اليابس والاخضر كم فعل فالحرب العالمية الثانية كان يحارب لوحده من الجهة الشرقية وهزم الألمان والجيش الاحمر هو من دخل الأول لبرلين ورفع رأيته في قلبها قبل ان يصلو الحلفاء هنا ياءكد مدى عقيدة الجيش الروسي فلا تحاول اللعب بالنار سوف تحرقك وانت حي
هده فقط تسريبات جزائرية الهدف منها دفع بايدن للتراجع عن اعتراف امريكا بمغربية الصحراء, شوفو فين وصل الحقد الجزائري على المملكة المغربية, كيقولو لميريكان تراجعو أولا نخليو روسيا دير قاعدة عندنا , و لكن النظام الجزائري لا يعلم انه كان هناك عملاق إسمه الإتحاد السوفياتي و انهار لانه لم يكن مبني على أسس متينة , و كدلك أتوقع يوما أن يأفل نجم بوتين و يتراجع دور روسيا في العالم
مقال جيد يستحق كل الإهتمام لانه يثير مسألة كانت ولازالت تعتبر من اولويات السياسة الروسية منذ زمان القياصرة. انصح كاتب المقال لقراءة كتاب جديد صدر في شهر يناير 2021.
Maroc- Russie, une relation en pointillés.
هناك منطقة حدودية بين الاشقاء اسمها جوج بغال .
المشكل يتفاهم الي حد المواجهة . الله يهدي الاخوة.
خاوة خاوة خاوة حدها الدنيا .
الجنرالات تحاول ادخال الروس على غرار القرار السوري الذي قتل وشتت %90 من شعبه .
مشاو فيها مساكن،هاداك شويا ديال البيترول ألي باكي عندهوم،غايمشي ليهوم وغايبكاو كالسين على الاص
هههههههههه
فرنسا واسبانيا عضويين في حلف الناتو لن يسمحا الدولة الجزائرية اقامة قاعدة بحرية روسية على اراضيها لما تشكله روسيا من مخاطر على الدول الاوروبية وان هي فعلا ستقوم بذالك فالدول الغربية ستتدخل في الجزائر وتقوم بانقلاب ضد النظام العسكري الجزائري كما فعلت في ليبيا.
دولة الجزاير عندما صرح وزير صحتها بخصوص تصنيع اللقاح الروسي و خروج مسؤولي روسيا بتكذيب الخبر اذا لا نصدق ما تقوله الجارة الشرقية سوى هلوسة شيوخ الجيش المصاب بفقدان الذاكرة