هل تدعم "فيفا" ترشح المغرب للتنظيم المشترك لنهائيات "مونديال 2030"؟

يبدو أن زيارة جياني إينفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى المغرب مجددا، اليوم، واجتماعه بفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية للعبة ذاتها، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لن تنحصر حول مناقشة تطوير كرة القدم المغربية والإفريقية والتطلع إلى المدى المتوسط فقط.

ويرى مراقبون أنه قد يُفتح موضوع الترشح المشترك لاحتضان “مونديال” 2030 مجددا، بالنظر إلى برنامج اللقاءات المسطر لرئيس “فيفا” بالمغرب.

ويرتقب أن يدعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ترشح المملكة لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030 رفقة كل من إسبانيا والبرتغال.

وأعلنت إسبانيا والبرتغال منذ أشهر رغبتهما القوية في إعداد ملف ثنائي دون المغرب لخوض غمار سباق الظفر بشرف تنظيم “المونديال”، بعد قطر 2022 والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك 2026.

وتمسك المغرب بحظوظه لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم مرات كثيرة، دون أن ينجح في ذلك السباق.

وفي المرة الأخيرة، نافست المملكة ملفا صعبا ونجح في جذب عدد مهم من الأصوات، على الرغم من الضغوط السياسية الكبيرة التي سلطتها الولايات المتحدة الأمريكية لدعم ملف ترشحها الثلاثي.

وتأتي زيارة رئيس “فيفا” إلى المغرب في وقت إستراتيجي، يسبق احتضان المغرب للجمعية العمومية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، والتي قد تفرز رئيسا جديدا للاتحاد القاري للعبة، إضافة إلى ترشح فوزي لقجع لعضوية مجلس الاتحاد الدولي في الانتخابات ذاتها المقررة يوم 12 مارس المقبل.