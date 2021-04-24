هل تعثرت المفاوضات بين المغرب وروسيا للتزود بلقاح "سبوتنيك"؟

يبدو أن هناك تأخرا في المفاوضات بين المغرب وروسيا بخصوص لقاح “سبوتنيك ـ في” الروسي المضاد لفيروس “كورونا”؛ فإلى حدود اليوم، لم تتسلم المملكة أي دفعة من اللقاح سالف الذكر، على الرغم من إعلان وزير الصحة، في وقت سابق، أنه سيتم الحصول على دفعتين أوليين من اللقاح الروسي؛ الأولى في مارس الماضي، والثانية في أبريل الجاري.
وكانت وزارة الصحة باشرت مفاوضات مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي من أجل التفاهم حول بنود العقد التجاري بشأن تسويق لقاح “سبوتنيك ـ في”؛ لكن هذه المشاورات التقنية والفنية تأخرت في وقت حرصت فيه موسكو على تزويد عدد من دول المنطقة بلقاحها.
وتعتمد روسيا على سياسة “تقطير اللقاح”، إذ إن أغلب الشحنات التي ترسلها إلى بعض الدول لا تتجاوز 100 ألف؛ في حين طلب المغرب الحصول على مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك” بينما طاقة إنتاج اللقاح في روسيا محدودة.
وحتى أوروبا التي كانت ترفض اللقاح الروسي اتجهت أنظارها صوب لقاح “سبوتتيك ـ في” في ظل الخصاص العالمي، إذ تسعى ألمانيا إلى شراء ما لا يقل عن ثلاثين مليون جرعة من هذا اللقاح.
وقال مصدر من اللجنة العلمية المغربية للتلقيح لهسبريس إن “عملية دخول أي لقاح إلى المملكة تتطلب بعض الوقت والعديد من الإجراءات قبل البدء في إرسال الجرعات”، مشيرا إلى أن المغرب طلب الحصول على مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك ـ في” في الاتفاق الأول؛ وهو ما قد يفسر عملية التأخر، حسبه.
وقبل أشهر، جرى الحديث عن اختيار روسيا المغرب كمنصة واعدة لإنتاج لقاح فيروس “كورونا” في المغرب لترويجه في القارة الإفريقية، من خلال تعاون مشترك بين البلدين؛ لكن ذلك لم يشهد أي تقدم كذلك.
والأسبوع الماضي، وقعت مصر وروسيا اتفاقا لإنتاج نحو أربعين مليون جرعة سنويا في مصر من اللقاح الروسي “سبوتنيك- في” ضد فيروس كورونا.
وقال بيان مشترك بين الشركة المصرية وبين الصندوق الروسي إن “الطرفين يعتزمان بدء نقل التكنولوجيا على الفور”.
وأوضح البيان أنه “من المتوقع طرح اللقاح في الربع الثالث من عام 2021″، لتوفير أكثر من أربعين مليون جرعة سنويا سيتم توزيعها في العالم. كما عمل الجانب الروسي على توقيع اتفاقيات مشتركة مع دول أخرى عديدة لتصنيع اللقاح بشكل مشترك.
وإلى حدود الجمعة، بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح في المغرب 4 ملايين و717 ألفا و551 شخصا، و4 ملايين و209 آلاف و470 شخصا من المستفيدين من الجرعة الثانية.
من الغباء ان ينتظر المغرب من روسيا ان ترسل له لقاحها خصوصا و ان المغرب شريك لعدو روسيا و لا يشتري اسلحتها .
لن يحصل المغرب على اي جرعة خلال هذه السنة .
هذه نتيجة الجهل وإعطاء المسؤولية لمن لا قيمة له والدفع بالعقول والادمغة الى الهجرة الان انتظروا اسيادكم كالعبيد
نصيحة لوجه الله مادام اللقاحات متأخرة بظرف ما لا نعلمه ولكن الاوضاع مرتبكة ومضطربة بظهور سلالات جديدة والمهم حنا كنتسناو ((ياك كل مرة كيخرج لنا حبير وكيتكلم على هذ الفيروسات وعندنا مختبرات وعلماء وخبراء فلماذا لم يحاولو صنع لقاح حسب الفيروس المحلي للمغرب لربما نجحتو للاسف كنسناو الغير دايما يعطينا الحل باذرو رحمكم الله لعله فلاح ان استطعتم حيث حتى حاجا ماصعيبة على المغاربة وهذا بشهادة الجميع والله ارحمنا برحمته ويعافينا
الحل يكمن في البحث عن امكانية لانتاج لقاح معين في المغرب بشراكة مع أي شركة متاحة.
هذا هو التحدي.
أعتقد ان سبب إنتاج اللقاح هو سبب سياسي و الدليل هو خروج ألمانيا بقرار فردي باعتماد اللقاح الروسي في ضل معارضة الإتحاد الأوروبي لهذا اللقاح وبتالي وجدت ألمانيا نفسها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد وحيدة المتضررة من قرارات الاتحاد الأوروبي الغير مفهومة برغم من إعلان عن نتائج إيجابية للقاح من طرف المنضمة الصحة العالمية. ..
هي هناك دول ممكن ان تدفع الغالي لكي دول اخرى لا تحصل على اللقاح الروسي…والمعروف ان روسيا تتسم بالفساد الاداري
غي بصحتكم
اللقاح كاين عند الله
ياربي ترفع علينا هذا الوباء
هل هدا اللقاح الروسي فعال ضد السلالة الجديدة المتحورة أم هي تجارب على البشر.فالهند اصبحت تتنتشر فيها أخطر وافتك سلالة جديد رغم توفرها على مصنع اللقاح.
المغرب سيدور بين شيوعية ماو وشيوعية ستالين وفي الاخير سيعود لاحضان فرنسا بعدما سمح لها بانتاج فايزر فوق أراضيها.. ونعود للقاعدة القديمة كل لقاح يستعمل في المغرب مصدره بلاد الغرب لا الشرق
تعثرت و طاحت و تمرمدت… فاضحينا من نونبر المغرب سباق للتلقيح. هادي دابا أكثر من شهر و التلقيح واقف.
المستقبل مع أمريكا و بريطانيا أما روسيا دولة فاشلة مصيرها الانهيار في الحرب العالمية الثالثة .يعني لا داعي لمجاملتها اما الرهان عليها خاسر
كل هذه المسرحية المتعلقة بهذا الفيروس المصطنع تتلخص في: “غا نسدو عليكم ونحررو عليكم لعيشة ونضايقو عليكم مزياااااان حتى تقبلو بالتلقيح”..اللعبة كلها كاينة في اللقاح..
ما كاينش اللي غادي ايفكنا من هاد الوحلة قد اسراىيل عندها الملايين من جرعات استرازينكا لم تستعملها ولن تستعملها لانها لقحت شعبها بالكامل.
روسيا عندها اصلا مشكل في انتتاج اللقاح فلا تنتظروا مليون جرعة او حتى 500.000 الطلب عالمي كبير جدا و الإنتاج العالمي لحد الساعة غير كافي
هادا هو حال الدول المتخلفة اللتي تستثمر في المساجد والزوايا والمهرجانات وووووو ولم تستثمر في أبنائها وفي البحث العلمي
بالطبع روسيا القيصرية ستتعامل مع المغرب وفق شروط سياسية مغايرة في المفاوضات من اجل بضع جرعات من اللقاح انه الاذلال الصعب ما على المغرب الا التوكل على رب العرش العظيم و ترك الامور لباريها و لا داعى لكثرة المفاوضات من اجل جلب شحن من اللقاح الشبح نحن امة مسلمة نؤمن بالقضاء والقدر و الحمد لله الامور اصبح متحكم فيها بشكل جد ممتاز و حتى الوباء أصبح في طريقه إلى النسيان نحن امة لا نهاب الموت و الكثير منا داق سكراته في حياته الدنيا تاركا متاعها و زهد قسرا عن الشغل اللائق و السكن الفسيح و التعليم الناجح و……… ليتصالح مصيره مع البطالة و الفقر و يتطبع معهما كورونا يوما ما ستختفي من كرتنا الارضية و تبقى جراحها الي الابد.
مع المتحول الجديد الهندي لسلالة كفيد 19 لا سبوتنيك ولاغيرو بقضي على هاد القدر …الاخصائيين الباحثين حول العالم تبعثرت لهم الاوراق…. نتمنى من العلي القدير ان يرفع عنا هذا الابتلاء انه على كل شيء قدير.
La Russie n’a vacinne que %5 de sa population. Pourquoi? Le monde entier ne veut pas du poison Russie
اينك يا منيب الاشتراكية ؟ اين هي المؤامرة ؟ شفتك دخلتي في جواك ما بقيتيش تباني؟ شوفي مع أحفادك الاشتراكيين واش من الممكن يتدخلو او يصيفطو لينا شي سبوتنيك .
شفتي الفهامة فين تا توصل ، بغيتي تكوني من الناس العايقين حتى وليتي من المختبئين .
لو كانت بلادنا تهتم بالمدرسة العمومية و تكتشف الأذمغة و تستثمرها في المجالات الإستراتيجية و تقوم بتمويل البحث العلمي لكنا الأن نصنع اللقاح و نصدره لكن للأسف بلادنا تهتم فقط بالمغنيين و أصحاب هشك بشك دبا شوفو هدوك لكنتو كتفرقو عليهم الفلوس وش غيلقوليكم اللقاح ديال كورونا
في خطاب سابق في جامعة الدول العربية قال الرئيس الراحل حسني مبارك ادا لم تكن سوق مشتركة بين العرب فسنكونو ضياع بين الأمم واش اعباد الله مبغناش نطورو من إمكانيات ديالنا ونعولو على روسنا حنا غادي نبقاو ديما نتسناو الصدقة راه عيب وعار
كان على المغرب ان يفاوض ملف اللقاع الروسي مع ملف الصيد البحري الذي تم توقيعه مؤخرا
هده مجرد مسرحية، لي باقي متيق هاد الكدوب ديال الفيروس راه كياكل التبن
– هدا ما حصدنا من ليالي المليارات بموازين و اعطاء قيمة للجهل و التافهين و روتني اليومي في الوقت التي كانت فيه روسيا و المانيا وووو … تدعم البحث العلمي و العلماء و المجال العلمي و المنضومات الطبية
ب ملايير الدولارات