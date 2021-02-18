هل تعَدل الأحزاب القوانين الانتخابية لإعادة الشباب إلى المؤسسة البرلمانية؟

أثارت المستجدات التي حملها مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي تم التداول فيه بالمجلس الوزاري وصادق عليه المجلس الحكومي، الكثير من الجدل في الأوساط الحزبية والسياسية، وفي مقدمتها إلغاء لائحة الشباب الأقل من 40 سنة.
وأغضب إلغاء اللائحة الوطنية الخاصة بالشباب، التي اعتُبرت بمثابة ريع سياسي يوزع بشروط على المقاس داخل ردهات المقرات المركزية للأحزاب، الكثير من الجدل في صفوف الشبيبات الحزبية، إذ رفعت العديد من المطالب الداعية إلى “تفادي إسقاط الشباب من لوائح الترشيح عشية الانتخابات”.
وتطمح الشبيبات الحزبية إلى دفع الفرق البرلمانية إلى تقديم تعديلات في البرلمان على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك بهدف ضمان حضورهم في البرلمان من خلال انتخابات 2021.
وخرج حزب الاستقلال في آخر اجتماع للجنته التنفيذية بموقف يعلن من خلاله رفض التخلي عن آلية تمثيلية الشباب بمجلس النواب، معتبرا ذلك “تراجعا سياسيا لا يعكس إطلاقا الدينامية المجتمعية، ولا الأدوار الفاعلة للشباب، وهو ما يجهز على رافد من أهم روافد المشاركة السياسية ببلادنا”.
وفي هذا الصدد أكدت مصادر برلمانية استقلالية أن الحزب سيقدم عبر فريقه البرلماني تعديلات على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مشددة على ضرورة ضمان حضور الشباب في البرلمان وعدم التراجع عن “الكوطا” التي ضمنتها القوانين السابقة لسنتي 2011 و2016.
وكانت شبيبة التجمع الوطني للأحرار دعت الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية إلى التفاعل الإيجابي خلال مناقشة القوانين الانتخابية مع مطالب الشبيبات الحزبية، بخصوص التنصيص على ضمان التمثيلية السياسية للشباب المغربي في الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات والبرلمان، مطالبة بعدم التراجع عن المنحى الإيجابي الذي سلكته بلادنا لضمان إشراك الشباب في صناعة القرار السياسي.
وأعلنت الشبيبة الحزبية عزمها “مواصلة النضال والترافع حول التمثيلية السياسية والانتخابية للشباب على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي والوطني؛ لأنها قضية محورية لدى شبيبتنا، وتهم بالأساس قواعد شبيبتنا وعموم الشباب المغربي”، مشددة على أنها “لا تهم فئة معينة أو أشخاصا بحد ذاتهم”، وزادت: “سنسلك جميع السبل الممكنة لإسماع صوت الشباب إلى الأحزاب السياسية ومختلف الفرق البرلمانية، لتدارك التراجع الملاحظ حول تمثيلية الشباب في مشاريع القوانين الانتخابية”.
يا ريت كون اتم حدف هته الاحزاب و السياسيين ديال جوج دريال ويتم تعويضها بالذكاء الاصطناعي
الاحزاب في هذا البلد حق يراد به باطل ففي الحقيقة ليس هناك احزاب في هذا البلد حسب المعايير السياسية الدولية مجرد مخلوقات اغلبها ادارية ولا وجود لها بين افراد الشعب خلقت لتمرير ديمقراطية الواجهة واستفادة اعضاؤها من الريع الذي يوفره لهم المخزن والامتيازات اللامتناهية مقابل تمرير الاجراءات والقرارات اللاشعبية الاحزاب مجرد بيادق في خدمة الدولة العميقة !! الاحزاب اكبر استهزاء واحتقار للشعب الاحزاب هم ابطال المؤامرات والتواطء على مستقبل البلد
اليوم اصبح للشباب دور كبير في تنمية وبناء المجتمع، ولا يقتصر دورهم على مجال محدد، بل يتقاطع مع جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ومختلف قطاعات التنمية، وهذا يفرض على الاحزاب السياسية اقحام الشباب في جميع المؤسسات جماعية و جهوية و برلمانية و كذا من خلال اعطائهم مكانة مهمة في اللوائح الانتخابية
الشباب هم عماد التقدم ومستقبل الدول، والسبيل إلى نهضة المجتمعات، والعنصر الأهم فيها و يجب أن تعطى لهم أهمية كبيرة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة و اشراكهم بقوة في جميع المؤسسات جماعات ، جهات و برلمان
كثيرا ما يستبعد الشباب كمرشحين سياسيين و عادة ما ينظر إلى السياسة كمساحة للرجال ذوي الخبرة السياسية، و لكن اليوم و مع التغييرات التي تعرفها بلادنا تفرض على الاحزاب السياسية عامة وضع الثقة في الشباب و اقحامهم في المراتب الاولى في اللوائح الانتخابية الجماعية و الجهوية و البرلمانية
إن وجود الشباب في مناصب صنع القرار يفيد جميع المواطنين وليس الشباب فقط لأنهم يعرفون جيدا الأوضاع التي تمر بها بلادنا و يعرفون كيف يتعاملون معها و تغييرها لدى يجب على الاحزاب السياسية و الدولة أن تدرك جيدا بأن اشراك الشباب في جميع الموسسات جماعات و جهات و برلمان هو الحل الصحيح لتحقيق التغيير
على الأحزاب منحهم تزكيه وليس الدفاع عن للريع فالشباب هم أبناء الرؤساء والقوانين لالالا والف لا للريع
الشباب هم أكثر الفئات دراية بالاوضاع التي تعيشها بلادنا كما أنهم يلعبون أدوارا مركزية وتحفيزية في التحركات من أجل الديمقراطية و يجب على الاحزاب السياسية أن تعطيهم فرصة في التوجود بجميع المؤسسات الجماعية و الجهوية و البرلمانية
تحسين المشاركة السياسية للشباب على امتداد المؤسسات الانتخابية جماعات جهات برلمان هو دليل على الممارسات السليمة للسياسة كما أنه دليل على نزاهة و ديمقراطية
دعم حزب التجمع الوطني للأحرار للتمثيلية الشبابية هو تجديد للديمقراطية و إعطاء صوت للشباب في صنع القرار السياسي هو حافز و تشجيع على المشاركة السياسية و يجب على جميع الاحزاب السياسية أعطى الحق للشباب في التمثيلية على مستوى جميع المؤسسات جماعات جهات و برلمان
يجب التنويه بعمل حزب التجمع الوطني للأحرار في دعم الشباب و تشجعيهم على الانخراط في العمل السياسي و هذا ان دل على شيء فإنما يدل على الثقة التي يضعها هذا الحزب في الشباب في صنع القرار السياسي و نتمنى من جميع الاحزاب السياسية بالمغرب اعطى فرصة للشباب في التواجد على مستوى الجماعات و الجهات و البرلمان
المشاركة السياسية هي أساس الديمقراطية والتعبير الواضح عن مبدأ سيادة الشعب وتقضى المشاركة السياسية وجود شباب لأنهم الاكثر اهتمام بالشأن العام و وجودهم في جميع المؤسسات جماعات و جهات و برلمان و سيحقق التغيير الصحيح الذي يتمناه الشعب المغربي
الشباب المغربي اليوم فهم لعبة ما يسمى بالإنتخابات المغربية ألا ديمقراطية، فهم لماذا تقام هذه الإنتخابات ومن هم الذين يستفيدون منها وما الهدف منها ولمصلحة من، كل شيء واضح للملأ،الأغبياء الذين كانوا يصدقون تلك المسرحيات هناك من قضي نحفه وهناك من ينتظر وهناك من فاق من سباته. إنتخابات 2021 الشعب سوف يقاطعها،ذالك اليوم الكل سيبقى في منزله اللهم المرشحين وعائلتهم الذين يصوتون.
اشراك الشباب في السياسة و في جميع المؤسسات جماعات جهات برلمان هو أحد أشكال الديمقراطية التشاركية، كما أنه إحدى أشكال الحكم الصالح، و مشاركة الشباب ستعزز من التنمية السياسية، وتفعيل المشاركة السياسية للشباب سيقلل من حالة الفراغ السياسي التي يعيشها الشباب عبر تهميشهم وعدم الاهتمام بقضاياهم في برامج وأنشطة الأحزاب السياسية
الشباب اليوم من حقو انه يكون ممثل فجميع المجالس والجماعات والجهات المغرب يزخر بكفائات شبابية مهمة لذا خص نعطيو فرصة لهاد الشباب
لكنا فعلا كنهتمو بالشباب فهادي هي المناسبة اننها نعطيوهم فرصة يشتاغلو داخل جماعاتهم ومجالسهم التغيير اكون منهم ونصالحو الشباب مع السياسة
لا أحد يمكنه أن يتجاهل أن رهان الشباب والمشاركة السياسية أضحى يكتسي طابعا جوهريا في صلب اهتمامات صناع الحياة العامة لدى على الاحزاب السياسية المغربية بدورها أن لا تتجاهل هذه الفئة و اقحاهم على مستوى جميع المؤسسات جماعات ، جهات و برلمان
باش نساهمو فالتغييير باش فعلا تكون عندنا حكومة شبابية ونشوفو الشباب فقبة البرلمان وماشي غير صحاب باك صاحبي هوما لكاينين فهادي هي الفرصة اننا نشجعو الشباب اترشحو داخل جماعاتهم ومجالسهم خص نشوفو فقبة البرلمان شباب كيمثلو جميع جهات المملكة
الشباب المغربي يمثل الشريحة العمرية الأوسع في الهرم السكاني، وهو التواق إلى خدمة بلده من خلال حضوره الفاعل في المجتمع المدني و هذا يفرض على جميع الاحزاب السياسية اشراك الشباب في جميع المؤسسات على مستوى الجماعات و الجهات و البرلمان
الشباب ركيزة اي مجتمع ديمقراطي حر لابد من تشجيع هده الفئة وادماجها في المجال السياسي وتولي الامور السياسية بغاية التطوير وكدا خلق التغير في المجتمع
في مجتمعنا نرى شريحة الشباب اكبر شريحة لم تأخد دورها وحجمها الحقيقي في المشاركة السياسية الفاعلة ولا في غرف صنع القرار لمادا هدا التهميش حان الوقت باش الشباب اعطي الكلمة ديالو وادخل بقوة في المشهد السياسي
وصل واحد الوقت اللي خاصنا نعطيو للشباب الفرصة باش هما اقررو، و اتولاو مناصب المسؤولية.
يجب على الاحزاب السياسية إدماج الشباب في شتى مناحي الحياة وإشراكه في صنع القرار العمومي، وتمكينه من مؤسسة تعنى بقضاياه منها جماعات و جهات و برلمان
طلبنا الوحيد في المملكة أن يستحي كل واحد علا رءس حزبه أن يتقدم الترشيح أقول كل الأحزاب حشومة 40سنة نفس الوجوه الوجهية والوراتية والبزناسية كما اطلب السجن لا يفوق 40 سنة والمستوى الماستر وما فوق
بما ان الشباب يمتل اكتر من تلت السكان فلا يمكن تصور حياة سياسية وممارسة ديمقراطية سليمة دون مشاركة فعالة من جانب تلت السكان في العملية السياسية لدى نحن كشباب مغربي حر يجب علينا التصالح مع السياسية والمشاركة بشكل فعال من اجل مستقبل واعد ومزدهر
موضوع الشباب من المواضع التي استأشرت بالمشهد السياسي المغربي منذ العقدين الاخيرين
لا نريد أحزاب.كارطون نحن مقاطعون.الاه.الوطن.الملك
الشباب خاص اكونو فجميع مستويات المسؤولية من الوزارة تال عضو فمجلس جماعي، و هدشي ميمكنش أكون الا مدرناش فيهم الثقة.
على الشباب ان يضطلع بدوره الحقيقي محاولا التغير والاصلاح وبشروط جديدة ودلك بتفعيل دورهم في المجال السياسي وبالمشاركة الفعالة في هدا المجال وعلى الاحزاب والحكومات المحلية والوطنية استثمار هده الطاقات لتحقيق الهدف
مشاركة الفئة الشابة في المجال السياسي يمكن ان تكون لها اثار ايجابية على اطمستوى التنمية الاستراتيجية التنموية للبلاد
الشباب هم المستقبل و اللي ممكن اديرو التغيير فالبلاد
الشباب هو الحل بغينا نشوفو برلمان شبابي بغينا نلقاو فكل جهة شاب وشابة كيمثلونا عينا من نفس الوجوه كل سنة بدون اي تغييير
اشراك الشباب في جميع المؤسسات الانتخابية، جماعات ، جهات ، برلمان هو الحل الامثال لتجاوز الازمة التي تمر بها بلادنا و الاضاوع الموزرية التي كان ورائها سوء التسيير و التدبير العشوائي للمسؤولين أكل عليهم الضهر
ادا لم تفرض مستوى دراسي معين فهدا يسمى اللعب
الحاجة الماسة اليوم لمشاركة الشباب في الرفع والدفع بالاقتصاد الوطني في اتجاه ايجابي
الحقيقة ملينا من نفس الوجوه اللي ديما تتسيير بحال الا مكاين غير هما فالبلاد، خاص النفس الشبابي في مناصب التسيير و المسؤولية.
المغرب فيه من الكفائات الشبابية المهمة لتقدر تسير البلاد وتزيد بيها للقدام عينا من الشيوخ وصحاب الشكارة
#الشباب_هو_الحل
اعتبارا لكون الأحزاب السياسية آلية من آليات تفعيل المشاركة السياسية للشباب، فقد أضحى لا مناص لهذا الفاعل المجتمعي من تجاوز النظرة التقليدية للشباب كفئة لا تصلح إلا لتأثيث المهرجانات والتجمعات الخطابية وكونهم أرقاما انتخابية ليس إلا، و اقحاهم في جميع المؤسسات جماعات جهات و برلمان من خلال اعطائهم مراتب متقدمة في اللوائح الانتخابية
الشباب اليوم يطرح اشكاليات وحقوق من بينها الحق ان يكون ممثل فجيع المجالس والجهات المغربية
بزاف ديال التجارب بينات على ان الشباب ممكن اعطيو قيمة مضافة في التدبير
فاش غادي تعطى فرصة للشباب انهم ايشوفو راسهم ممثلين داخل جماعاتهم ومجالسهم وجهاتهم فهنا غادي نشوفو جميع الشباب كينخارطو فالعمل السياسي لانه قبل فقدو الثقة فالاحزاب السياسية وتسيرها
الشباب اليوم يشكل قوة اقتراحية ويجسد ارادة في التغيير وبناء مجتمع حداثي ديمقراط
إن الرهان على الشباب رهان على المستقبل، وصنع المستقبل لا يستقيم إلا على مكتسبات الحاضر برؤى استشرافية ومستدامة، لذا وجب العمل على تقريب المسافة بين الشباب باعتبارهم من المفترض أن يتموقعوا في المستقبل المنظور كصناع للحياة السياسية، وإعادة تجسير روابط الثقة بينهم وبين الفعل السياسي و ذلك من خلال اعطائهم مكانة مهمة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة و اشراكهم في جميع المؤسسات، جماعات جهات و برلمان أمر مفروض
هناك عدد من الأصوات التي مازالت تحن الى الماضي و ترفض أي مشاركة شبابية معاها في الترشح الانتخابات و لا تعطاهم شي كوطة.
خصنا نغيرو طريقة تفكيرنا شوية ونعطيو للشباب فرصة انهم اكونو فمواقع القرار لانه بلادنا محتاجة لكفائاتها وافكارها الشبابية .
تمثيلية الشباب في المجالس المنتخبة انصاف وتأكيد لمساهمته الفعالة في تدبير الشأن المحلي
يجب على الاحزاب السياسية أن تدرك بأن اشراك الشباب في جميع المؤسسات الانتخابية بما فيها الجماعات الجهات و البرلمان هو الحل الامثال لأسترجاع الثقة في الفاعل السياسية و العمل السياسي عامة
المغرب يزخر بالكثير من الطاقات الشبابية التي يجب ان تعطى لها الفرصة في عملية التدبير
الشباب قوة اجتماعية رئيسية في المجتمع واكبر من اي قوة اجتماعية اخرى فلا يمكن حدوت اصلاح وتغيير دون مشاركتهم في العمل السياسي بدوري ادعو هده الفئة للمشاركة بقوة من اجل مستقبل افضل
باش نقدرو نبنيو بلاد قوية خص اليوم نعطو للشباب حقو سئمنا من نفس الوجوه السياسية لمعمرها بدلات ولا غادي تبدل شي حاجة وهدشي شفناه سنين هادي .
لازم الحق اتعطى للشباب يمثلو الجماعات والجهات ديالهم لان الفئة الشبابة هي مستقبل الغد
يمكن للأحزاب ان تعدل القوانين، (ان كان هناك اصلا قوانين)، بدون أن تمس في عمقها ما يمس مصالح القردة المسنين!! التي لا يمكن لها أن ترضخ لضغوطات مهما كانت. وتلك سنة الديموقراطيات الفاسدة… لا بد من ثورة في إعادة التعريف بالحزب والديموقراطية…..
الشباب من شحال هادي وكيتسنا ولو فرصة واحدة باش يثبت جدارتو فالمجال السياسي..
الحمد لله عندنا كفائات شابة قادرة تزيد ببلادنا القدام
يجب أن نُشجع الشباب على أن ينظر ويسير إلى الأمام، ولا يقف ويلتفت إلى الخلف إلا ليعرف مبدأ طريقه
اليوم أصبح اشراك الشباب في الانتخابات الجماعية و الجهوية و البرلمانية أمر مفروض على الاحزاب السياسية المغربية لأن هذه الفئة أتبثت قدراتها على صناع القرار و التغيير في مجموعة الجماعات التي يدبيرها روؤساء شباب
بعض القادة السياسيين لم يتعلموا الى الان الدرس، و يستوعبو ان المنطق يعطي للشباب الاحقية التدبير و هذا لا يمكن
على الشباب المشاركة بقوة في اتخاد القرار ودالك عبر المشاركة الفعالة في المجال السياسي حان وقت التغير والاصلاح لبناء مجتمع افضل
العزوف السياسي الذي انتشر بشكل واسع خاصة في أوساط الشباب قد تفاقم نحو منحى يهدد البناء الديموقراطي في المغرب وتكريس المشيخة الحزبية في الوقت الذي يوجد شباب مثقف و واع و أطر أكفاء قادرين على حمل مشعل التنمية في هذا الوطن
للشباب الحق في المشاركة في المجالس الإنتخابية ، ذلك ما يساهم في إعطاء فرص لشباب ذو كفاءات عالية ، ايضا في تمثيل جهته و تطويرها في جميع زواياها الإجتماعية و الإقتصادية الى غير ذلك
لا يمكن لتغيير و الاصلاح أن يتم الا من خلال اشراك الشباب في صنع القرار وذلك باقحامهم في جميع المؤسسات بما فيها الجماعات و الجهات و البرلمان
مايمكنش نبنو مستقبل افضل بلا متكون هناك فئة شابة تحمل المشعل حان وقت التغير سئمنا من تكرار نفس الاخطاء مرحبا بالشباب في المجال السياسي
الشباب يعتبر من رموز القوة و الشجاعة لكونه فئة مثقفة و يسعى للتغيير و بناء افكار جديدة ، كذلك بناء مجتمع صالح
على الاحزاب السياسية المغربية أن تعطي فرصة للشباب من اتباث قدراتهم على التسيير و التدبير و صنع القرار و ذلك من خلال اشراكهم في كافة المؤسسات المنتخبة جماعية و جهوية و برلمانية
الشباب لبد له ان يون في مركز القرار لا يجب استتنائه من الوائح اانتخابية لكونه هو اساس المجتمع ومستقبله
متفق مع التعليق رقم 2..انها حقيقة مرة وواقع بئيس..فالاحزاب المغربية اغلبها تبحث عن كعكعة لتوزيعها في كل مناسبة ….وفي كل مرة تاتي بشعارات فارغة تريد تمريرها باطلا….واموال المغاربة تهدر هكذا…..فمن يقول اللهم لهذا منكر…..؟؟!!!فرجاؤنا من ملك البلاد ان يعين من يسير هذا الوطن لفترة معينة ويريحنا من هذه الوجوه الضارية ويخفف عن ميزانية الدولة اعباء دعم هذه الاحزاب ومصاريف تعويضات البرلمانيين الذين لم يقدموا اية قيمة مضافة لمصلحة البلاد والعباد…
أظن أن الشباب يستحيل أن يتواجدوا بالبرلمان بدون آلية محددة مسبقا وهو ما يتجلى في الكوطا …
الجميع يعرف أن التقطيع الانتخابي الصعب واحتكار الأعيان وأباطرة الانتخابات للتزكيات والمقاعد، يجعل مهمة تواجد الشباب بالبرلمان عن طريق الدوائر المحلية مستحيلة.
غير أنه في نفس الإطار يجب القطع مع الطرق الملتوية التي تنهجها الأحزاب في توزيعها للتزكيات الخاصة بلوائح الشباب والتي تجعلها لوائح للريع بشكل كبيير . في حين أن الإلغاء النهائي فيه إجحاف لفئة الشباب بشكل عام
الشباب عايهم أن يفرضوا وجودهم وكفاءتهم داخل أحزابهم…وليس عن طريق الريع ااسياسي….في الحقيقة الأحزاب التي تدافع عن هذه اللوائح ليست ديموقراطية
على الشباب ان لا يرضى لنفسه في هذا البلد السعيد ان يكون مظهر من مظاهر الريع السياسي، فدخول الشباب الى البرلمان يجب ان يكون ضمن اللوائح الرئيسية للاحزاب ويجب ان يضطلع لادوار قيادية في المكاتب السياسية، واضن ان لوائح الريع يجب القطع معها، فمصالحة المغاربة مع السياسة تبدأ من هكدا المبادرات التي تعتمد على الشخص المناسب في المكان المناسب،العمل القاعدي في السياسة ، تكافؤ الفرص، القطع مع باك صاحبي…
bient dit : les partis خلقت لتمرير ديمقراطية الواجهة واستفادة اعضاؤها من الريع الذي يوفره لهم المخزن والامتيازات اللامتناهية مقابل تمرير الاجراءات والقرارات اللاشعبية الاحزاب مجرد بيادق في خدمة الدولة العميقة !! الاحزاب اكبر استهزاء واحتقار للشعب الاحزاب هم ابطال المؤامرات والتواطء على مستقبل البلد
Achabab avec une mentalité de vieux ne sert à rien.
Achabab doit d abord combattre à l intérieur des partis pour avoir des programmes réalisables et à l image des principes du parti.
Achabab doit imposer le rôle du parlement
Achabab doit avoir des initiatives et ne pas faire partie des béni oui oui
البرلمان يجب ان يتكون من الرجال والنساء الذين لديهم الخبرة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية ويكون مستوهم العلمي في المجالات المختلفة المذكورة أعلاه ماستر وما فوقها. بدون هذا ﻻتقبل ترشحه.
Le Parlement devrait être composé
d’hommes et de femmes ayant une expérience politique, économique, sociale, culturelle et scientifique, et leur niveau académique dans les différents domaines mentionnés ci-dessus devrait être un master et plus. Sans cela, vous n’accepterez pas sa candidature.
واش الشباب عندهم الحق يترشو مرة مع الحزب و مرة مع الشباب و لاكانت شابة لها 3 أبواب
فحقيقة يجب لائحة العقلاء و الخبراء
الشباب رشحوهم في الانتخابات إذا همتكم مصالحهم و اهتمامتهم، بدل الشيوخ الذين استولوا على كل شيء…
الكوطا لا تخلق سوى الريع .عند النساء والشباب
الصناديق هي الدمقراطية
الشباب المغربي الحر يجب ان يعبر عن رأيه في الساحة السياسية و خاصة في المجالس و الجماعات و البرلمان هذي وقتكم
يجب أنعطي الشباب مكانته التي يستحقها في المغرب عكس البعض الذين بلغو من العمر عتيه ولا زالو يعتقدون أنهم شباب