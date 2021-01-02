هل تقبل محكمة النقض طعون محامين في الاتفاق المغربي الإسرائيلي؟

تفاعلا مع الدعوى القضائية أمام محكمة النقض للطعن في اتفاقية المغرب مع إسرائيل التي تقدم بها محامون وحقوقيون وقياديون في أحزاب سياسية، توقع باحث في القانون الدستوري أن ترفض المحكمة النظر في الملف بدعوى عدم الاختصاص.
ووضع خالد السفياني، منسق “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، دعوى عبر كل من النقيب عبد الرحمان بن عمرو والنقيب عبد الرحيم بن بركة، أمام محكمة النقض من أجل الطعن في قرارات السلطات الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني، ملتمسا من محكمة النقض إلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل المدعى عليهم مع الكيان الإسرائيلي، باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي ولمقتضيات الدستور ولميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية فيينا وللقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
رشيد لزرق، باحث في القانون الدستوري، قال في تصريح لهسبريس إن “عدم الاختصاص هو مصير الدعوى المرفوعة ضد استئناف العلاقات مع إسرائيل”، مبررا ذلك بكون “الرقابة السياسية لا تكون من اختصاص المحاكم، بل هي من اختصاص حصري للبرلمان الذي يخول له الدستور ذلك بموجب مبدأ فصل السلطات”.
وأضاف أستاذ التعليم العالي في جامعة ابن طفيل أنه “لا يجوز للسلطة القضائية التدخل في أعمال السيادة التي تتولاها الحكومة، على اعتبار أن التفريق في الرقابة بين السلطتين غايته تفادي تداخل الاختصاصات”، مسجلا أن “قرار استئناف العلاقات مع إسرائيل ليس إداريا بل سياديا، حيث يدخل فيما يعرف بأعمال السيادة، وقد قامت به الحكومة باعتبارها سلطة سياسية وليس سلطة إدارة تباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة مع دولة أخرى”.
وشدد الباحث ذاته على أن “مجال رقابة القضاء هو الطعن في أي تصرف أو قرار إداري ولا مجال لرقابته على الأعمال المتعلقة بالسيادة، سواء كان الهدف من الطعن إلغاء أو وقف تنفيذ التصرف أو القرار الإداري أو التعويض عما ترتب عليه من أضرار”، موردا أن “مفهوم نظرية أعمال السيادة مرتبط بكون الأعمال التي تصدر عن السلطة الحكومية كسلطة سياسية تمثل الدولة في مجال القانون العام الخارجي، وليس باعتبارها جهة إدارية تمارس السلطة القضائية الرقابة عليها”.
وشدد لزرق على أن الطعن في قرار السلطة الحكومية بخصوص استئناف العلاقة مع إسرائيل المقدم أمام محكمة النقض سيكون مصيره هو إقرار محكمة النقض بعدم الاختصاص، مضيفا أن التبرير القضائي هو أن هذا الموضوع يدخل في أعمال السيادة التي تشمل كل ما يتعلق بالصلات السياسية مع الدول الأجنبية لكونها تتصل بالسياسة العليا للدولة، وأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة، بما لها من السلطة سياسية، تخرج عن اختصاص السلطة القضائية.
وبخصوص زعم البعض بأن التوقيع مع إسرائيل غير دستوري، قال لزرق إنه “مجانب للصواب، كون الحكومة تباشر أعمالها بموجب مهمتها السياسية تحت رقابة البرلمان باعتباره سلطة تشريعية، وبموجب فصل السلطات المنصوص عليه في الفصل الأول من دستور 2011 الذي ينص على أن يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها”، مبرزا أن “محكمة النقض ستقضي تلقائيا بعدم الاختصاص للنظر في الدعوى”.
جابو ليا الضحك هاد المحامون وكأنهم فوق سلطة حاكم البلاد،بحال نهار كانوا تايقولو انه الى جا نتاتياهو للمغرب غادي يطلبو من الوكيل العام ايقافه….يمشيو يقابلو خدمتهم افضل لهم من الكلام الخاوي لي مايقدوش عليه…رئيس الحكومة بنفسو ماقدرش يتكلم بقاو غير المحامين.كفى من استحمار الناس.
حسبي الله ونعم الوكيل اللهم اني اشهدك واشهد جميع خلقك اني بريء من المتصهينين والمطبعين الى يوم القيامة
هي فقط فرقعة لاثارة الإنتباه انه بالمغرب هناك صوت معارض للتطبيع وهو صوت موجود لكن الأغلبية الساحقة مع قرارات الملك ليس لأنه متفرد بالقرار بل لان المغاربة كلهم وراء ما يخدم مصلحة الوطن ولذلك نحن وراء محمد السادس قلبا وقالبا قناعة منا ان مصلحة المغرب فوق كل مصلحة وفوق كل موقف من حقه ان يعارض لقناعات مختلفة
السفياتي و من معه يعرفون أنهم خاسرين القضية و مع ذلك يلجأون الى محكمة النقض تحت شعار ” اهبل تربح” و لكسب الأضواء أو ما يسمى بالبوز
إذا كنا دولة ديمقراطية فإن محكمة النقد ستحكم بقبول الطعن ورفض الاتفاق . إن كنا دولة دكتاتورية فالطعن مرفوض…
مصلحة الوطن وحدة ترابه فوق كل القوانين .
وانتهى الكلام .
الاخوان يدافعون عن بعضهم ام مايهم الوطن والمواطن ليش في قامويهم تنزيل قرارت ومدونات واملات صهيونيه طبقوه عل شعب المغربي في عز ازمه تمر من العباد واليوم يعامسون تطبيع غريب امر اللخوان وحزب بنكران القضيه المغربيه قَفرق كل عتبار ان كانو حقا يقدسون الدين والاسلام مايتفادو من ريع سياسي ومن أموال شعب عن عمل تطوعي وأراضي ما اخد بنكران وما العينين تعريضات متيازات خياليه محذفو لمقاصه وغيرو ملايرها لجيوبهم ليتفيحو به في تركيا ويبيعون أردوغان الدي أراد تحطيم اقتصاد المغرب وتحارته غرقنا بمحلات بيم
و من اناب لهؤلاء المحامين و سمح لهم برفع دعوى نيابة عني (الشعب) و كيف للمحكمة ان تستمع لهم للترافع بإسمنا دون التوفر توكيل موقع من طرفنا
جميع علماء المسلمين في بقاع الارض يحرمون التطبيع مع الصهاينة ولا يمكن بحال من الأحوال التنازل اوالمساوات على أرض فلسطين. لأنها ملك لجميع المسلمين والتفريط في جزئ منها تعتبر خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين .
ولا يجوز.التجارة مع الصهاينة هذا بيان للناس.
كل من هو ضد التطبيع فهو يعيش في الماضي ويريد ان يبقى في الماضي, اذا اردت شيء من خصمك فيجب ان تتحاور معه وان تتقرب منه,وليس ان تسبه فاذا فعلت ذالك فلن تحلم ان يعطيك ماتريده وخصوصا اذا كان في موقع قوة
هؤلاء المحامون بين قوسين لا يفقهون شيئا في القانون لديهم فقط الجبهة واللسان الطويل وتخراج العين . جملة واحدة سيروا قراو القانون ويرجعوا المدرجات الجامعية وخاصة محاضرات أعمال السيادة ومدى غضوعها لمراقبة القضاء الإداري ، فقط باش يفهموا الكيس القانوني الذي أقدموا عليه.والسلام
هل المحكمة ستناقش قرار القصر الملكي لا هاذي غير مسرحية الملف لن يفتح حتى .الشعب لن يقبل بالتطبيع واخا الجريده بالذباب إلكتروني باغين اقلبو الحقيقة
على محكمة النقض ان تأمر باعتقال هذه المجموعة من اشباه المحامين لمحاولتهم الوقوف ضد المصلحة الوطنية والحكم عليهم بالخدمة المدنية حتى يتعلموا ان مصلحة المغرب من الان هي الاولى تم نفكر في الامور الاخرى
هاد الناس فايت رابحين شي قضايا والا هادي أول قضية ليهم.
كاين بزاف ديال الأمور كاتعنينا كمواطنين أهم من هاد البروباغاندا ديالهوم، ها التعليم ها الصحة ها البطالة ها الرشوة ها المساطير الإدارية وتقريب الإدارة من المواطنين ها مكافحة الإحرام بمختلف أنواعه ها الأجور التي يشيب أصحابها لكنها تبقا دائما شابة لا تكبر، وزيد وزيد…أما التعامل مع اليهود فلا أعتقد أنه حرام أو كان حراما، فنحن نتعامل معهم ولا نتبع ملتهم حاشا لله.
ولكن ، هؤلاء المحامون ينوبون عن مَن؟ من أوكلهم بالترافع عنه. ماذا قدم السيد خالد السفياني وأصحابه للقضية الفلسطينية غير التصاريح والبيانات هنا وهناك ؟ “يا ودي بقيتو بلا شغل “
كاستاذ. لقانون. المسطرة. الجنائية. واستاذ. للقانون. على. مدار. ثلاثة. عقود. اتسائل. عن. جدوى. هذه. الدعوى. وما. ان. كانت. فعلا. قد. بوشرت. من. طرف. محامون.
ما. قام. به. هؤلاء. يندرج. بكل. وضوح. في. خانة. العبث. الذي. اضحى. ممارسا. على. نطاق. واسع. من. طرف . بعض. المحامون. والجمعيات. الحقوقية. والتي. لا. تكشف. فقط. عن. بؤس. فكري. ومعرفي. ولكن. فوق. كل. ذلك. تكشف.عن. رغبة. عميقة. في. تمييع. المشهد. السياسي. والقانوني. والقضائي. ببلادنا.
لكل. هؤلاء. اقول. الله. اعفو. عليكم. من. هذا. العبث. اصبحتم. مهزلة. العالمين
عليهم حزم حقائبهم والدهاب لتحرير فلسطين.
أهديكم الله ، إنتهى زمن المتاجرة با القضية الفلسطينية والإسرائيلية.
مصطلح التطبيع من فعل طبع اي جعل الامر طبيعيا*****فالمشكلة القانونية *****هذه الفئة من المحامين بين قوسين يلعبون على عواطف الزبنائ لا اقل ولا اكثر******ثم ثانيا هذا الامر يدخل في اطار العلاقات بين الدول******موقف هؤلاء تدخل في شؤون الحكومة والملك والشعب******علاقة المغرب باسرائيل تختلف مطلقا عن علاقة بقية الدول لان ازيد من مليون مواطن مغربي يهودي باسرائيل وهؤلاء هم المعنيون برفع دعوى قضائية ضد هذه الفئة المشبوهة في مواقفها******الراي العام المغربي مع مغاربة اسرائيل الذين جمعت اجدادهم بهؤلاء علاقات طيبة وصادقة******المغاربة مع موقف ملكهم وحكومتهم حين يتعلق الامر بمصلحة الوطن******
هذا قد يحدث فقط في الدول المتحضره الديموقراطية..
بلا متصدعو راسكم ..
محكمة النفض التي تبحتون عنها ……..انها في انتضاركم احر من الجمر. ودلك من اجل اقباركم في دهاليز السجون فالبحار …..يامكرهين مصالح الوطن. والشعب.
اسي السفياني حررت بعد اراضينا المحتلة . ودافعت عم مغربية الصحراء .
نحن مع فلسطين ومع كامل حقوقها.
جلالة الملك في اكتر من خطاب واشارة قال ان الحق الفلسطيني لا يقبل التجزيء. واتصل مباشرة بابو مازن وجدد له موقف المملكة التابت.
ادن لمادا تريدون ان تكونوا فلسطينيين اكتر من الفلسطنيين.
ادن لا تركبوا على القضية فنحن مع فلسطين حتى الموت انتهى الكلام.
ادا كنت السيد السفياني والسادة المحامون الدين معك ترفضون التطبيع مع اسرائيل .سيقوم اخرون برفع دعوى ضد الدولة لانها مطبعة مع اسبانيا متلا.لانها تحتل اراضينا.في نظرك من الاهم من يحتل ارضك او ارض غيرك .رغم اننا وفلسطين وطن واحد.
وهكدا سنجد من هب ودب يرفع الدعاوي فمن له كره لدولة ما ونتفق معها سيرفع دعوى.
لست بسياسي محنك بل فقط موظف بسيط ورغم دلك نكون لي بعض الاحيان قراءات موفقة.
انتم اساتدة كبار احترمكم واجترم مواقفكم دائما ولكن في هده الواقعة اختلفت معكم سمحوليا.
بعد اعتراف المغرب باسرائيل وبحقوق الاسرائيليين فعليه ان ينتظر طلب اسرائيل تعويضات لليهود المغاربة الذين تركو امولهم و و ممتلاكاتهم واراضيهمبالمغرب والخق ان يبنو مستوطنات على الارضي اجدادهم وحقهم بتقرير المصير ،ليهاجر المغاربة لدول الجوار ويصبحو لاجئين في الخيم مع البوليساريو …
أشهد الله عز وجل أننا لسنا راضين بهذا التطبيع مع الكيان الصهيوني المغتصب للأرض وقاتل العبد.نظام امبريالي توسعي استيطاني .اللهم لا تحملنا أوزار غيرنا يا ستار يا عليم.
لن تقبله محكمة النقض لأنها ليست ضد الوطن . هؤلاء المحامون يغردون خارج السرب وأظلوا السبيل بوصلتهم فقدت مغنطيسها . هذه هي نهاية مسارهم .
التطبيع المغربي الإسرائيلي يهم الشعب المغربي بأكمله وليس موضوع بعض المحامين الذين قد يكونون محسوبين على جهة معينة
هؤلاء النقباء المحامون راهنوا منذ البداية على حصان أعرج!!! يجب احترام قرارات جلالة الملك وغالبية الشعب المغربي لأن الملك لا ينطلق الا من مصلحة الوطن!!!! مصالح المغرب باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العبرية هي من الأولويات ولا مجال للمعارظة من أجل المعارظة!!!! الله.الوطن.الملك ولا شعار غيره!!!!
نطلب توقيع أشد العقوبات على كل من يعارض قرار اتخذه صاحب الجلالة…
لا يزايد أحد علينا في نصرة الشعب الفلسطيني…
من يظن نفسه أكثر منا شهامة ورجولة ونخوة ما عليه سوى أن يشمر عن ساعديه ويذهب للجهاد أو يتبرع بماله لنصرة القضية…
أما النصرة من خلف الشاشات وعبر اليوتيوب فهي مجرد أماني وكذب ونفاق…
كل يثير الضحك حسب كلامه و موقفه!قرار المحامون شجاع و هم على حق في رفع الدعوى القضائية.عندما يعود من يقال عنهم أنهم إرهابيون يعتقلون في الحدود! هذا شيئ جيد!لكن الصهاينة أيضا إرهابيون يقتلون المدنيين و يقصفونهم بطائرات ف 16 و الفوسفور الأبيض كأنهم جيوش نظامية!جرائم حرب و ضد الإنسانية!هل سيدخل الصهاينة إلى البلاد بعد كل ما فعلوا و يفعلون و نسمي ذلك باطلا و استغفالا تسامحا و تعايشا؟ هل يتسامح و يتعايش الصهاينة مع جيرانهم أصحاب الأرض؟ماذا حصل لوعينا إنهم يلوحون بالاستثمارات البراقة الخداعة و بعض المغفلين يبتلعون الطعم؟ترامب بنى كل سياساته على إعادة توطين الاستثمارات الأمريكية في الخارج في أمريكا،يمنع المساعدات عن مصر و كامبوديا و ميانمار!هو منصرف في20 يناير ببرودة وصورته في المستوى الأدنى في مخيال الأمريكيين ــ أسوأ رئيس في تاريخ أمريكاــ كيف سيأتي بالاسثمارات؟التطبيع انزلق للسياحة و الكرة!هل سنصدق أكذوبة التكنولوجيا؟هل هناك قوي يساعد الضعيف؟هو فقط أناكوندا ضخمة تبتلع و تلتهم بسرعة لتهضم كيميائيا على الخاطر و على نار هادئة! الوطن البديل هو الهدف!هم يخططون في السر؛نحن نطبل نطبل لما هو معلن
واحد نهار سمعنا شي حزب معارض يدافع عن تقرير مصير الصحراويين، اليوم كنسمعوا شي وحدين كيعارضو التطبيع مع إسرائيل ،غدا غاديين يظهرو شي وحدين يقولو سبتة ومليلية راهم مدن إسبانية ومعاهم حتى طنجة وتطوان!
مع الاسف اعدء الوطن وعلى راسهم الجزائر يتكلمون بنفس هذا الخطاب
و العز العز لكل مغربي يغارُ على مغربيته و يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار
نعم بكل تأكيد ستقبل وتحكم بالعدل فنحن لدينا قضاء مستقل ونزيه وفصل السلط و المعقول والصحافة حرة ولا نعتقل المعارضين أبدا .نحن دولة مؤسسات وديمقراطية …
شيئ آخر فاتني التنبيه إليه هو أن المغرب أعاد فتح مكاتب الاتصال ولم يقم بتوقيع الاتفاقيات كما فعلت البلدان العربية الأخرى.
خرايف د العجائز ، سير ابا حنيني ديها ف صحتك و فراسك اش بينك وبين هذا الشبوقات، كل الشعب المغربي مع هذا الاتفاق و نؤيده و ندعمه
رحم الله زمن الاساتذة الجامعيين.
عموما انت لست احسن منهم يا استاذ فالقول بعدم الاختصاص يعني وجود محكمة اخرى مختصة مما يقتضي احالتها عليها.
جزاء الدعوى الحالية لحد الان هو عدم القبول حسب ماهو متداول.
ولن ادخل في التفاصيل.
الحكومة كان من الافظل ان تطرح استفتاء هل تريدون التطبيع مع إسرائيل ام لا
لكي لا نلمون المسؤلين م كان ما احسن من الاستفتاء لان الناس يلمون العثماني لهم الحق
ولا احد يريد أن يصوت عليه هو المسؤل وكان من الأحسن يستقل لكي لا تكون عليه لومة………. لام