هل توفر الكمامات غير الطبية الحماية من "سلالات كورونا‬ الجديدة"؟

أثارت السلالة الجديدة من فيروس “كورونا” المستجد الكثير من التساؤلات لدى المواطنين المغاربة بخصوص مدى نجاعة الكمامات الواقية من العدوى، لاسيما غير الطبية منها، أي تلك المصنوعة في المنازل والمنتجة من القماش، بسبب السرعة الكبيرة لانتشار هذه السلالة التي قد تصل إلى 70 بالمائة.
واستأثر الموضوع باهتمام وسائل الإعلام الفرنسية على نطاق واسع، إذ أوردت صحيفة “لوفيغارو” أن المجلس الأعلى للصحة العامة بفرنسا أوصى بعدم ارتداء أصناف معينة من الكمامات المصنوعة من القماش، بالنظر إلى عدم فعاليتها ضد فيروس “كوفيد-19”.
ولفتت الصحيفة عينها الانتباه إلى أن الكمامات المنتجة في المنازل لا توفر كل الضمانات الصحية اللازمة للوقاية من المرض، مؤكدة أن أقنعة القماش من فئة 1 هي التي تحول دون تسرب الفيروس، فضلا عن ضرورة التخلي عن الأقنعة التقليدية التي يتسرب منها الفيروس إلى الفم والأنف.
من جانبها، أشارت إذاعة “مونت كارلو الدولية” إلى أن استخدام أقنعة “FFP2” التي تنظف ما لا يقل عن 94 بالمائة من الهواء ليس بالضرورة جيدا بالنسبة إلى عموم السكان، وفق تصريحات الرئيس المشترك لمجموعة عمل كوفيد-19 بالمجلس الأعلى للصحة العامة، لأن تلك الأقنعة تتطلب معرفة بكيفية استخدامها كي توضع بشكل جيد، وتتكيف مع مورفولوجيا الوجه، بتعبيره.
وفي هذا الصدد، قال البروفيسور مولاي مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، إن “التدابير الاحترازية تشمل ارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وتفادي الاكتظاظ، والإكثار من غسل اليدين”، موردا أن “الفيروس أصبح يعيش معنا على الدوام”.
وأضاف الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هناك أصنافا كثيرة من الكمامات الواقية، منها كمامات عادية وأخرى طبية، وتختلف نجاعتها في الحد من تفشي فيروس كورونا، لكن الأساسي هو ارتداء الكمامة على الأقل، وتغييرها بعد مضي أربع ساعات”.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن “السلالة الجديدة لا تختلف عن الفيروس الحالي سوى بسرعة الانتشار الكبيرة التي تصل إلى 70 بالمائة، بينما تتميزان بنفس معدل الإماتة والشراسة أيضا”، ثم زاد: “علينا اتخاذ الإجراءات الاحتياطية أكثر من أي وقت مضى حتى لا يتضرر الاقتصاد الوطني من جديد”.
وهل ستوفر الكمامات الطبية الحماية من كورونا او سلالاتها الجديدة؟؟؟لو كانت توفر الحماية حقا لما فلا داعي لانتظار اللقاح !
الكمامات لا تحمي من الفيروسات لأن الفراغات التي تدخل الهواء أكبر بكثير من قطر الفيروسات خاصة و أن فيروس كورونا أصغر من كثير من الفيروسات الأخرى
Même pour le covid normal ça protège pas en plus c marqué dans les boite
Que ces masque ne protège pas contre le covid19
يبقى السؤال المطروح هو هل وفرت الكمامات الطبية المعروضة في مختلف الصيدليات الحماية من الفيروس الأول لنتساءل عن الحماية من الفيروس الجديد؟!!!!!!
يا عجباه من تدبير للأزمات!!!!!
وزير الصحة فدجنبر 2020 قال فحوار مع “تيل كيل” باللي غاديين نتوصلو قبل ما يسالي 2020 ب17 مليون دوز. وزير الصحة هو اللي تكلف بالمفاوضات مع “استرازينيكا” ووزير الخارجية ناصر بوريطة تكلف بملف اللقاح الصيني. بجوجهم طلعو كيكذبو ……..
أما أصلا المغاربة كايديروا الكمامات بقا غير نسولو انها تقي من سلالة الفيروس الجديد أولا لا.القلة القليلة من يضعها واكثرهن انات من يضعنها وحتى إن وضع النصف من من نفس العاىفة فسيعاديه النصف الثاني اللذي لا يضعها.اذن لا داعي لطرح هذا السؤال ما دام اكثر من نصف المجتمع لا يرتديها
السللم عليكم
سأقولها مدوية و إن لم يعجب البعض.
الكمامات ضررها أكثر من نفعها، و تسبب الحساسية للأنف و منطقة الحنجرة و الرقبة.
الكمامة خصوصا الصناعية و الرخيصة تصنع من البوليستير ، و كل مكوانتها تدخل الجسم عبر التنفس.
الكمامة تعيد للمرء تنفس ثاني أوكسيد الكربون خصوصا إدا كمم الأنف.
الكمامة الطبية fpp2 هي الجيدة لاكنها لا تحبس الفيروس كلية، و الدليل الآلاف من المرضين و الأطباء الدين أصبوا بالمرض.
الحل تقوية المناعة و الرياضة و الأكل الصحي و الإينان بالقدر.
يجب توفير حمامات تحمي من الفقر و الهشاشة جراء قرارات من قبيل غلق سد اقسم بالله العظيم اني مررت على منطقة متواجدة بين جبال الأطلس عبر الطريق الرابطة بين مدينتي أكادير و مراكش حيث توقفت قصد اكل وجبة الغداء فوجدت الكساد المبين عندهم جراء انعدام الناس الدين يمرون عبر الحافلات و السيارات و قال لي الجزار بهدا الحرف (كورونا لم نراها لكن الجوع بدأ ينخر أجساد بعضنا) الله يستر او صافي لدلك وجب علينا الاحتياط من كورونا دون نسيان أننا كائنات تعتمد على الاكل و الشرب لأجل البقاء و الشيء ادا زاد عن حده انقلب على ضده اللهم الا ادا كان عرضنا هو التجويع و المزيد من التفقير فهاد كلام اخر
المغرب داهب الى الطريق الصحيح تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمدنا سادس وايده
قبل الوصول لثقافة الكمامة,يجب المرور عبر مراحل التعليم ذو الجودة الجيدة,كيف نريد من المواطن ان تكون له ثقافة الكمامة وهو محروم من التعليم والصحة والعمل.
المواطن حاليا يفكر في الخبز ثم الخبز ثم الخبز .
السلام عليكم.إلى Rafa بل السؤال الصحيح اللذي يجب أن تطرحه خو هل أصلا نحن المغاربة نرتدي الكمامات حتى نسال إن كانت متوفرة في الصيدليات أو لا.انا عن نفسي أرى يوميا في الشوارع العدد الكبير من المغاربة ممن لا يرتدونها وإن وضعها البعض منهم إما يضعها فوق الفم أو تحت الدقن عوض وضعها فوق الاغنف اللذي يستنشق كل شيء.تسألون أسئلة كأن كل المغاربة فعلا يرتدونها كما يجب ويخافون من الخصاص
الكمامات لا تحمي من الفيروس بل تحمي من الغرامة…
ما يأرق الشارع و المواطن المغربي هو تاخر وصول اللقاح!
اما ان تكون السلالة جديدة او سريعة الانتشار، فذاك امر لم يعد يشغل بالنا، بلغة ادق سلم الجميع امره لله.
اصبحنا نتعايش مع الجائحة، كما كون المجتمع بطرقه حلقات تواصلية، تبدأ من الاسرة الى الأصدقاء فطبيب العائلة او صديق الجميع للاستشارة و اجراء التحاليل احيانا او دونما مع توفر وصفات العلاج في حالة تاكيد اعراض المرض بعد استشارة المحيط.
ايخفى هكذا تصرف عن المسؤولين؟!
انا اظن ان الدولة عليها ان تفتح قنوات الاتصال مع المواطن، حفاظا على ماء وجهها في غياب مؤسسات مختصة تتواصل بشفافية مع الناس، دون احتقار ذكائهم!!!!
ما هدا الهراء معلوماتك خاطءة مقارنة مع مانسمعه من محطات الاخبار العالمية
الوقاية من العدوى ليس بالكمامة فقط سواء كانت طبية أو قماشية، الوقاية الفعالة وهي النظافة قبل وبعد دخول المنزل الغسل بالماء الدافئ والغسل الوجه بالصابون والفم والعينين والأسنان بالمعجون والشيتة ،والتعقيم اليدين والمسافة الأمان حوالي 2 متر، وعدم الأكل بدون غسل اليدين والإبتعاد عن المدخنين ،
كنت اليوم بادارة الضمان الاجتماعي بتارودانت لا يوجد تباعد ولا اجراءات الوقاية ولا حتى كمامات سواء بين الموظفين او من المرتفقين …فاذا عجزت الحكومة عن ضبط موظفيها التابعين لها فكيف بالبقية ….ولا تباعد ولا اجراءات في الاسواق وزحام في كل مكان
قال البروفيسور مولاي مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، إن “التدابير الاحترازية تشمل ارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وتفادي الاكتظاظ، والإكثار من غسل اليدين”، موردا أن “الفيروس أصبح يعيش معنا على الدوام”.
تلقونا هي نخدمو راه كانموتو بالفقر غانموتو بالفقر قبل مانموتو بكورونا