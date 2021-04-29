هل تُشهر الرباط ورقة الهجرة بعد استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو؟

كيف سترد الرباط على استفزازات مدريد بعد حادث “استقبال” ابراهيم غالي”؟ هل يمكن اللجوء إلى ورقة الهجرة السرية للضغط على حكام قصر “لامونكلوا”؟ سياق هذا التساؤل هو تناثُر غبار أزمة جديدة بين البلدين، كان باعثها الأساس قضية الصحراء.
وعلى الرغم من انتشار وباء “كورونا” في أوروبا وإفريقيا، إلا أن حلم “العبور” إلى الضفة الأخرى مازال يراود المهاجرين السريين، حيث تصل أفواج جديدة إلى الجنوب الإسباني، فيما تمر العلاقات بين البلدين الجارين بأزمة تجاوزت “طابعها” الصامت إلى حد استدعاء السفير الإسباني في الرباط.
وتمثل إسبانيا، باعتبارها “واجهة” أوروبا على إفريقيا، أحد أكبر المستفيدين من مجهودات المملكة في محاربة الهجرة السرية. فيما تعيشُ العلاقات المغربية الإسبانية على وقع “أزمة” صامتة منذ شهور، زاد من حدتها استقبال “مدريد” لزعيم البوليساريو لأسباب “إنسانية” مرتبطة بالمرض.
ويتوفر المغرب على ورقة “الهجرة السرية” التي يمكن التلويح بها في حال ما وجدت الرباط نفسها أمام خيارات ضيقة تفرضها مدريد.
وقد أظهرت التجارب السابقة تعامل السلطات المغربية بليونة مع مسألة التصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين عندما قررت محكمة الاتحاد الأوروبي استثناء الصحراء المغربية من اتفاق الصيد البحري.
هشام معتضد، محلل سياسي خبير في العلاقات الدولية، قال إن “هناك آليات متعددة متاحة وخيارات سياسية ذات أبعاد استراتيجية يمكن للرباط استخدامها للضغط على مدريد مقابل تملصها من تحمل مسؤوليتها الدبلوماسية والسياسية لروح الشراكة وحسن الجوار”.
وأضاف أن “موقف إسبانيا الذي يثير قدرا كبيرا من الاستغراب، قد يدفع المغرب إلى تبني توجه أكثر صرامة وحدة في علاقته التاريخية والمشتركة مع إسبانيا على عدة أصعدة، وإعادة النظر في تدبيره للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وشدد الباحث ذاته على أن “خطوة مدريد قد مست قضية أساسية للشعب المغربي وقواه الحية”.
وتابع بأن “عدم إخطار إسبانيا للمغرب بتواجد زعيم جبهة البوليساريو، وتقاعسها لإخفاء الأمر وضلوع أجهزتها في تدبير مهمة تسهيل دخوله إلى الأراضي الإسبانية بهوية مزورة، عوامل ستدفع الرباط إلى تقييم جوهر تعاونها البناء مع مدريد على مستوى ملف الصحراء والقضايا الحساسة ذات الاهتمام المشترك والتعاون الاستراتيجي”.
وأردف بأن “الهجرة السرية والتعاون الأمني، ورقتان أساسيتان قد تعتمد عليهما الرباط للضغط على الحكومة الإسبانية من أجل ثني مدريد على تبني سلوكات مماثلة ونهج مقاربات ذات مواقف تسيء إلى تاريخ العلاقات بين البلدين واحترام ذاكرتهما المشتركة”.
وأورد معتضد في ختام تصريحه لهسبريس أن “موقف إسبانيا السياسي والدبلوماسي السلبي في هذه القضية الحساسة للمغرب، ستكون له تداعيات خطيرة على مؤشر الثقة بين الرباط ومدريد، خاصة في ما يتعلق بالتعاون الأمني والسياسي وبناء شراكات استراتيجية جوهرية تحترم سيادة وقناعات البلدين الدبلوماسية”.
لايمكن أبدا .لأن قرارات المغرب ليست مستقلة وتتحكم فيها بنسبة كبيرة فرنسا ونسبة أقل اسبانيا
كل الاوراق متاحة ضد إسبانيا اذا لم تعد لرشدها و تكف عن اللعب بالنار
بنو برقع وبنو فرقش وبنو شنقط هم اعداء وحدتنا الترابية ويجب علينا معاملتهم بالمثل
هل أصبح الشباب الذين يغامرون بأرواحهم من أجل الوصول إلى الضفة الأخرى طمعا في غد في أفضل و هروبا من المعانات ببلدهم الأم مجرد ورقة تستعملها الدولة للضغط على دول أخرى في أمور سياسية الهجرة السرية هي وسمة عار في جبين الدولة و ما حدث أخيراً في الفنيدق من هجرة جماعية إلى نموذج على ذلك.
المغرب عندو السريفة أو المشنقة غير إلى مبغى اغرقهم اطلقو عليهم واحد الشهر ديال الجراد الداخل والخارجي وراك إسبانيا الفراجة تبان ليك اسبانيا قهوة نص نص في ظرف 24 ساعة
أكدت رسميا حكومة إسبانيا أن كل مهاجر مغربي أو أفريقي سري دخل من التراب المغربي سيعوده من حيث أتى أي إلى المغرب
هذا ما سيقوم به المغرب ابتزاز خطير جدا للغاية .تجاه اسبانيا لحد لان لم افهم لماذا المغرب مازال مصير علي ان تخبره اسبانيا علي ان ابراهيم متوجدة علي اراضيها والله هذا اعتداء علي سيادة اسبانيا .اسبانيا لها سيادة تستقبل اي كان علي اراضيها وما دخل للمغرب في هذا الشان .ثم ان اسبانيا استقبلت ابراهيم غالي بصفته كمواطن عادي وليس كرئيس الجمهورية الصحراوية .اين المشكل .
اسبانيا ارتكبت خطأ جسيما ان كانت تدعي انه عمل انساني فيجب بعد الاستشفاء اقتدائه الى العدالة كل مايجب علينا هو التريث لمعرفة ما سيؤول اليه الامر فان هم خلو سبيله دون محاكمة فيجب حينها استعمال كل الاوراق المتاحة للرد.
الغريب في قضية محمد بطوش هو غياب زعماء الأحزاب عندنا لا أحد منهم تحرك…….التحضير للإنتخابات المقبلة استحود على عقولهم و وقتهم
الرباط خاص ترد يمنح اللجوء السياسي ليوجديمونوالرئيس الاسبق لكاتالونيا وتفتح قنصلية كاتالونيا بالعيون المغربية وكبرها تصغار راه بورقعة يخافو ميحشمو
نتمنى من السلطات المغربة ان تسمح للقوات المساعدة والقوات المسلحة ورجال الامن
المرابطين على الشواطى حتى يستفيدوا من العطلة المقبلة لمدة اسبوع فقط حينها سيعرف بورقعة حجمه الحقيقي.
لاتتعبو نفسكم من كترة الترترة والتحليل فرنسا وايسبانيا وجميع الدول الاستعمارية المهيمنة لن تعترف بمغربية الصحراء
حسبتونا أغبياء حنا كلنا مغاربة و عارفين بأنكم غدي ديرو المستحيل وراء الكواليس و تخرجو ليها أعذار، زعما راها بنت الكومسييييييير. غي إلا مبغيناش نفهمو راسنا، و في الأخير غادي تكبوها في لي صور الفيديو و لي نشرو، يحسن عوانكم يا شباب لأنه خاصهم كبش فداء، حسبنا الله ونعم الوكيل.
إسبانيا تحتمي بالاتحاد الأوروبي والمغرب يتعرض لخيانة الجيران وما عليه إلا أن يفكر جيدا قبل اتخاد اي قرار وحسبنا الله ونعم الوكيل
والله طلق عليهم المهاجرين الافارقة والله تم والله سيعترفون لان الصحراء مغربية وكذالك سبتة ومليلية ترجع لحكم المملكة المغربية .
رمضان كريم علي جميع المغاربة فقط داخل الوطن وخارجه
حقد الاستعمار الاسباني لازال ساري المفعول .. إبراهيم رخيص استقبل استقبال سياسي ليس غرد الاستشفاء. … مكر الإسبان ليس له مثيل…
لابد من أن هناك مؤامرات تحاك لضرب وحدة المغرب الترابية
من الآن لا مجال للتساهل في قضية ملف الصحراء المغربية .فعلى للمغرب أن يستعمل جميع الأوراق المتاحة فى وجه الخونة الإسبان وأمثالهم. المغرب صبر ما فيه الكفاية ولم يتبقى سوى المرور للسرعة النهائية والمطالبة بكل الأراضي المحتلة .
ياك اسبانيا استقبلت حثالة انفصالي معذب و مغتصب ومتابع قضاءيا على ارضيها لاسباب انسانية او تستقبل المهاجرين حتا هوما لدواعي انسانية هوما اولى راه بنادم متيهاجر من ارضه و اهله الا للضرورة القصوى والمغرب يجب عليه ان يكف عن لعب دور دركي اروبا ويتعامل مع كل ظرفية بما يناسبها فلا يعقل ان نتعاون مع من يحيك المؤمرات ضدنا بدات المانيا و الان اسبانيا لعقوبة لباقي الاستعماريين باش كل واحد يشد تيقاروا
jamais faire confiance au espagnole .cette Etat abrite 50 % de polisario
من يظن ان العدو الاسباني الاستعماري الامبريالي هو بلد شريك وصديق وحليف لبلادنا فهو اما وأهم او غافل وجاهل، بعد الدول متل الاتحاد الأوروبي ومن بينه أسبانيا لا يعرفون الا لغة المصالح ولا يحترمون الا البلد القوي الدي لا يتنازل عن حقوقه باي تمن كان ويمكن لبلادنا اولا وضع أسبانيا الاستعمارية أمام جرائمها في المغرب وخاصة استعمال الأسلحة الكيماوية وتعويض المغاربة المطرودين من الأندلس سواء كانو مسلمين او يهود وارجاع ممتلكاتهم كما يمكننا لظروف انسانية ترك الأفارقة يمرون إلى الضفة الأخرى مادام الاسبان والاتحاد الأوروبي انسانيين كما يجب كدالك منعهم من الاصطياد في سواحلنا ومن يريد السمك فل يشتريه من المغرب كما يمكن أن نوفر مناصب الشغل للمغاربة وأخير يجب علينا الاعتماد على أنفسنا وتطوير البنية التحتية والتعليم والصحة والرفع من مستوى معيشة الشعب المغربي كما يحب أن نتقوى صناعيا و عسكريا ولم لا يوما نفرض على مواطني الاتحاد الأوروبي التأشيرة عملا بالمتل ،هم ليسوا احسن منا كما يحب التدكير أين هي الصخافة الإسبانية و الاوروبية ،المنظمات الدولية التي تدعي حقوق الإنسان متل يومان رايت و قناة الواد فرانس 24 ؟
يجب ان لا يسقط المغرب في هدا الفخ لان الهجرة لها علاقة بدول الاتحاد الاوربي اما اسبانيا فتقريبا اصبحت منطقة عبور لدول اخرى و كدلك ليس في صالح المغرب دلك لان الالاف من الحراكة سسيتوافدون على المغرب ادا سمعوا بالتساهل و الجزاءر ستجدها فرصة لادخالهم عندنا
من حق المغرب ان يطالب باموال كثيرة بدون ابتزاز
وماذا عن الجزائر؟ ما هي الوسائل المتاحة لردعها ؟ وهي التي تقوم بكل ما يزعزع وحدة المغرب ،،لماذا الكيل بمكيالين ،،هل الجزائر اصبحت عنقود حامض بالنسبة للمغرب ،،لكم حالتان فقط للضغط عليها المزيد من اغراقها بالمخدرات وفسخ عقد انبوب الغاز الذي ينتهي هذه السنة ولكن لهذا تبعات اقتصادية خطيرة على الطاقة في المغرب ،،لماذا لا تهددون بقطع العلاقات الديبلوماسية مثلا والعودة الى فرض التأشيرة على الجزائريين
هذا هو مربط الفرس اما تكرار ما تم قوله سابقا وكان هذا ما يتردد عند عامة الناس فان التحليل يبقى مقتبسا من حديث المقاهي ،ما هو معروف تكررونه باستمرار دون التعمق فيما لم يتعرض له احد ،،هل لكم الشجاعة بطرح قطع العلاقات مع الجزائر وطرد سفيرها من الرباط ،،،؟ لا اظن لان ردة الفعل ستكون مؤلمة جدا وانتم تعرفون بان الجزائر ليست اسبانيا ،،اما عن اغراق اسبانيا بالمهاجرين فهناك اتفاق أخذت عليه المغرب ملايين الدولارات مقابل اغراق المغرب لنفسه بكل انواع الزنوج حفاظا على راحة السادة الاوروبيين من ازعاجهم ،،واللي جابت فيه امه ،،ينقض الاتفاقية
لماذا استعملت تركيا الهجرة ضد أوروبا ولا يستعملها المغرب ضد إسبانيا
لاستشراف رد المغرب لا حاجة الى ان يكون المرء خبيرا في العلاقات الدولية…اسبانيا لا تكترث للرد اصلا..لان المغرب ببساطة في موقف ضعف .قضية الهجرة السرية هي موضوع اتفاقية موقعة مع محمل الاتحاد الاوروبي واي رد مغربي عبر هذه الورقة سيأتيه رد مضاد ولكن اوروبي وليس اسباني .والرد الاوروبي يكون موجعا نحن كشعب لا نؤمن بتسمية علاقاتنا باوروبا علاقة شراكة بل هي علاقة تركيع وابتزاز واخضاع ان لم نقل استعمار اقتصادي .نملك الشجب والتنديد والاستنكار لفظا عبر تصريحات لا اقل ولا اكثر.
لن نسمح بتعريض اخواننا واشبابنا للخطر من اجل مكاسب سياسية زائفة
حسبي الله ونعم الوكيل فيمن يفعل دلكففف
على المغرب أن يطهر شجاعته طد إسبانيا والعب معها بالهجره
على المغرب ترك الأفارقة عبور البحر و هذا هو الرد المناسب
قلنا لكم أن المغرب يتقاضى أموالا كبيرة من أجل لعب دور الدركي و محاربة الهجرة السرية . إذن المغرب ما غادي يدير حتا وزة . لأن المغرب بلد ضعيف اقتصاديا و لا يستطيع الضغط على اسبانيا و التي تقف أروبا وراءها . المغرب بغا زعما يهدد . هضرة خاوية . و غالي دخل إسبانيا باسمه الحقيقي و جواز سفر دبلوماسي جزائري. انتهى الكلام
و حنا كنستناو الرد ديال الدبلوماسية ديال المملكة المغربية الشريفة !!!! إني معكم من المنتظرين
مادام اسبانيا استقبلت زعيم بوليزاريو الانفصالية بجواز السفر مزور الذي يعاقب عليه القانون بالسجن هذا اخر حاجة بلا منذكرو الاجرام الذي قام به في حق المدنيين .اقول اين هي العدالة وحقوق الانسان التي تدعي بها اسبانيا واروبا باكملها!!!!!الم ترعى للجار منذ عقود وتبادل التجارة والمهاجرين المغاربة الذين رفعو الاقتصاد وزيد وزيد .انها جارة السوء هي والجزاير م على المغرب الا التعامل بالمثل وانتها الامر
الغرب هو الذي يمول الإرهاب والسماعات المسلحة في الصحراء الكبرى ومنها الجارة الشمالية إسبانيا ، والغرب هو الذي سيطر على خيرات الأفارقة وتفعيل سياسات الفساد في المنطقة وتمويل الأمية لتسهيل إستغلالها … لا يمكن للمغرب أن يكون أمني لحراسة حدود أوروبا .. مشكلة الهجرة يجب حلها إنطلاقا من الدول الإفريقية وعلى أوروبا أن ترفع يدها عن خيرات السود ..
هناك مثل يقول كثرة الكلام من كثرة الوجع بعد تقنين الكيف الان تقنين الهجرة السرية ههههه هذا ماربحتو من التطبيع نسيت ربحتو ايضا قفة رمضان المغرب يتخبط ويتجة الي الهاوية