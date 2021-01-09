هل يؤثر الملتحقون الجدد بمجلس الأمن الدولي على قضية الصحراء المغربية؟

انضمت خمس دول جديدة، الأسبوع الجاري، إلى مجلس الأمن الدولي في إطار العضوية المؤقتة في وقت شهد فيه ملف الصحراء المغربية تطورات مهمة؛ أبرزها اعتراف أمريكا بسيادة الرباط على أقاليمه الجنوبية.
والدول الجديدة التي انضمت إلى مجلس الأمن الدولي هي الهند والمكسيك والنرويج وإيرلندا إضافة إلى كينيا، وستشغل مقاعد غير دائمة في المجلس المؤلف من 15 عضوا لمدة عامين.
وبعض هذه البلدان لا تدعم مصالح المغرب بشأن ملف الصحراء، وتؤيد أطروحة “البوليساريو” بشكل أو بآخر؛ وهو ما يدفع إلى التساؤل حول مدى تأثير ذلك على ملف الصحراء المغربية.
حول هذا الموضوع، يقول نوفل البعمري، محام وباحث في ملف الصحراء، إن السنة الجارية تعرف تولي تونس رئاسة مجلس الأمن الدولي، كما تشهد انضمام دول من ضمنها من يدعم وجهة نظر الأطراف الأخرى على مستوى نزاع الصحراء.
ويؤكد المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا الانضمام لا يمكن أن يؤثر على مسار ملف الصحراء؛ لأنه مرتبط أساساً بموقف الدول الخمس دائمة العضوية، التي تعتبر هي المؤثرة الحقيقية في كل النزاعات”.
والدول الخمس دائمة العضوية هي: الولايات المتحدة الأمريكية، التي باتت تدعم مغربية الصحراء، إضافة إلى روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا. وتتمتع كل دولة من هذه الدول الخمس بحق النقض “الفيتو”، الذي يمكن من إسقاط أي مشروع قرار؛ وهو أمر غير متاح للدول ذات العضوية المؤقتة.
وذكر البعمري أن “الدول دائمة العضوية داخل مجلس الأمن واضحة في دعمها للمسلسل السياسي الأممي لنزاع الصحراء، وهو موقف أصبح أمرا واقعا في النقاش داخل المجلس.. وأي دولة، مهما كان قربها من الخصوم، لن تضع نفسها خارج هذا السياق؛ لأنها ستجد نفسها معزولة، وهو ما لا تريده أية دولة خاصة عندما تتاح لها فرصة التواجد بمجلس الأمن”.
تجدر الإشارة إلى أن ملف الصحراء عرف خلال السنة الماضية تطورات مهمة؛ أبرزها اعتراف واشنطن بسيادة المملكة عليها، حيث يرتقب أن تفتتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة، على غرار ما قامت به دول إفريقية وعربية في كل من الداخلة والعيون.
ويشكل اعتراف أمريكا بالصحراء المغربية دعما كبيرا لموقف المملكة التي تطرح مقترح الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع المفتعل. وقد كانت هذه التطورات بمثابة ضربة قاضية لجبهة “البوليساريو” الانفصالية وداعمتها الجزائر.
الملتحقون الجدد ليس لهم وزن الفيتو
فلو اخدنا نملة ووضعنا امامها دبا هل سيعير الفيل للنملة وزنا؟؟؟
طبعا الدب لن يعير للنملة وقبيلتها اي وزن
يقول الشاعر:
وليس لجارة السوء مقام…
ثقيل ان وضعناها بوزن
وكيف يكون للاوهام وزن…
وذات الحمق لا ترقى لشن
لايهم حتى ان تغيرت كل الدول العشرة غير الدائمة زد عليها الصين وروسيا مادام الفيتو من حق حلفاء المغرب فرنسا وامريكا
وماذا فعل من كان منقبلهم … الصحراء قدر لها ان تبقى مغربية الى ان يرث عز وجل الارض و من عليها … فلا اعتراف فلان أو استنكار علان يأثر على وجودنا هناك … قضي الامر من قبل و أي شيئ اخر ماهو الا حفظ ماء وجه الاطراف الاخرئ على اساس ماسبق اي اساس الوحدة الترابية للمملكة
دعمها للمسلسل السياسي الأممي لنزاع الصحراء، وهل يوجد مسلسل حربي
في مجلس الأمن ؟ دعكم من التلاعب بالكلمات ، ترمب اغلقوا موقع التغردات
الخاص به
مكسيك دولة تحكمها عصابات المخدرات الهند هي بنفسها تتضطهد المسلمين كينيا دولة فقيرة…لزم فقط المغرب يركز على النرويج
ليبغا اجي اجي سوا عترفت امريكا او لا تعترف الصحراء مغربية ولن نسمح لي احد ان يقسم المغرب كولنا جنود ضد أعداء المغرب. شعارنا الخالد الله الوطن الملك
العكس هو الصحيح هده البلدان ستدعم المغربيه الصحراء وربما ستفتح قنصلياتها في الصحراء المغربيه ما هي المصلحه هده البلدان دعم الجزاءر وخاصه في ازمه كورونا وانخفاض البترول الهند تدعم المغرب المكسيك تتبع سياسه امريكا كينيا حليف بريطانيا
حتى لو اجتمع الجن والإنس والاحياء والأموات تبقى الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه وقضي الأمر. قضي الأمر بقوة التاريخ والجغرافية وروابط البيعة واجماع كل المغاربة حولها وبحكم محكمة لاهاي وبافتتاه القنصليات وباعتراف الدول العربية والافريقية الصديقة والشقيقة وكذلك العظمى وانتهى الأمر.
سيأترون كما أثر الدين سبقوهم مند 45 سنة . الصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأض و من عليها
ادا كانت اكبر دولة افريقية داعمة للبوليزاريو جنوب الصحراء اي جنوب افريقيا لم تستطع فعل شيء فالدول الاقل تاتيرا لن تفعل الدول الخمس الدائمة العضوية من تاتر فعليا خصوصا امريكا. الخوف فقط من خيانة رمزية من جهة تونس فهي لا تريد مشاكل مع الجزائر و تحابي الجزائر اكتر من المغرب لان لهم حدود مشتركة
لا تقة في كل دول الجوار .. خصوصا المغاربية منها ..
حينما تصرح الولايات المتحدة من داخل الجزائر أن حل الصحراء سيكون من خلال الأمم المتحدة ويجب أن يكون في اطار الحكم الذاتي المغربي فالأمر إذن محسوم والباقي هو تسيير الملف.
هنا يدين المغرب لليهود عموما واليهود المغاربة خصوصا واليهود داخل اسرائيل بصفة أكبر بدين عظيم
حقا اليهود المغاربة أكثر وطنية منا ويدافعون عن بلدهم أحسن منا
ففي الوقت الذي يدافع فيه هؤلاء عن مغربيه الصحراء لازال هناك من يطبل لاردوغان ومن ينهج نهج ايران ومن يصرف المواقف من خلال قنوات حزب الله
حان الوقت للاسلاميين أن يدافعوا عن أوطانهم ويدخلوا شويا سوق راسهم
مادمنا في صحرائنا والمغرب في صحرائه وقضيتنا شرعية فلا خوف على وحدتنا الترابية. فنحن كلنا جند مجندون وراء قائدنا الملك محمد السادس نصره الله على أعدائه ومستعدون للشهادة. عاش المغرب ولا عاش من خانه
من المعروف ان السياسة مصالح,واذا قمنا باستثناء الدول الدائمة العضوية بمجلس الامن للاسباب المذكورة اعلاه,فمصلحة الدول الغير الدائمة العضوية هي مع المملكة المغربية في كل المجالات سواء الاقتصادية او الدبلوماسية او الامنية وعلى رأسها مكافحة الارهاب,وفي المقابل لن تستفيد هذه الدول او غيرها مع الجزائر بأي شيء خصوصا والأزمة الاقتصادية الصعبة جدا التي يعيشها جنرالات الجارة الشرقية ,بالاضافة الى تدهور احتياطات العملة الصعبة و التي تعد العنصر الوحيد الذي تملكه الجزائر لرشوة بعض الدول قصد جلب الدعم المزيف والمؤقت للملشيات و المرتزقة, وبالتالي و ببعض الحكمة والتبصر و تبيان ان مصالح الدول مع المملكة المغربية الشريفة ,سنجتاز هذه المرحلة السياسية بأقل الأضرار و ربما بمكاسب حتى ولما لا.
المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها..والشعب المغربي على أتم الاستعداد للدفاع عن حوزة الوطن نقطة.
و نحن في صحرائنا.إلى أن يرث الله الأرض وما عليها.لا يهمنا من إنضم لمجلس الأمن.إجماع وطني من مختلف مكونات الشعب المغربي.لأن قضيتنا عادلة.فهي محسومة من شحال هادي
دول الجديد لن تغير شيء في ملف صحراء مغربية الدي أوشك على إتمام خمسين سنة داخل مجلس أمم
ما غير ملف صحراء هو إعتراف أمريكي هو ما ستستغله دبلوماسية المغربية
كما جاء في المقال خمس دول كبرى هي صاحبة قبول اي قرار لانها تملك حق الفيتو.. تبقى روسيا هي التي تستفيد من بيع الأسلحة إلى الجزاءر ..لكنها في المرة السابقة اختارت الامتناع عن التصويت ، وهو بمثابة شبه قبول القرار لانها لم تعارضه …وعلى كل ، يبقى اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء ،كأول قوة اقتصادية وعسكرية .ربح اساسي وكبير للمملكة المغربية… اظف ال ذالك تأثيرها على أغلب الدول في اتخاذ القرارات لصالح المغرب .. وكان للمصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي الأخيرة فوز كبير لمصالح المغرب الاقتصادية والدبلوماسية…واخيرا كانت لهذه القرارات المتتالية ، صفعة موجعة على وجوه وبطون عساكر الجزاءر الحكام المنتفخة… ضيعوا فرص الحل لمشكل الصحراء ، الذي أصبح الان نصف مشكل لانه وجب اعادة النظر حتى في صيغة الحكم الذاتي…
ياك قلتم المشكل تحل، بمجرد اعتراف امريكا بالصحراء مغربية ،الله ارحم الوالدين فهموني وش مزال مشكل الصحراء قائم
الجزائر قامت بتحريض هذه الدول الخمس الجديدة ضد المغرب، والجزائر منذ 45 سنة وهي تحرض جميع الدول العالم على تقسيم المغرب، وفي الأخير جاء دونالد ترامب قسم ظهر الجزائر، امريكا هي الكلمة العليا ، وستكون هناك قاعدة عسكرية أمريكية في الصحراء الشرقية المغربية لتقوم بإلتنظيف الارهابيون والعصابات الممولة للإررهاب.
جنوب افريقيا التي تتراس مجلس الامن وستسلم الرئاسة الى تونس، وجنوب افريقيا معادية لمواقف المغرب ولم تستطع شيئا لان المغرب في صحرائه، احب من احب وكره من كره.
لكن وجب علينا نحن المغاربة ان نعترف ان لنا ايضا اصدقاء اعضاء دائمين بمجلس الامن مانعوا اصدار اي قرار ضد المغرب، اي فرنسا، والان انضمت اليها للولايات المتحده الامريكيه
في هده المرحلة بدات لا تستطيع اي دولة ان تاثر على المغرب من ناحية الصحراء المغربية .
االعب انتهة والى الابد الناس لفاهمين راهم يقيمون القنصليات ويبحثون على استثمارات والمشاريع والتجارة (.والبوهالة.)راهم تيقولو تقرير المصير وتيخصرو عليه الفلوس عاد ملفوق .هههههههه
يجب سحب ملف الصحراء المغربية من مجلس الأمن الدولي، وتكييف القضية على أساس منظمة إرهابية يجب القضاء عليها ودحرها.
من معه الله عز وجل فل خوف عليه ،اما الدنيا فمعنا الاسد الذي يأكل كل من سولت له نفسه الاقتراب من نفوده……
ان شاء الله النصر لنا اخواني المغاربة يعني المغرب لاتعطون الاهمية من هدا النوع انهم كعبارة سحاب عابرة وعلى ما اظن انهم سيغيرون موقفهم لان دلك اكبر منهم لان المغرب قوي في جميع المحافل يجب عليهم ان لا يقارنون دلك بدالك في قضيتنا نحن متشبثين من اولها الى اخرها هدا هو حقنا هده ارضنا هده رمالنا هدا بحر محيطنا لا نتساهل معهم والايام القادمة اتية بالخير عشت يا موطني بين الاوطان زاهرا متقدما منتصرا مفتخرا داءما الى الامام
نكون حدرين ،الدول الخمس منهم أربعة دوال معادية للمغرب في قضية الصحراء لدا يجب على الدبلوماسية المغربية ان تتحرك اكثر قبل شهر اكتوبر المقبل حيت تتولى كينيا الرءاسة لمجلس الامن ،لنا التقة في سي ناصر بوريطة ان يقلب الموازين .والغريب في الامر هو تونس اللتي اصبحت متخوفة من عصابة الجزاءر في اخد قراراتهما في قضية الصحراء المغربية .
التوجه العام في دمجلس الامن سيكون تطبيق الحكم الذاتي وطريقة تنزيله اما الباقي فهو مضيعة للوقت لان الكبار يعرفون جيدا ان جار السوء لا يريد حلا في المنطقة والشركات الكبرى تريد ان تستثمر ويجب ايجاد صيغة قانونية والمكان العسكري يريد الدهاب بالمنطقة الى الهاوية كما فعل ببلده وهدا لا يمكن ان يطول لان مصير العسكر الزوال وتغيير معالم الجزائر من بلد منغلق ومتخلف الى دولة منفتحة ولدلك كانت الخطوة الاولى الاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء
على رقم 4 بشير . هذا الإعتراف الأمريكي التاريخي ، بسيادة المغرب على كل صحراءه الذي زلزل دويلة الجزائر ، ليس بتغريدة فقط كما تظنون فهو حقيقة واصابت الجزائر واسبانيا بالصدمة،وحتى ولو تم اغلاق تغريدة ترامب على تويتر ليس بمهم، المهم هو اعتراف رسمي وقانوني وموقع في الكتاب الذهبي الامريكي واعتراف موزع على المجلس الأمن والأمم المتحدة ، وامريكا وقعت على خريطة االمغرب كاملة واعترف حلف الناتو بخريطة المغرب كاملة مكمولة بصحراءه وجباله وبحاره،
قبل هؤلاء الاعضاء الجدد، كانت افريقيا الجنوبية التي تدعم الجزاءر ضالما او مضلومة، اومادات من المغرب حتى زفتة، ما بقاو غير هاد اجداد. قضية الصحراء اقبرت وانتهت وغدا ستفتح القنصلية الأمريكية بالداخلة، واتمنى أن تتبعها المملكة المتحدة . وشكرا لاخواننا اليهود المغاربة وغير المغاربة والامريكان وكل من يحب السلم والأمان.
الخمسة ملتحقين جدد بالمجلس الامن ليس لهم اي ثاثير حاسم في القضية الصحراء المغربية إلى أنهم يشكلون متاعب شتى أكثر بكثير من خمسة منتهية ولايتهم لأسباب عدة على رأسها يمكن توظيف بعض منهم وفق أجندات و إستراتيجيات مقايضة و توافقات او صراعات بين خمسة كبار أصحاب فيتو و تصبح تغييرات مواقف وراء ستار باسم ديمقراطية لحفظ امن سلم دوليين مما يفتح باب من جديد حول بذل مجهودات جبارة و التضحيات جسام لتكريس مكتسبات و حلحلت مخرجات و مجريات ملف نزاع مفتعل حول الصحراء المغربية بدأ بإدارة أمريكية جديدة يليها باقي مؤثرين إلى الجانب استمرارية باستمرار في اكتساح قارة افريقية في ظل انعدام الإرادة من صانعي قرار بالمراكز صنع قرار طبي الملف بأقرب الآجال إلى ان بوادر الحل تلوح في أفق سلميا او عسكريا بالسواعد المغاربة مهما كلف من التضحيات وذلك بإجماع تام ضد تأجيل اليوم كورونا والمرحلة تناسبنا و أعداءنا في اضعف الحلقات لكن من يضمن غدا ؟ كيف ستكون معطيات و مستجدات في العالم سريع تطورات و مفاجآت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مشكلة صحراء المغربية أنتهت من تدويلها داخل ﻻومام المتحدة ، جبهة لم تحترم إتفاقية وقف إطلاق النار. مغربية صحراء معترف بها من معظم دول ؛ لم يترك لنفصاليين إلا فتح الحوار مع بلادهم المغرب.
يعتبر الأعضاء الغير الداءميين في مجلس الأمن مجرد ( خضرا فوق طعام ) منذ سبعين سنة و أمريكا تستعمل ورقة الڤيتو لوقف كل الإدانات ضد إسرائيل و نحن نرى إين وصلت إليه هذه الأخيرة من تقدم و ازدهار……..!؟
و الفاهم يفهم……..! ؟
الولايات الامريكية المتحدة اعترفت بمغربية الصحجراء وهذا يعني في ادبيات لغة الديبلوماسية للدول العظمى ان الولايات الامريكية المتحدة تقول لهم ان ملف الصحراء ملفي لا دخل لكم به فابتعدوا عنه خيرا لكم ثم تزيد بالقول مسائلة من معي و من ضدى في هذه القضية و باالطبع فرنسا و بريطانيا سينضمان الى صف الولايات الامريكية المتحدة و الصين ستبقى في الحياد و روسيا ستدخل في سوق راسها هذا هو كل ما سيحدث و السلام عليكم
حنا عام ليجا تخافو من تغير الدول ومواقفها. نحن في الصحراء المغربية ولن يزعزعنا احد. مدا في استطاعتهم ان يفعلو يطردوننا منها. هراء. ارضنا ولو نقوم باشعال حرب عالمية تالت. لمدا لا يتكلمون على كتلونيا وكاشمير وسبة ومليلية وووووو ولا حتى بايدن لا يستطعمها شيء. معنا دول الخليج واسراءيل. دول لها مكانة. اما الباقي مجد طحين.
لا أتوقع أن تعرف قضية الصحراء المغربية طريقها للحل في القريب المنظور لأن القوى الخمسة المؤثرة في مجلس الأمن لن تتفق على حل لأنه وببساطة اللاحل يخدم مصالحها، كل ما في الأمر هو أنه سيتم اللعب على المواقف بدون تغيير التوازنات، فإذا ساندت دولة عظمى المغرب فيجب بالمقابل أن تكون دولة أخرى بنفس الحجم تساند الجزائر وصنيعتها البوليساريو، لتبقى القضية معلقة إلى ما لا نهاية. إلا إذا إستشعرت هذه القوى بأن هذه الوضعية لم تعد تخدمها حينئذ فقط ستتفق على فرض حل يخدم أجنداتها على الأطراف المتنازعة.