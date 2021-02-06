هل يؤدي عدم تجريم "العلاقات الرضائية" إلى مشاكل اجتماعية جديدة؟

عقب الإفراج عن السيدة المعتقلة في مدينة تطوان قبل شهر، بعد انتشار مقطع فيديو تظهر فيه في وضعية حميمية، انطلقت حملة للمطالبة بإسقاط الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي المجرّم للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
وينص الفصل 490 على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”، غير أن المطالبين بإسقاط هذا الفصل يرون أن الحياة الخاصة للأفراد ينبغي أن تكون محصّنة من أي تدخل للسلطة.
في المقابل، يبرر المعارضون لإسقاط تجريم العلاقات الجنسية الرضائية من فصول مجموعة القانون الجنائي موقفهم بكون فتح باب الحرية الجنسية سيفضي إلى بروز إشكاليات مجتمعية، مثل تزايد عدد الأطفال المتخلى عنهم.
وبين هذا الطرح وذاك، يرى بوبكر أونغير، المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، أن المطالبة بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ينبغي أن ينظر إليها من زاويتين؛ الأولى هي أن الأصل في الأشياء وأسباب وجود القانون نفسه، أي قانون، هو البحث عن ضمان الحرية الفردية والجماعية، والحيلولة دون طغيان الفرد على الجماعة كما في الأنظمة الليبرالية الصرفة، ولا هيمنة الجماعة واستيلائها على حقوق الأفراد، كما في الأنظمة الاشتراكية الكلاسيكية.
وانطلاقا من هذا المنظور، يرى أونغير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تجريم العلاقات الجنسية الرضائية خارج مؤسسة الزواج إذا ما تم النظر إليه من الزاوية الحقوقية الصّرفة، فهو “أمر غير مستساغ ولا ينسجم مع حريات الأفراد، حيث إن الأصل هو أن يتحمل كل فرد متى بلغ سن الرشد القانوني مسؤولية قراراته الفردية وتبعاتها”.
وفي المقابل، أوضح الفاعل الحقوقي نفسه أن تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ينبغي أن يُنظر إليه أيضا من زاوية اجتماعية ونفسية وانطلاقا من فقه الواقع، معتبرا أن “ترك الباب مفتوحا على مصراعيه للعلاقات الجنسية الرضائية، سيفتح المجال أمام ظواهر أخرى كثيرة في المجتمع، ومنها كثرة الأطفال المتخلى عنهم أو أطفال الشوارع المهملين”.
وتابع بأن فئات أخرى من المجتمع، وخصوصا الأطفال، غالبا ما يكونون ضحية علاقات رضائية خارج مؤسسة الزواج، مع ما ينتج عن ذلك من ضياع لحقوقهم بعد التخلي عنهم، إضافة إلى الأمهات اللواتي يتخلى عنهن من تسببوا في حملهن ويلفظهن المجتمع.
وبينما يستمر الجدل الدائر حول إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين مؤيدي الإلغاء ورافضيه، يؤيد أونغير تعديل القانون الجنائي بما ينتصر للحرية الفردية للأشخاص، “لكن مع ضمانات عدم انتهاك حقوق فئات هشة أخرى”.
وأضاف المتحدث قائلا: “يجب أن يكون نقاش تعديل الفصل 490 من القانون الجنائي نقاشا واقعيا ومستمدا من إكراهات الواقع والمشاكل المعاشة يوميا، وليس مجالا لتصارع إيديولوجي وسياسي بين فريقين وغريمين سياسيين يبحث كل منهما عن إسقاط خصمه بالضربة القاضية”، مبرزا أن معالجة هذا الموضوع “ينبغي أن تكون بنظرة موضوعية وغيرة على مستقبل البلاد، وليس انتصار فريق على فريق”.
ونبّه المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان إلى أن الملفات الرائجة في المحاكم تبين أن أعداد الأطفال المتخلى عنهم بسبب زواج سري أو علاقات خارج مؤسسة الزواج أو حتى داخلها، “أعداد مخيفة تجعلنا نحبس أنفاسنا فيما يخص مستقبل أبنائنا وفلذات أكبادنا الذين يضيعون بسبب استهتار ولا مسؤولية الراشدين منا”.
وختم بالقول إن “مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بموضوع العلاقات الجنسية الرضائية يجب أن تكون منصفة لجميع الأطراف، وخاصة الهشة، ويجب أن يكون القانون تعبيرا عن تطور طبيعي للمجتمع وتعبيرا عن حاجة اجتماعية ملحة في إقرار مجتمع الحرية المقرونة بالمسؤولية”.
قال الله تعالى: ولاتقوبوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. العلاقات التي تسمونها رضائية؛ سماها خالقك وخالق الكون الذي سيحاسبني ويحاسبك…سماها: الزنا. انتهى الكلام
هاذا ما كنا نخاف من وقوعه و بما أن الموضوع اصبح يتكرر يعني أن المسؤولين غاديين في تحليل الحرام وتحريم الحلال والقادم اسوأ
بدا لي أن العديد من الجمعيات والصحف تريد اسقاط قانون وضعي ، وهذا لا بأس به . ولكن هل تستحيوون من أنفسكم أم لا ، من فيه ذرة من الايمان لن يطالب بإسقاط حكم الله ورسوله .
أما المشاكل والخزي والعار وووو سيسلطه الله علينا ان كثرت الفواحش والباطل في بلاد المسلمين .
اش خاصك ا العريان خاتم امولاي داخلنا عليكم بالله كلشي ساليتوه حاربتو لينا الفساد حاربتو لينا السكن الغير لائق حاربتو لينا الامية حاربتو الهدر المدرسي اللي تاتعاني منو فئة عريضة من الاطفال ولات عندنا منظومة صحية جيدة نقولو غا مزيانة بلاش من ديك جيدة بقالكم غا الغاء قانون تجريم العلاقات اارضائية فعلا ان لم تستحي فافعل ما شئت …
قال تعالى “لا تقرب الزنى انه كان فاحشتا وساء سبيلا” صدق الله العظيم
سيؤدي إلى تعنيس وتطليق نسبة كبيرة جدا من نساء المغرب، الله يهدي هاد الجمعيات على هاد الفتنة لي راهم دايرين.
ليس هناك شيئ إسمه ” علاقات رضائية” بل إسمه الزنى و هذا شيئ حرام في دين الإسلام ( إن كنتم مسلمين حقا) و أخشى أن تكون عاقبتنا مثل قوم لوط إستبدلهم الله بقوم آخرين، ( ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا)، و بطبيعة الحال سيكثر الفساد و سيزداد أطفال أبرياء بدون معرفة آبائهم أو أمهاتهم.
لا يُعقَل أنْ تتحكمَ فينا حفنة من الديوثيين و اللادينيين و العلمانيين و يفرضوا علينا قوانينهم و أفكارهم المسمومة.
كيف يُسمَح لعدد محدود مِنْ هؤلاء أن يتحكموا في 36 مليون مغربي؟!!
نريد تجريم العلاقات الغير الشرعية بل نريد تشديد العقوبات على مرتكبيها و نريد معاقبة كل ديوثي يدعوا لعدم تجريمها لأنه يُحدِث بلبلةً في المجتمع المغربي المسلم المحافظ و هذه عاداتنا و تقاليدنا و ديننا منذ قرون، لذلك لا نقبل بهاته الشرذمة من المنحرفين و قليلات التربية و الحياء بيننا.
حسبنا الله و نعمَ الوكيل
باختصار كل شيئ لا يرضاه الخالق سبحانه وتعالى لايمكن أن يكون الا كدلك
اكيد. هل عندكم أدنى شك؟ ما حرم الله علينا من شيئ. الا وفيه ما لا يعد ولا يحصى من المشاكل. في هذا اليوم بالدات نهشت كلاب ضالة مولدا تخلت عنه امه ذات العلاقة الرضائية في قارعة الطريق.
على كل من يدعو الى عدم تجريم مثل هده العلاقات ان يطرح على نفسه كيف ستكون ردت فعله عنما يضبط زوجته او ابنته او اخته بين احضان عشيقها؟ يريدون نشر الفساد و الفتنة و تحلون ما حرم الله سباحنه .
لنكن واقعبين لاننا في2021 عصر الفضاء والتيكنولوجيا
اما نطبق العلمانية او نطبق بالحرف الاسلام وكفا من الخليط لانه يخربق لكارط مموار.
علاقات رضائية معناها ،اختلاط انساب ،معناها أمهات عازبات أكثر ،معناها إجهاض أكثر ،معناها قتل اكثر ،معناها أطفال شوارع أكثر ،معناها أطفال مرميين أمام المساجد وسلات المهملات… و…
نعم لأن اسقاط هاد القانون سيستفيد من فقط الاجانب المقيمين بالمغرب و خصوصا افارقة جنوب الصحراء و السياح المشارقة و ما يقع في السر سيصبح في العلن
بالعربي سيزيد المجتمع تظهور و سيكتر زنى المحارم و اغتصاب الشيوخ و الزوفيليا و البيدوفيليا
الا في حالة واحدة ان ترفعو القيمة الشرائية للمواطن المغربي كالاوروبي
باش الا كتر الفساد و كترو المختلطات بالاجانب يكون المغربي عندو القدرة باش يتزوج من خارج المغرب بكل سهولة
ماشي انتم كاتزفتو الطريق لدخول جحافل الافارقة و تتحاملون على الرجل المغربي اعلاميا و قانونيا
و بعد اسقاط هاد القانون ديال زنى ستخرجون لنا بعده بقانون عدم ازعاج العشاق و بالتالي سنبقى نشاهد الفساد في الشارع العام
انا بعدا كا ندير لي بغيت او كا نمارس حياتي الجنسية ديما كيف بغيت او عمر شي واحد هضر معايا، او واخا هاكاك كا نطالب بإلغاء هاد القانون، ماشي بحال المنافقين يديروها كحلا او عايشين ازدواجية يبغيو مارسو غير بوحدهم او تشفاو ف لي حصل، القانون لي كاين دابا كاي تناقض مع الواقع او اي واحد متشبت بيه بدعوى اننا ف دولة إسلامية خاصو يمشي يعيش ف أفغانستان، حيت المغرب ماشي طار غير للدواعش، كاين لي باغي عيش بلا اسلام واش شغلكم فيه؟ لي ما بغاش يدير الحب يمشي يعتاكف او يخلي ناس عليهم ف تيقار.
نعم مشاكل عديدة لان الشعب المغربي عامة لا يعرف قوانين ولا يعرف كيف يتعامل معها…
اول مصيبة ستهز بلدنا السعيدة هي كثرة الرضع في الحاويات..
فلربما يصبح الرضع المغاربة، الوجبة اللديدة للكلاب الضالة والقطط المهمشة..
سيصبح الرضع في وسائل الاعلام مادة دسمة لاستهلاك…
ثانيا..الاغتصاب…ربما سنواجه مفردات جديدة كحالات الاغتصاب في الحالات الرضائية..
انحلال المجتمع، شي بديهي…لا ربما نصبح برازيل افريقيا بعد لقب التايلاند..شعب هجين، مجتمع مخدر ثقافة مخربة..
النسيج المجتمعي سيفسخ لا محالة ومعه ستدهب التقاليد والاعراف والدين …
خافتوا من الخلق وما خافتوا ما حشمتوا من الله الخالق سبحانه وتعالى !!!
صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه ، والمرأة المترجلة ، والديوث ، وثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه ، والمدمن على الخمر ، والمنان بما أعطى . رواه الإمام أحمد والنسائي .
وفي رواية لأحمد : ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة : مُدْمِن الخمر ، والعاق ، والديوث الذي يُقِرّ في أهله الخبث .
قال المناوي : ” والديوث” هو الذي ” يُقِرّ في أهله ” أي : زوجته أو سُرّيته ، وقد يشمل الأقارب أيضا . ” الْخُبْث ” يعني : الزنا ، بأن لا يَغَار عليهم .
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة لا يدخلون الجنة ابدا : الديوث من الرجال و الرجلة من النساء و مدمن الخمر ” فقالوا يا رسول الله اما مدمن الخمر فقد عرفناه فما الديوث من الرجال ؟ قال الذى لا يبالى من دخل على اهله , قلنا فالرجلة من النساء ؟ قال التى تتشبه بالرجال . قال الهيثمى فى مجمع الزوائد
بلعكس سيختفي النفاق الإجتماعي و الكبت و التحرش… لأن الشعوب المكبوتة تكون شعب عنيفة و فاشلة… تجريم العلاقات الرضائية شعلت منا شعوب مهووسة بالجنس و بسبب هذا التجريم إرتفعت نسبة إغتصاب الأطفال و جرائم أخرى ضد الأطفال و النساء.
إذا تم اسقاط هذا الفصل أو سرنا في اتجاه الالغاء والسماح بمثل هذه العلاقات فيقينا نهدم المجتمع المغربي ونزيد من تعقيد العلاقات والعزوف عن الزواج زيادة الاطفال المتخلى عنهم (هي نصر الزنى)
اقول: لا داعي للدين بالسماح لمثل هذه العلاقات بدعوى الحقوق الفردية..
وربما ستصبح مقولة السيد قطب أن للمرأة الحق في الخروج وهي عارية.
كل الديانات السماوية تحرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج حتى بعض الحيوانات تحرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج كالذءاب والقردة حتى العصافير تحرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج الله سبحانه وتعالى يحرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج أضف إلى ذلك أننا يحكمنا الملك وهو أمير المؤمنين حامي الملة والدين فلا يمكن للملك أن يوافق على هذا القانون بصفته أمير المؤمنين والمكلف بحماية الشريعة الإسلامية وكل شخص يدعو إلى العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج فهو إنسان ملحد لا تربطه اي علاقه بالله ولا بالإسلام ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم
حرموا الحلال بمنع التعدد وسننوا قانون الزواج فوق الثامنه عشر سنة ، لترتفع العنوسه والبوار وحللوا الحرام من زنى وفساد ليطلقوا عليه العلاقات خارج اطار الزواج بالتراضي ، اي انحلال واي انحطاط واي زمن نعيش فيه هذا ،؟؟ كيف ستلقون الله يا وجوه السوء وافكار السوء
اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخباءث
حسبنا الله ونعم الوكيل
يعارضون التعدد ويريدون الزنا ! يرضون بالفاحشة اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا.
اكيد غاذي يبانو مشاكل اخرى… احذاها مثلا : الديور والشقق ايكتراو بالعلالي les couples والجيران أصحاب العائلات اكبر متضرر حيت تخيل عمارة فيها عائلات وشقق كيتكراو لغرض ممارسة الجنس بالتراضي!!!! اتولي لينا أزمة جديدة للعائلات
لي عنذو شي دار ايبغي يبدلها حفاظا على وليداتو والشرف ديالو
اما لو كان الزوج معتوها سيستغل الفرصة ايضا و يخون زوجته في نفس العمارة مادامت العلاقة رضائية!!!!!
يجب على الدولة أن تعتني بالأطفال المتخلي عنهما او ببما يسما أطفال الغير الشرعي بكل الحقوق وتدريسهم في مدارس عسكرية والمدينة وإنشاء صندوق خاص لجمع المال من كل وزارة وحتى الزكات لمن اصتطاعة سبيلة وسينقرظون المتشردون من الشوارع المغاربة. علىبركة الله
لن تستطيعوا نشر الفاحشة في مغربنا الحبيب مهما حاولتم.أحذر المشرعين من الإستجابة لدعاة الزنى والبغاء.ستختلط الأنساب ويكثر الإجهاض وستجدون الأطفال المتخلى عنهم في كل مكان.وسيعم غضب شعبي لا قبل لأحد به.
سيؤدي الى الفاحشة جهارا نهارا وانتشار الحديثي الولادة في القمامة والعزوف عن الزواج الشرعي .. ونحن في شعب مشهود له بالإسلام الصحيح.
لاحول ولاقوة الا بالله الفساد عاين باين والانحلال الاخلاقي والخلقي للاسف غياب الوازع الديني والعقائدي اللهم عافينا واسترنا البعض بغى المجون واش يقبلو استسمح لاخته او ابنته او روجته او والدته هذا يحز في النفس لابد من القيود حتى لا تشيع الفاحشة ونوحلو فالاطفال المتخلى عنهم وغير شرعيين