هل يتم تخفيف الإجراءات الاحترازية مع بدء حملة التلقيح ضد "كورونا"؟

بينما ينتظر المغاربة، وضمنهم المهنيون بعدد من القطاعات المتأثرة بتداعيات الجائحة، تخفيف التدابير الاحترازية مع بدء الحملة الوطنية للتلقيح، استبعد خبراء ومهتمون ذلك، خصوصا في ظل استمرار الوضع الوبائي على ما هو عليه، إلى جانب المخاوف من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.
واستبعد الخبير في السياسات الصحية الدكتور الطيب حمضي أن يتم تخفيف التدابير الصحية العامة، أو التدابير التي يتم اتخاذها على مستوى العمالات الترابية.
وقال الدكتور حمضي، رئيس نقابة الطب العام بالمغرب، في تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية، إن “التدابير المتخذة ترابيا يمكن تخفيفها في حالة ما تحسنت الحالة الوبائية ببعض المناطق”، غير أنه استبعد أن يتم ربط تخفيف الإجراءات بانطلاق عملية التلقيح.
وأضاف أن “الهدف من اللقاح هو حماية المنظومة الصحية الفردية وحماية المواطنين المسنين، وهؤلاء سيتلقون جرعتين متفرقتين على مدى ثلاثة أو أربعة أسابيع حتى يكونوا محميين”، مشيرا إلى أن هذه الحماية لن تكون شاملة.
وأزرد حمضي أن التدابير الحاجزية ستستمر إلى حين تحقيق المناعة الجماعية، مشددا على أنه “حتى ولو أن الحالة الوبائية تحسنت، يجب الاستمرار في التدابير طالما حملة التلقيح قد انطلقت”.
وتابع بأن “الدخول في حملة التلقيح بحسب الدراسات، في ظل احترام التدابير، يسهل الوصول إلى المناعة الجماعية، لأنه لا يمكن الدخول في تلقيح والبلاد بها انفلات وبائي”.
وما يؤكد استمرار التدابير الاحترازية، بحسب المختص نفسه، كون المغرب مقبلا، كالدول الأوروبية، على الدخول خلال الأسبوعين المقبلين في الموجة الثانية من الفيروس، ناهيك عن السلالة الجديدة التي لا يجب منحها فرصة الانتشار حتى لا تسهم في تعقيد الوضع الوبائي وتعقد حملة التلقيح”.
وشدد الخبير الطيب حمضي على أنه “لا يمكن الحديث عن تخفيف الإجراءات الاحترازية حتى تحقيق المناعة الجماعية، باستثناء التدابير الترابية في بعض المناطق الصغيرة التي يمكن تخفيفها مع تحسن الحالة الوبائية”.
في المقابل، فإن بعض المهنيين اعتبروا أن حملة التلقيح الوطنية التي بدأت بالمغرب تستوجب التعامل مع هذا الوضع، وتخفيف التدابير الاحترازية التي تضررت منها قطاعات عدة.
وفي هذا الصدد، قال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن “الوقت قد حان لتخفيف التدابير الاحترازية”، مشيرا إلى أن “المهنيين يأملون أن يكون مع بدء التلقيح تخفيف للتدابير والإجراءات الاحترازية، لا سيما في ظل انخفاض المؤشرات الوبائية”.
وأضاف أن المهنيين يطالبون بـ”تخفيف الإجراءات وتمديد وقت العمل، لأن ذلك سيخفف قليلا من معاناة التجار والمهنيين في وقت تركتهم الحكومة يواجهون مصيرهم لوحدهم”.
التشديد موجود فقط على صفحات الجرلئد وشاشات التلفزة.أما الواقع فشئ ٱخر.يكفي القيام بجولة داخل أحد المتاجر الكبرى للتأكد.
نعم ودابة اش غادي نديرو مع هاد نيبا لي طلع لينا من الجنب مازال حنا دايخين مع كورونا. الله يلطف وصافي
باينة هاد2021 تاهية
ببراكتها
مسلسل طويل را ما يقدش لوحد يعيش بلا حب …… كوفيد هو الفريدو ….. و الحب هو كورنا ….. اللقاح حلقة من الحلقات المئوية .. …. و موحال العيش بلا بيك يا كورونا .. ..
بداية التلقيح تعد مؤشرا جيدا و لا ينبغي التفريط في الاجراءات الاحترازية الا بعد توفر جرعات التلقيح بالملايين واكتساب الصفوف الامامية للمناعة ضد كورونا بعد تلقيح جلهم.
رفع الحجر الصحي بالكامل يتطلب وقتا اضافيا و يبقى التخفيف ممكن مع عودة كامل الانشطة الاقتصادية الضرورية و الكمالية منها.
لابد من التخفيف لان الوضع أصبح مزريا لمجموعة من الأسر.خاصة المياومين و قطاع المطاعم و المقاهي.
على الحكومة التوفيق بين الصحة و الاقتصاد
بغينا اولادنا يرجعو الوقت المعتاد في الدراسة ويبقاوا يقراوا كما في السابق أما في ما يخص الدورة الأولى ما قراوا والو للأسف الفراغ و فري فاير غادي يتكلخو
ان لم يصل العالم بأسره الى مناعة القطيع في شتنبر من هذا العام فانه سوف تستمر الإغلاقات والتبادير كلها حتى شهر ماي من السنة المقبلة حسب مخترع اللقاح منصف السلوي
لا لتخفيف الإجراءات الاحترازية خاصة حالة الطوارئ الليلية وإقفال المحلات والملاعب ابتداء من الثامنة مساء لان هناك متهورون لا يقدرون مصلحة الوطن والمواطن وهمهم الوحيد هو الاستمتاع والنجوم واللهو وايذاء الآخر أنهم مواطنون غير مبالين ولا صالحين ينامون النهار ويحي ن الليل مخالفين سنة الكون والله تعالى الذي جعل النهار معاشا والليل لباسا اي يكونا ونوما وهدوء وهذا ما يجب أن تنتبه إليه الدولة وتعمل على الالتزام به إن كانت تريد خيرا للوطن وتحمله الويلات من الأوبئة والجرائم التي انتشرت خاصة ليلا وهذا ما تفطنت له الدول المتقدمة حاملة حقوق الإنسان خاصة المانيا وفرنسا واسبانيا والبريطانية
على النخبة التي تفصل و تخيط اجراءات و صلاحية الحجر الصحي أن تنزل من برجها العاجي لتلامس ما يعانيه الناس مع هذه الجائحة و تداعياتها على معاشهم اليومي و قدراتهم المادية التي انهارت بالفعل و هنا أتكلم على من لا مورد له سوى جهده اليومي الذي لم يعد يغطي حتى حاجياته الثابتة و لا اتحدث عن من يجيد نيل حاجاته (حتى و ان كان في غنى عنها ) عبر الطرق المعروفة في بلادنا العزيزة
شوفو على تعبييير
”كون المغرب مقبلا، كالدول الأوروبية، على الدخول خلال الأسبوعين المقبلين في الموجة الثانية من الفيروس”
علاش مقبل علاش مايمكنش يشددو المراقبة على المطارات وعلى اي حاجة ممكن يجي منها داك الفيروس ولا كايقصد الفيروس لي عندنا بوحدو غايدير الطفرة غير هنا
المواطنون ينتظرون العودة إلى الوضعية ما قبل هذه، أي الإغلاق على الساعة العاشرة ليلا.
أما العودة إلى حياة أخف إجراءات مما يتصوره البعض فلا يمكن. هناك قطاع مهم سحق جيوب الناس بفعل الغلاء، الا و هو النقل، ففي غياب الحافلات للتنقل بين المدن، اصبحت تكاليف السفر باهظة، تصوروا السفر مابين طنجة و تطوان، 60 كلم،يكلف مابين 50 و 70 درهما في الرحلة الواحدة، ذهابا أو ايابا.
نتمنى أن يفكر المسؤولون عن طرق و آليات لتخفيف ثقل وساءل النقل على جيوب المواطنين في ظل انعدام موارد الدخل او ضعفها، مع الاخذ بعين الاعتبار شريحة كبيرة من العمال و المستخدمين و الموظفين الذين يتنقلون خارج مدنهم يوميا للالتحاق بعملهم في رحلات مكوكية.
هاد حمضي مسلكاه هاد الإجراءات التي تأدي لا محال الى تشريد وتجويع ملايين المواطنين التي تضطر الى إفراغ محلات سكناهم ومحلات عملهم الى المجهول لعدم قدرتهم على دفع السومة الكرائية بسبب هذه الإجراءات وأنا واحد من هؤلاء الذين عانوا الأمرين بسبب قرارات هذه الحكومة التي لا يهمها مآل المواطن البسيط