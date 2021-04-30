هل يطرق بنشماش أبواب الاتحاد الاشتراكي؟

رغم حسم الخلافات شكليا داخل حزب الأصالة والمعاصرة بين تيار المستقبل وأنصار حكيم بنشماش، إلا أن الخلاف حول التزكيات قد يعيد هذا الصراع إلى نقطة الصفر؛ فبينما لم يحسم رئيس الغرفة الثانية بعد إمكانية ترشحه للانتخابات المقبلة، تواصل بعض الأطراف المحسوبة عليه طرق أبواب حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي يشرف عليه إدريس لشكر، بينما لم يحسم آخرون وجهتهم. ولم يصدر عن الكاتب الأول لـ”حزب الوردة” أي تأكيد أو نفي لهذه الاستقطابات.

وكان الصراع داخل حزب الأصالة والمعاصرة حسم بانتخاب عبد اللطيف وهبي أمينا عاما، بينما لم يتم طي الصفحة نهائيا بالنسبة لبعض الغاضبين، وإن كان المحامي وهبي تراجع عن خلافه السابق مع القيادي العربي المحرشي، الذي سجل عودة قوية خلال الأيام الأخيرة للإمساك بزمام التنظيم، كما كان عليه الأمر في السنوات الماضية.

يذكر أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أعلن في وقت سابق تصالحه مع بنشماش، وطي صفحة الخلافات، وبالتالي “التشبث بالمشروع السياسي والقانوني والمؤسساتي للحزب الرامي إلى بناء فعل سياسي مسؤول قادر على المساهمة في توطيد دعائم الاختيار الديمقراطي الحداثي، وصون المكتسبات المنجزة، والعمل سوياً من أجل ترسيخ البناء الديمقراطي والتنموي والتحديث المجتمعي”، حسب بيان مشترك.