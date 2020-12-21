هل يفرض المغرب إغلاق المعابر الحدودية لتفادي سلالة "كورونا" الجديدة؟

أوصى علماء بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لتفادي الطفرة الحديثة لـ”كوفيد 19″، خاصة أن شراستها غير معروفة إلى حد الساعة؛ ومن أهم هذه الإجراءات الاحترازية إعادة إغلاق الحدود وتعليق الرحلات سواء البرية والبحرية والجوية، على غرار ما قامت به مجموعة من الدول.
جمال الدين البوزيدي، الأخصائي في الأمراض التنفسية والصدرية، شدد على ضرورة أخذ موضوع الطفرة الحديثة لـ”كوفيد 19″ بـ”بجدية كبيرة دون أن يكون هناك تهويل”، منبها إلى أن مجموعة من الدول أغلقت حدودها في انتظار التعرف أكثر على هذه الطفرة؛ وهي معايير معمول بها.
البوزيدي قال، ضمن حديثه مع هسبريس، إن إغلاق الحدود هو “إجراء احترازي ضروري خلال المرحلة الأولى؛ لأننا لا نعرف مدى شراسة هذه الطفرة”، مستبعدا العودة إلى الحجر الصحي الكامل نظرا للظروف الصعبة التي عاشتها المملكة بسببه ومرجحا الحجر الصحي الجزئي والموقعي.
وأوضح الأخصائي في الأمراض التنفسية والصدرية أن فيروس “كوفيد 19” عرف مجموعة من الطفرات تصل إلى 180 طفرة، وتوجد حاليا سبعة أنواع للفيروس دون تميز خطير أو كبير، إلا أن الطفرة الحالية هي التي تعرف تميزا ملحوظا، وهو ما يحدد أهميتها.
وأشار الخبير ذاته إلى أن التميز في الطفرة الحالية هو السرعة كبيرة لانتشار الفيروس، فيما ليس معروفا لحد الساعة مدى شراستها، مؤكدا أن المعروف تاريخيا وبيولوجيا هو أن الموجة الثانية للأوبئة هي التي تكون أكثر شراسة ثم يفقد بعدها الفيروس قوته وأنه كل ما كان الانتشار أكثر كلما قلت الشراسة.
وأبرز البوزيدي أن المهم في هذه الطفرة هو كون فيروس “كوفيد 19” لم يغيّر من جلده؛ لأن الأساسي في الفيروس هو سطحه وخصائصه، الذي بناء عليه يتم تحديد اللقاح وتفاعل الجسم.
وفي وقت سابق، قرّرت الحكومة المغربية تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، ابتداء من ليلة يوم الأحد 20 دجنبر 202؛ على إثر تطور الحالة الوبائية بالمملكة المتحدة وظهور سلالة جديدة من فيروس “كورونا” المستجد بها.
وأعلن في بريطانيا عن تطور طفرة جديدة لفيروس كورونا المستجد، حيث أكدت المملكة المتحدة أنها قامت بإخبار منظمة الصحة العالمية.
Les scientifiques bossent sur la grippe depuis des décennies mais :
– le vaccin de la grippe 2015 n’était pas valable pour la grippe 2016.
– le vaccin de la grippe 2016 n’était pas valable pour la grippe 2017.
– le vaccin de la grippe 2017 n’était pas valable pour la grippe 2018.
– le vaccin de la grippe 2018 n’était pas valable pour la grippe 2019 …..
Par contre : le tout nouveau vaccin du covid 19 est aussi efficace pour sa nouvelle souche !!!!!
اش قضى ليه غلق الحدود والحجر الصحي الكلي لي دار فمارس؟؟؟؟
ياك ناس لي كتدخل للمغرب كتدوز إجباريا Test PCR؟ أين هو المشكل؟ جميع الفيروسات تقوم بالتطور مع الوقت و اللقاح لازال فعال كما أكدت ألمانيا أمس، راكم غادين بالبلاد للهاوية، حجر صحي جديد يعني انهيار اقتصادي لا نقاش فيه.
اخرجوا ثروة من البنوك سويسرية والافريقية….. لمساعدة شعب المقهور…….عوض اعطائها لرئيس ترامب. ……. شراء طائرات و برامج تجسس لا ينفعكم في شئ………….هدا وقت تضامن………
أكثروا من قول اللهم انا نعوذ بك من البرص و الجنون و الجذام و من سيء الاسقام .أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كثر الطاعون قديما
السلالة الجديدة اكثر انتشارا واقف فتكا.ابشروا بنهاية كورونا ان شاء الله.خبر موثوق من فرنسا.
Non et non .ça ne sert à rien de faire ça maintenant.
l’économie marocaine ne peut plus supporter une telle fermeture.
DECISION CATASTROPHIQUE SI ELLE EST PRISE
اصبح لازم غلق الحدود لي مقدو فيل زدوه فيلة
ليس هذا المتغير فقط هو الذي يتم تداوله. متغيرات أخرى تنتشر في عدد من البلدان. مع هذا النوع من الفيروسات من الطبيعي تمامًا أن تظهر المتغيرات باستمرار .
هل تنتشر هذه السلالة بسهولة أكبر؟ هذه العدوى المتزايدة ممكنة ولكنها غير مؤكدة.
إذا تم التحقق من هذا، يمكن تفسيره من خلال “سلوكنا واتصالاتنا الاجتماعية” قد يكون ذلك أيضًا بسبب “انتشار بعض المتغيرات بسهولة أكبر وتكون أكثر عدوى لشخص ما”.لأن هذا الفيروس لا ينتقل ولا يتطور خارج الكائنات الحية. وما يفسر حقيقة اكتشاف هذا المتغير في المملكة المتحدة،هو أنها تمتلك واحدًا من أقوى برامج البحث الجيني والمراقبة في العالم.
بريطانيا يالله اكتشفت السلالة الجديدة ولكن راه يقدر يكون الاكتشاف متأخر.. يعني تنقل الناس بين البلدان المفتوحة ومن ضمنها المغرب راه يقدر تجينا السلالة الجديدة.
تسع شهور ديال الحمل راه دازت واكيد غادي تجي كورونا بنتها وولدها وسلالتها.
السلالة الجديدة اكثر انتشارا واقل فتكا ولكن ربما يتطور مرة اخرى للاسوء.
الفرج قريب ان شاء الله.
يجب على حكومة المغرب الا تقع في نفس الخطأ من كورونا وعليها أن تغلق الحدود برا وبحرا وجوا مع إعطاء الإنذار للمتنقلين عبر الجو حتى تتفادى من الإصابات المحتملة الآتية من الخارج .
البلد لي بدا التلقيح بريطانيا. هي لي ظهر فيها الفيروس الجديد . كيفاش زعما؟
إلى بغاو يقتلو الشعب يغلقو الحدود. رأيي هو طالما المغرب كايفرض إختبار كوفيد في جميع العابر الحدودية. الحمد لله يخليو الناس فين تخدم وتاكل طرف ديال الخبز.
لتفادي عدد كبير من ألاصابات بcovid-19 ينبغي غلق الحدود في وجه الأشخاص القادمين من أوروبا العربية وبالاخص ألمانيا -فرنسا-بلجيكا-هلندا-بريطانيا-إيطاليا.
ابريطانيا اول دولة بدأت اللقاح.وفيها ظهرت الطفرة الجديدة من كرونة.تحول الفيروسات امر طبيعي وهو ما تتميز به.ونتمنى ان يكون هذا التحول بداية لتلاشيه.واكن من حقنا ان نشك في هذا الامر ونقول بانه خدعة من اجل تسارع الناس الى تلقي اللقاح.
يجب إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية فورا،حتى لا نقع في كارثة حقيقية.فالفيروس الجديد لا نعرف اين وصل لحد الان خصوصا امام تأخر المملكة المتحدة عن الاعلان عليه.
نطالب الحكومة المغربية والهيئات الحقوقية ووزارة الصحة والضمان الاجتماعي التدخل العاجل لانقاذ عمال و عاملات النظافة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس وانصافهم،هؤلاء العمال يعملون لمدة طويلة بهذا المستشفى الجامعي وهم في الصفوف الاماميه لمحاربة كوفيد 19 كذلك, الا انهم ورغم انهم يعملون لسنوات في هذا المستشفى فوجؤو بان المشغل لا يصرح پايام العمل الكاملة والتي هي 8ساعات يومياً لشهر كامل على مدار السنة بما فيها ايام العطل والعطلة السنوية ويتقاضون 1800درهم شهريا.الخطير في الامر ان المشغل يصرح بهم للضمان الاجتماعي بفاس كعمال مؤقتين ففي الوقت الذي يعملون بصفة رسمية حيث منهم من عمل اكثر من 15 سنة بدون انقطاع نجد رب العمل يصرح للضمان الاجتماعي بفاس بأنهم لا يعملون سوى أيام معدودة حسب هواه مرة يصرح لهم ب 8ايام في الشهر و مرة 6 ايام في الشهر…….الخ ولايصرح الا بمبلغ قليل من قبيل 300درهم شهريا او 400درهم .كما انه لا يعوضهم عن ايام العطل والعطلة السنوية التي لا تتجاوز 10ايام في السنة وكذلك لا يتقاضون الحد الادنى للاجور وليس لهم الحق في التطبيب والاجازات والتقاعد.كما تم استثناؤهم من تعويضات كوفيد 19.
بسبب هذا المقال الغيت رحلتي الى المغرب لهذا ا اليوم