هل يلتقي المغرب وأمريكا في مناورات "الأسد الإفريقي" قرب تندوف؟

تتواصل الاستعدادات لتنظيم أكبر مناورة عسكرية في القارة الإفريقية بالمملكة المغربية، المعروفة باسم “تمارين الأسد الإفريقي 21″، حيث اجتمع مؤخرا مسؤولون عسكريون من المغرب وأمريكا بمقر قيادة المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية.
وتجرى مناورات “الأسد الإفريقي” في يونيو المقبل، بمشاركة آلاف الجنود من الولايات المتحدة والمغرب ودول شريكة، وتحتضن المملكة المغربية التمارين الرئيسية لهذه المناورات الضخمة، إضافة إلى كل من تونس والسنغال.
وذكرت مصادر إعلامية عدة، منها صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تهتم بأخبار القوات المسلحة الملكية المغربية، أنه لأول مرة ستنظم هذه المناورات العسكرية في الصحراء المغربية وجزء منها في منطقة المحبس، وهي أقرب منطقة عسكرية إلى تندوف حيث تتواجد ميليشيات جبهة البوليساريو.
وأكدت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، نسبة إلى مصادر مغربية لم تكشف هويتها، أن المناورات العسكرية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية المسماة “الأسد الأفريقي”، المخطط إجراؤها بين 7 و18 يونيو القادم، ستشمل هذا العام لأول مرة الصحراء المغربية، وتحديدا مدينة محبس.
وأوضح جيروم شيرمان، الناطق الرسمي باسم السفارة الأمريكية بالمغرب، أن المخططين العسكريين الأمريكيين يعملون بتنسيق وثيق مع شركائهم في القوات المسلحة الملكية المغربية لتحديد أفضل المواقع التي ستحتضن “مناورات الأسد الإفريقي 21” في المغرب.
وأضاف الناطق الرسمي باسم السفارة الأمريكية، في تصريح لهسبريس اليوم الثلاثاء، أن هذه المناورات ستتضمن كذلك حدثا يتعلق بالمساعدة الإنسانية المدنية، مشيرا إلى أن أمريكا تتطلع إلى إعادة تنظيم “الأسد الإفريقي” بعد توقف لعام واحد بسبب جائحة “كورونا”.
المتحدث الرسمي باسم سفارة أمريكا أكد في تصريحه أن هذه التمارين تعد أكبر مناورة عسكرية تشارك فيها القوات الأمريكية في القارة الإفريقية، مضيفا أن “مناورات الأسد الإفريقي باتت عنصرا حاسما في الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين الولايات المتحدة والمغرب”.
وفي حالة تنظيم مناورات الأسد الإفريقي بمنطقة المحبس، التي تبعد بضعة كيلومترات عن ميليشيات جبهة البوليساريو التي تتحدث بين الفينة والأخرى عن “قصف” هذه المنطقة الحدودية، سيكون الأمر بمثابة دعم قوي من إدارة الرئيس الأمريكي بايدن لمغربية الصحراء، وإحراجا حقيقيا للجزائر التي تحتضن الميليشيات المسلحة فوق أراضيها بتندوف.
وجوابا على سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية في الموضوع، قال الجنرال أندرو رولينغ، نائب القائد العام للجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا، إن الحسم في جميع المواقع التي ستحتضن مناورات الأسد الإفريقي لم يتم بعد، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن تجرى في طانطان ونواحيها تدريبات عسكرية مختلفة.
وأضاف المسؤول العسكري الأمريكي رفيع المستوى، في جوابه، أن العمل مع الجانب المغربي متواصل من أجل تحديد المناطق الأخرى للتدريب العسكري.
وأكد نائب قائد الجيش الأمريكي بأوروبا وإفريقيا، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف حضرته هسبريس، أن التمرين العسكري “الأسد الأفريقي 21” يمثل “فرصة كبرى لتعزيز واحدة من أعرق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الولايات المتحدة والمغرب”.
وقال الجنرال رولينغ خلال المؤتمر: “بينما نستعد للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لافتتاح المفوضية الأمريكية في طنجة، فإن هذا التمرين يعزز العلاقات الوطيدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية، الشريك الأكبر للولايات المتحدة”.
المغرب يقوم بمناورات مع اكبر قوة في العالم في حين ان الجزائر تقوم بمناورات مع البوليساريو !
يجب الحدر من أمريكا إدا اقتربت المناوارت من تندوف فربما تقصف تيندوف و تشعل حربا هنا يروح ضحيتها المغرب . لا ثقة في أمريكا
بالتوفيق وننتظر من جارة السوء الخروج للاحتجاج
ضروري ومؤكد لاستئصال السرطان البولخروبي الهمجي الاطماعي الكلاخي الهمجي والمتهجن الغير الكامل وكدا أصحاب الكروش المنتفخة بأموال الشعب الجزائري الحر المغلوب على أمره سرطان خبيث اسمه البوليزاريو وحكام العساكر ينخر الشعب الجزاءي الشقيق
تندوف أصلا مغربية ماشي جزائرية وخاص القوات المسلحة الأمريكية والمغربية ادخلوا بتندوف وبشار ايديروا التمارين العسكرية
اه غادي يتدربو في تندوف ولي دوا يرعف…..
اتمنى من الله العلي القدير ان تكون بتيندوف تلك المناورة وان تحرر المغاربة المحتجزين هناك وان تكون الطريق نحو العاصمة لتحرير الشعب القيق من مخلفات الاستعمار الفرنسي من ميلشيات الجينيرالات الخبيثة
هههه. دبا الجزاىر ها تكمش القضية كبرات الميركان باغا دير قواعد ديالها في الصحراء المغربية…اكبر قواعد في الغالم الموجودة في المانيا سيتم ترحيلها الى المغرب في الصحراء عبر مراحل.
ايام الجزاىر معدودة…انصحها بالتكمش.
هذا ما نريد….لكي نعرف اكثر على كم من صندالة ستترك مشتتة قلب تندوف ويعلم الجميع ترهاتهم والحروب التي ينادون بها كل مرة على قنوات العالم وليعرف العالم انهم كاذبون وانهم ليسوا الا دماة في ايادي حكام المرادية …
هادي هي الفرصة باش المغرب ينقي المناطق المحررة بين قوسين ويخرج بخوش المرتزقة من غيرانهم ليرحلو الى بلدانهم ديال الساحل ويبني جدار حدودي مع تندوف او تهناو من صداع الصراصير.
مدة المناورات هو وقت جيد لبناء الجدار راه البطالة في المغرب موجودة او كاين لي يخدم.
يجب على المسوولين المغاربة ان يحذرو كل مغربي اتجه الى الخراءر ويتحمل مسووليته إذ اعتقلته المافية العسكرية، يجب على كل مغربي ما عندو نفس يرجع لبلاده المغرب اش غادي يدير في بلاد الجوع والصف على المواد الأولية .
ما كاين لا خاوة خاوة ولا سيدي بوزكري ما حد المافية تحكم الخراءر وعندما يتنحاو كاع يكون كلام اخر.
الله يكمل بخير. المناورات مع دولة دا قدرة عالية في مجال التسلح مثل الولايات المتحدة لفخر لقواتها المسلحة الملكية. والخزي لاعداءنا الحساد ولبوزبال.
مادا ستكون ردة فعل جنيرالات العسكر في الجزائر، تصوروا معي لو ان هاته المقاربة العسكرية الأمريكية المغربية كانت جزائرية أمريكية، ربما لجعلوها عيدا وطنيا لانهم يتغنون بكل صغيرة وكبيرة، خصوصا ادا كانت لها علاقة بالمغرب العدو اللذود، من جهة اخري تبين ان الحكام (العسكريين) الدين يقررون في الشان الجزائري يتمنون ان يبقي الوضع كما هو عليه في المنطقة وإلا فمادا سيسوقون للشعب الجزائري من خرافات كحمي الحدود، والجزاير مستهدفة، وخطر ما يحدق بها الخ….. يعني انهم صالحون للشيء ما، حتي عندما تتحرك الآلة الدبلوماسية عندهم فلخلق الفتن لا اقل ولا اكتر، ولم نري قط تحرك يميل الي السلم، الي التنمية، الي التعايش الخ…. والدول التي فطنت لهاته التوجهات الماكرة الدنيئة حولت توجهها الي المغرب لانه يعمل مخالفا تماما لما يخفيه العسكر الحاكم، وما خروج الالاف من الجزايرين الي الشوارع مطالبين بدولة مدنية مش عسكرية لخير دليل كذلك، يعني الكل “عاق”، واعتقد ان مصير العسكر مسألة وقت ليس إلا….
ضربة قاصمة و موجعة للنظام العسكري الجزاءري…المملكة المغربية الشريفة في الطريق الصحيح..
ممتاز، فلتكن في أقصى نقطة، ولتشمل إضافة إلى المحبس جبال الوركزيز وفكيك، باختصار فلتكن في أقرب نقطة للخصم، وإذا كان ممكنا طبعا حسب الظروف فلتشمل المنطقة الشرقية أيضا، توكلنا على الله فهو حسبنا ونعم الوكيل، لننه هذا حتى نتفرغ لإزالة مشروع الشيطان الأكبر الصفوي بإذن القوي العزيز الجبار العدل الناصر المنتقم الرحمن الرحيم الحكيم ذو الجلال والإكرام مالك الملك، الله تعالى إله هذا الكون الوحيد وربنا ورب العالمين، والذي لا يجري شيء في هذا الكون إلا بعد إذنه وحوله وقوته سبحانه وتعالى.
الحراك الشعبي .غلاء في السردين. ندرة الحليب. الموز لعصابة النظام فقط.انتصارات متتالية للدبلوماسية المغربية القوية. فتح قنصليات بالصحراء المغربية توفر اللقاح بالمغرب مناورات عسكرية مع أمريكا .اظن انها جلطة معفنة للنظام الديكتاتوري الجزائري الخبيث .
انتظروا انتقال جماعة البوليزاريو في الأيام المقبلة من سياسة التهديد والهجمات الوهمية إلى الهجمات الفعلية خصوصا في منطقة تيفاريتي والمحبس لاحراج أمريكا ودفعها للعدول عن المناورة في الصحراء المغربية بصفة عامة والإكثار من الهجمات على طول الشريط الحدودي لجلب الانتباه العالمي إلى المنطقة وكسب تعاطف كل أعداء أمريكا واتهامها بانها تحارب إلى جانب المغرب ضد شعب مشرد ومنزوع السلاح وسيهيج انفصليي الداخل لجلب انتباه الجمعيات الحقوقية المناصرة لسياسة الجزائر في معارضة الملكية في المغرب هذه ليست تنبؤات بل استنتاجات وتذكروا مقالي هذا في الشهرين المقبلين سيزيد التصعيد والاحتكاك والتحرش في الشهرين المقبلين وسنرى ظهور احتجاجات داخلية شرسة وقوية تحت غطاء مطالب اجتماعية واقتصادية وكلها لها هدف واحد هو احراج النظام المغربي وستشاهدون تضامنا ملفت للانتباه بين اليسار المتطرف الراديكالي والإسلاميين الراديكاليين المغاربة رغم التنافر والاختلاف الشاسع بين الأمرين والنهجين والغايات مثل ما حدث في 20فبراير 2011
السلام عليكم.
وهل الجزائر شاوتنا أو فكرت في الاحراج الدي سببته لنا بسبب مناوراتها قبل حدودنا وارسالها رسائل مشفرة للمغرب تهدده مرارا وتكرارا وتنعته بالعدو الكلاسيكي.
على كل حال لن نلحق اي ضرر بالجزائر لأنهم اخواننا في كل شيء. لكن هدا لا يعني أننا غير فاهمين لالاعيبهم. لست بالخب ولا الخب يخدعني
لم ارى اي ذكر لما قاله وزير الخاريجية الامريكية البارحة عقب الاجتماع مع امين عام الامم المتحدة حيث صرح بكل صراخة انه مع المفاوضات السياسية مع جبهة البوليزاريو .
لماذا تخفون هذا الاعلان على شهب المداويخ ، لماذا لا تقولون الحقيقة الكاملة ان الادارة الحالية الامريكية لم تتعرف بقرار ترامب
Ces manœuvres militaires seront une occasion pour acheminer tout le matériel nécessaire et suffisant à même d anéantir notre adversaire !J appelle Israel à venir nous délivrer du monstre algérien qui nous serre impitoyablement par ses tentacules et qui n a aucune intention de reculer !Ce monstre est têtu et bête,sa destruction est la réponse adéquate !Nous allons être blessés,certes, mais la menace est tellement folle et funeste qu il faille mettre fin une fois pour toute au danger !Le monstre s est fixé l Atantique comme objetif,aucune autre considération ne sera capable de l arrêter sauf sa destruction et son anéantissement !
God bless America. God bless Morocco. God bless those who love those two.
هذا خطيرة جدا يجب الحذر منها لان امربكا تريد ان تورط المغرب في الحرب مع الجزاير ربما ان امريكا ستقصف تندوف .وتبرر ذلك ان تقول قد تم عن طريق الخط وهذا لا يرضي الجزائر بعتبرها كقوة اقلمية كبري في المنطقة و بهذا المعطي لان الجزائر لم تبقي مكتوفة اليدين وانما ترد بقوة عن كل حماقة الذي سيرتكب عن حدودها .
المناورة العسكرية قرب الحدود المغربية بين الجيش الأمريكي والجيش المغربي وجيوش أخرى صديقة لا أعتبرها استفزازا لأحد لأنها ستقوم على أراضي مغربية من طانطان حتى حدود تندوف مع الجزائر، وأتمنى من كل قلبي أن ينسحب الجيش الجزائري من صحراءنا الشرقية حبيا بدون مشاكل.
لما تقترب من تندوف تصبح فريسة لاسكندر اذا كنت شجاع بمعنى الكلمة قوم بنفسك المنورة مثل جيش صقر الجزائري قام بنفسه مناورة تتدوف وكان اختراق جدار افتراضي اذا كنت شجاع بمعنى الكلمة قوم بنفسك المنورة ستري نجوم في نهار.
نريد أيضآ الباتريوت والاف 35 لكي نحمي ترابها من كل الاطماع والحسد خصوصاً الجيران
حسب جريدة الشروق فإن أمريكا قامت بنفي خبر القيلم بالمناورات المزعومة في الصحراء الجنوبية
الجزائر لما قامت بنفسها ونجحت في اختراق جدار افتراضي بأقل قوة عسكرية ومدرعات وليس استنجد قوي خارجية لتبهي انا اقوي عليك ان تفعلها ان استاطعت لوحدك شيء معقول في زمن الأقوياء
أكد وزير الخارجية الأمريكي اليوم على ضرورة حل سياسي للقضية الصحراوية في إطار الأمم المتحدة.
لي يدير على الصهاينة و ترامب يدي الريح و الفاهم يفهم
كثرت الانتصارات الوهمية، هاذ شي بزاف. القوي لا يستعين بالاخر لياخذ حقه. في الحقيقة هذا يدل على الضعف. امريكا لم تأتي لانها تحب المغرب او الجزائر او المسلمون. امريكا همها الوحيد هي مصالحها و توسيع نفوذها الجيوستراتيجية. الموقف الرسمي لامريكا من القضية ما زال كما كان عليه في 50 سنة الماضية. و هذا امر مهم لا يجب انكاره.
يجب على البلدين حل المشكلة بطريقة سلمية. سوف ينزف البلدين و يرجعهما إلى القرون الوسطى. . الضحية الكبرى سوف يكون الشعب في كلى البلدين. ربما هذا ما تريده امريكا.
المناورات التي يقوم بها المغرب مع الجيش الأمريكي تدخل في ٱيطار التعاون العسكري ولها أهذاف تاكتيكية تزيد من إحترافية الجيش المغربي ويستفذ منها الجيش الأمريكي في بيئة صحراوية . وهذه المناورات غالبا ما تتم في سرية. وكل التصريحات تأتي للتشويش عليها وجعلها مناورة عدائية ولها أهذاف إستراتيجية. فيجب الحدر من هذه التصريحات خاصة من إسبانيا وفرنسا وألمانية.