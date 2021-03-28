هل يلجأ العدالة والتنمية إلى التحكيم الملكي لمواجهة القاسم الانتخابي؟

قرر حزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي، مواجهة مراجعة طريقة احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية بقاعدة معروفة في الفقه الإسلامي والقضاء تقول إنه “لا ينسب لساكت قول”؛ ضمن مرافعته أمام المحكمة الدستورية لدفعها إلى إلغاء القاسم المذكور الذي صوت لصالحه البرلمان باستثنائه.
“البيجيدي”، وهو يلجأ إلى هذه القاعدة، شدد على أنها تعد من أصول العدالة والإنصاف، مضيفا أن “معناها أن السكوت لا يعتد به، ولا يجوز أن ينسب لساكت قول لم يقله أو فعل لم يفعله، والحال أن المادة الـ84 المذكورة تكون قد نسبت إلى المقاطعين للانتخابات وعدم المشاركين في الاقتراع فعل المشاركة والتصويت في الانتخابات”.
وفي الوقت الذي توقع العديد من الباحثين أن تنتصر المحكمة الدستورية لما صادق عليه البرلمان من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المقيدين، توقع عدد من الحزبيين أن يلجأ العدالة والتنمية إلى التحكيم الملكي بعد إعلان أمينه العام عن رغبته في الترافع ضد القاسم الانتخابي بجميع الوسائل القانونية الممكنة.
الدكتور كريم عبد الحكيم، الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، استبعد، في حديث مع هسبريس، أن يلجأ الـ”بيجيدي” إلى التحكيم الملكي في حال ما أقرت المحكمة الدستورية التعديلات المدخلة على القانون الانتخابي، خاصة ما يتعلق بنمط توزيع المقاعد أو القاسم الانتخابي، مشيرا إلى أن “تزكية هذه التعديلات من قبل المحكمة الدستورية لا تعطي أي مجال لإمكانية أخرى دستوريا، لأن تأويل واجتهاد المحكمة الدستورية يفترض أن يكون فوق جميع التأويلات، كما أن أحكامها تصدر باسم الملك، ولا يتصور أن يتدخل في أمر حسمته المحكمة الدستورية التي تصدر الاحكام باسمه”.
وأوضح كريم أن الأمر لا يتعلق باختلال السير العادي للمؤسسات الدستورية، مشيرا إلى أن الانتصار للاختيار الديمقراطي يبقى مفهوما ضبابيا يحتمل تأويلات عديدة. وأضاف أن “المحكمة الدستورية ستحسم الجدل مسطريا بالانتصار لإرادة المشرع الدستوري، كما أن استدعاء وظيفة التحكيم الملكي في نازلة لا تتعلق بتنازع مؤسساتي، وإن كان ينسجم مع ممارسة تقليدانية، ليس غريبا عن الخبرة السياسية والدستورية المغربية، إلا أن النازلة الحالية لا تمس بالسير العادي للمؤسسات”.
“عمليا وفرت التعديلات المدخلة على القوانين الانتخابية علة جديدة لـ”البيجيدي” كـ”حزب مستهدف”، مما يعزز خطاب المظلومية الذي طالما كان ديدن الحزب في كل حملاته الانتخابية”، يقول الباحث في القانون الدستوري، مضيفا أنه “بدل الوقوف عند حصيلة “البيجيدي” المتواضعة على مستوى التدبير الحكومي وأدائه السياسي الباهت، سيتم توظيف هذه التعديلات من قبل مسؤولي الحزب كدليل على قوته ومناعته، التي أعجزت بقية الفرقاء السياسيين عن تقديم عرض سياسي جديد وبديل كفيل بإزاحته عن صدارة الانتخابات دون اللجوء إلى تعديلات قسرية أساءت إلى التراكم الذي حققه المغرب على مستوى دمقرطة منظومته الانتخابية”.
الطبيعي هو أن الحكم الرئيسي هو صناديق الإقتراع،لكن…
يفسرون كل شيء على هواهم حتى السكوت يفسرونه كما يحلو لهم :فلماذا عادة ما يتم استعمال القاعدة التي تقول ” السكوت علامة الرضى”؟ ولماذا لا يستعملون قاعدة ” الساكت على الحق شيطان أخرص ؟؟ والحق واضح هنا وهو أن ما لحق المواطنين من أذى في معيشتهم أكبر بكثير مما نالهم من سكينة واسقرار لقدرتهم الشرائية ولمعيشهم اليومي في عهد هذا الحزب المشؤوم.
ما يهم العدالة والتنمية هو الاستحواذ على الكعكة كاملة دون شريك . وهذه أنانية حزبية . جميع الاحزاب حتى وإن كانت صغيرة يبقى لها الحق في الوصول إلى برلمان الكعكة والحلوى.
العدالة و التنمية يجب ان يفكر في الانسحاب و الانزواء الى حين تغيير جلده. ببساطة لانه رقع الدنيا بتمزيق الدين فخسر الدين و الدنيا. العدالة و التنمية و معه حرحة التوحيد و الاصلاح يكب صراحة ان ينسحبا من المشهد السياسي المعربي. استجدي صاحب الجلالة ان لا يفعل شيئا بالنسبة لهذا الحزب اللعين.
هؤلاء يحسبون أنهم سيدوخون الشعب المغربي مرة أخرى بتإسلاميتهم مرة ثالثة .
معظم لا بل كل نخب الأحزاب السياسية المغربية جبانة ولا يعول عليها في انتزاع حقوقنا والنهوض بأوضاعنا مادامت تنبطح للملك والملكية كل هذا الانبطاح.
الحياة في دولة مثل المغرب مؤلم للنفس والعقل حقا وصدقا.
ربما الانسحاب من الانتخابات أفضل لكم هكذا ستريحونا وتريحوا انفسكم
السلام عليكم
أعتدر عن الخروج عن الموضوع.
هدا الصباح أبتلي المغاربة بتغيير ساعة هواتفهم النقالة بزيادة ساعة!
كل عام نفس القصة وأنا الآن أعلق الساعة 11 في الهاتف بدل 10.
أما آن لهدا العبث أن ينتهي،عشرات آلاف من المغاربة سوف يدهبون إلى أعمالهم ولو يوم أحد بسبق ساعة وما لدالك من مخاطر خصوصا بالنسبة للفتيات، وخروجهن في السادسة بدل السابعة…مثلا.
ولايتهم الاولى استعانوا ب 20فبراير ولايتهم الثانية استغلوا الدين! فمن يكون ضحيتهم مرة اخرى؟ فقد ذاقوا طعم الدنيا ولن يتنازلوا عن طمعهم ولو على حساب الوطن! تبا لكم أيها الندالة. وقانا الله من فتنكم وطمعكم.
الامر الذي يسعى من ورائه حرب العدالة هو الكرسي وليس المصلحة الوطن والمواطن وهذا عرفناه عند تكوين هذه الحكومة فهي ترضى بكل شيء الا ان تكون موجودة ولها مكان وبما ان العثماني تاكد من فقدانه لكل الكراسي اصبح يستنجد
بيباي العمر بايباي بايباي الدرهم بايباي
من فضلكم دعوا عنكم ملك البلاد نصره الله ورزقه بطانة صالحة تدله على الخير و تعينه عليه. الأحزاب اتفقت و انتهى الموضوع.
كنت أتمنا من الجزب أن يدافع عن الشعب كما يدافع عن مصالحه لكن للأسف حزب شيطاني بمتياز إذا قارنت حزب العدالة والتنمية بحزب إسرائلي ستجد الأخير أرحم على شعبه من العار
نتمنى من جلالة الملك التدخل لإلغاء ما يسمى القاسم الانتخابي لانه لا توجد أي دولة في العالم تعتمد هدا النظام الانتخابي لانه سيسيء لصورة المغرب كبلد في طريق الديمقراطية
تهيا طبخات داخل الكواليس لاجبار الناس علي الانتخاب في الاستحقاقات القادمة لانهم ادركوا ان الشعب وعي بمخطاطاتهم القذرة .لقد بلغ السيل الزبا.يا متحكمين كونوا عقلاء وواجيهوا الشعب بوعود صادقة تتمثل في التغيير الشامل للمنظومة السياسية في المغرب .راه الامور تميعات اكثر من اللازم. باركة ….
بما ان كل الاحزاب صوتت لصالح القاسم الانتخابي الجديد فما على حزب العدالة و التنمية الا القبول به هذه هي الديموقراطية. اما خطاب المظلومية و ان الحزب مستهدف و نظرية المؤامرة و العويل و البكاء فلا يجدي نفعا اذا كانت الديموقراطية تضعهم عند حجمهم الحقيقي, لان خصوصية الشعب المغربي انه يضع ثقته في ملك البلاد و لا يضع ثقته في الاحزاب السياسية و لا يشارك في الانتخابات اذن يجب الاخذ بعين الاعتبار هذا المعطى و هو ان الحزب الذي يقود الحكومة لا يمثل الشعب بل يمثل فقط اعضائه و مريديه
يصمتون على ما يضر العباد الذين ائتمنوهم بل قد يسعون هم أنفسهم فيما يضر العباد كقراراتهم التي يتبجح بها كبيرهم وعنما تمس مصلحة حزبهم يجنون ويتصايحون ويتناوحون.والأمر أن ذلك يقع تحت يافطة المرجعية الإسلامية.والله إنهم قوم لا يستحيون
شخصيا لا أؤمن بالديمقراطية ولا بالعدالة في بلدي كل ما أراه أن الانتخابات والحكومات تستغلها جهات معينة لاقناع الشعب أنه جزء من الوطن لكن الحقيقة المرة أن المواطن عبارة عن كائن حي لايتمتع بأي حق من الحقوق التي نص عليها الدستور المغربي والتي نصت عليها منظمات حقوق الانسان
لن نتقدم أبدا بهذه الطريقة ولن نكون في صفوة الامم ما دام اللصوص المفترسون يسرقون خيرات البلاد ويهربونها الى الخارج
نريد مغربا جميلا يعطى فيه كل ذي حق حقه ولا يغتصب فيه حقوق الكادحين ولا تستغل فيه السلطة لقمع المعارضين ولا يذهب فيه النزهراء الى السجون و يتبوء فيه اللصوص المناصب والدرجات
اقول رايي المتواضع لا دمقراطية ب 30 حزبا وبالقاسم الانتخابي سنرى عدد كبيرا من الاحزاب في البرلمان الشيء الذي سيضعف اداء الحكومي اقترح على جميع الاحزاب ان تتجه لحصر عدد الاحزاب في 3 على ابعد تقدير . سيقول قاءل بان هناك ناس طيبون في بعض احزاب الاقلية فما ذنبهم .حينما ستزول الاحزاب الصغيرة فان رجالها سيتجهون الى الاحزاب الكبرى ومريضنا معندو باس والسلام
حتى نحن معشر الموظفين الذين اجبرهم بنكيران على زيادة3سنوات فوق السن القانوني للتقاعد من حقنا اللجوء للتحكبم الملكي…و لكن كيف ذلك؟
سيستفيذ البيجيدي من ولاية ثالثة لأن 10 سنوات غير كافية لإشباع شهوات المال والبنين مقابل التجند لمكافحة التشدد الديني والإرهاب لا على الصعيد الوطني فقط. بتلك المهنة سيستفيذ المغرب من الدعم المالي من الدول العربية المنتجة للبترول حتى يستطيع تحقيق طموحات الشعب سيتطرق لها تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الذي سيرى النور قريبا، خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة قبل عيد العرش المجيد.
اعتماد القاسم الإنتخابي هو اعتداء على الإرادة الشعبية