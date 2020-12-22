هل يواجه المنتخب المغربي نظيره الإسرائيلي وديّاً؟

تطرقت تقارير صحافية إسرائيلية إلى توجه الاتحاد المحلي لكرة القدم نحو إطلاق تعاون مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يتضمن إجراء مباراة ودية بين المنتخب الإسرائيلي و”أسود الأطلس”.

وحسب صحيفة “one” الإسرائيلية، فاتحاد الكرة يعتزم “‘تعزيز التعاون مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد استئناف العلاقات بين تل أبيب والرباط”، مشيرا إلى أن مواجهة المنتخب المغربي وديا توجد ضمن جدول أعمال “التعاون بين الاتحاد الإسرائيلي ونظيره المغربي”.

واعتبرت الصحيفة أن مواجهة المنتخب المغربي، “الرائد في إفريقيا والذي يتوفر على نجوم في الدوريات الكبرى في العالم مثل حكيمي وزياش”، ستكون مفيدة للمنتخب الإسرائيلي، مضيفة: “المنتخب المغربي قوي.. وستكون المباراة بين إسرائيل والمغرب مثيرة للاهتمام ومفيدة فنيا، وليس للاستعراض فقط كما سيكون عليه الحال أمام المنتخب الإماراتي”.

وحاولت “هسبورت” التواصل مع مصدر جامعي للاستفسار حول موضوع المباراة المذكور؛ غير أن هذا المصدر نفى أن يكون له أي علم بالموضوع، مستبعدا أن تكون المعطيات المنشورة في التقرير الإسرائيلي دقيقة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، توصل، الشهر الماضي، إلى اتفاق مع الاتحاد الإماراتي للعبة لإطلاق تعاون بينهما ولإجراء مباراة ودية بين منتخبيهما الأولين، الصيف المقبل، دون تحديد مكان إقامتها.