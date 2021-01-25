"هواوي" تتوسع في سوق الهواتف الذكية بالمغرب

أعلن مسؤولو شركة هواوي مواصلة دعم تواجدهم بالسوق المغربي، من خلال استهداف كافة فئات المستهلكين، عبر إطلاق منتجات جديدة تشمل الحواسيب المحمولة والإكسسوارات، إلى جانب الهواتف الذكية.

وقال كوينتن ليو، مدير عام هواوي بشمال إفريقيا، إن المجموعة الصينية تمكنت من تحقيق حصيلة إيجابية سنة 2020، إذ تمكنت من التأقلم بسرعة مع إكراهات الحالة الصحية الراهنة، عبر إطلاق منصة للتسويق الرقمي لمنتجاتها بالمغرب، وهو ما أتاح للمستهلكين المغاربة الحصول على منتجاتهم دون الحاجة إلى التنقل إلى المحال التجارية.

واعتبر مدير عام هواوي بشمال إفريقيا أن السوق المغربي للهواتف الذكية والحواسيب المحمولة يعتبر من الأسواق التي تلقى اهتماما خاصا من طرف المجموعة الصينية، نظرا للأهمية الكبرى التي يتسم بها في المنطقة.

وأشار ليو، في تصريح لهسبريس، إلى أن هواوي نجحت في توسيع تواجدها بالمغرب من خلال افتتاحها متجرين جديدين لخدمة ما بعد البيع في كل من مدينتي الدر البيضاء وفاس، مع بداية السنة الجارية؛ وذلك بعد افتتاح متجرين في العاصمة الاقتصادية بكل من الزرقطوني والمركب التجاري موروكومول.

وأضاف كوينتن في التصريح ذاته: “من خلال افتتاح المتجرين الجديدين تصبح العلامة هي الأولى في قطاعها التي تُقدم في المغرب خدمات حصرية موجهة إلى خدمة ما بعد البيع، الأمر الذي يعد منعطفا مهما في مسار تطورها على مستوى السوق المغربي”.

وأضاف المتحدث ذاته: “تعمل المراكز التي تتماشى مع التزامات هواوي في المغرب على تعزيز مبدأ قرب الشركة المصنعة من النظام البيئي لزبائنها وشركائها، وتوسيع عرض الخدمات التي تُقدمها لمستعمليها، إذ يمثل افتتاح المركزيين تتمة للمسار الذي بدأته هواوي سنة 2020، المتوج بمجموعة من الإنجازات الكبرى في المغرب”.

وشدد مدير عام هواوي بشمال إفريقيا على أن هدف المجموعة الصينية يكمن في توفير تجربة متكاملة للمستهلك المغربي، انطلاقا من اقتنائه منتجات الشركة، مرورا بخدمة ما بعد البيع والمواكبة بأسعار محفزة ومشجعة، تأخذ بعين الاعتبار توفير أحدث التكنولوجيات، وجعلها رهن إشارة المستهلك المحلي.