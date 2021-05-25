هواوي تطلق التلفاز الذكي Smart Screen SE الجديد

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق التلفاز الذكي Smart Screen SE الجديد بشاشة قياس 55 بوصة أو 65 بوصة مع دقة وضوح 4K.

وأوضحت الشركة الصينية أن التلفاز الجديد يغطي نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 92%، كما أنه يشتمل على كاميرا 13 بدقة ميجابيكسل ونظام HarmonyOS.

وتتيح الكاميرا إجراء محادثات الفيديو بشكل أساسي على التلفاز، مع توفير وظائف أخرى مثل التقاط صور سيلفي جماعية وإمكانية استخدامها ككاميرا مراقبة من خلال الوصول إليها عبر الهاتف الذكي عندما يكون المستخدم بالخارج، مع إمكانية إزالة الكاميرا بسهولة لحماية خصوصية المستخدم.

ويتيح نظام التشغيل HarmonyOS 2.0 بعض الوظائف المثيرة للاهتمام، على سبيل المثال، عند تشغيل مقطع فيديو على هاتف ذكي من هواوي، فلن يتطلب الأمر أكثر من النقر على جهاز التحكم عن بعد لفترة وجيزة لتشغيله على التلفاز، وهو ما ينطبق على الصور والموسيقى. ويمكن التحكم في التلفاز عن بعد باستخدام تطبيق الهاتف الذكي المرتبط.

ويوفر نظام HarmonyOS أيضا تطبيق Karaoke ووضعا للأطفال يمكن تهيئته من قبل الآباء. ويتيح الميكروفون المدمج في جهاز التحكم عن بعد التحكم عبر الأوامر الصوتية. ويدعم الجهاز منفذي HDMI 2.0s.