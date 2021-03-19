"هواوي" تطلق ساعتها الذكية Watch Fit Elegant الأنيقة

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق ساعتها الذكية Watch Fit Elegant الجديدة، وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية الأنيقة تتوافر باللون الأسود Midnight واللون الأبيض Frosty وسيتم طرحها في الأسواق بداء من 23 مارس الجاري.

ويمتاز الإصدار الأنيق من الساعة الذكية ببعض التغييرات البسيطة مقارنة بالإصدار العادي Watch Fit، حيث اعتمدت الشركة الصينية على المزيد من الأجزاء المعدنية بتصميم أكثر أناقة من الأجزاء البلاستيكية، ومع ذلك لا يتجاوز وزن الساعة الذكية الجديدة 27 جراما.

وقامت الشركة الصينية بتجهيز ساعتها الذكية Watch Fit Elegant الجديدة بسوار من المطاط الصناعي بدلا من السيليكون، حتى يكون أكثر ملاءمة للبشرة، وبخلاف ذلك يتطابق الإصدار الأنيق الجديد مع الإصدار العادي من الساعة الذكية، حيث تشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة OLED قياس 64ر1 بوصة وبدقة وضوح 456 x 280 بيكسل، مع 96 وضعا للتدريبات الرياضية والتعرف التلقائي على التدريب والإجهاد، كما يتوافر بها مستشعر قياس معدل نبضات القلب SpO2.

وبالإضافة إلى ذلك أعلنت شركة هواوي عن إطلاق سوار اللياقة البدنية Band 6 الجديد في 31 آذار/مارس الجاري، والذي يأتي مزودا بشاشة لمسية OLED قياس 47ر1 بوصة، ولا يتعدى وزنه 18 جرام، ويوفر العديد من الوظائف مثل قياس معدل نبضات القلب ومعدل تشبع الأكسجين في الدم، ومراقبة النوم بواسطة تقنية TruSleep، مع 96 وضعا للتدريبات الرياضية وكذلك التحكم في تشغيل الموسيقى.

وأعلنت شركة هواوي عن طرح سوار اللياقة البدنية Band 6 باللون الأخضر Forrest والأسود Graphite والوردي Pink والكهرمان Sunrise، ولم تصفح الشركة الصينية عن أية بيانات بخصوص أسعار الساعة الذكية الجديدة Watch Fit Elegant الجديدة أو سوار اللياقة البدنية Band 6 في أسواق المنطقة العربية.