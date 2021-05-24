"هواوي" تطلق سماعات جديدة بتقنيات عالية

أطلقت شركة “هواوي”، الرائدة عالميا في مجال تصنيع الهواتف الذكية، سماعات الأذن الحديثة “HUAWEI FreeBuds 4i” التي أصبحت متوفرة في الأسواق المغربية بألوان مختلفة ذات تصميم عصري ومريح، يتيح العديد من الميزات الرائعة بسعر مناسب، بما في ذلك الوزن الخفيف والصوت عالي الجودة وعمر البطارية طويل الأمد.

ويأتي أحدث إصدارات سلسلة سماعات “HUAWEI FreeBuds” في سياق البحث المتواصل عن الحلول الصوتية التي تواكب الزيادة الشعبية في خدمات بث الموسيقى والترفيه أثناء التنقل، وهو ما أفضى إلى انتشار سماعات الأذن اللاسلكية التي حققت فيها شركة “هواوي” تجارب ناجحة.

وتعدّ سماعات الأذن الجديدة، المصنّعة من طرف شركة “هواوي”، أفضل سماعات أذن لا يتعدى سعرها ألف درهم سنة 2021، وفق المميزات التقنية والعروض التجارية التي يمكن ملاحظتها في الأسواق المغربية.

صوت عالي الجودة

يعد الصوت عالي الجودة من بين مميزات أحدث سماعات “هواوي”، التي تتوفر على محركات ديناميكية كبيرة بحجم 10 مم لتقديم سعة أكبر لصوت قوي في أي وقت ومكان بغض النظر عن نوعية الموسيقى. ينضاف إلى ذلك، الهيكل الخارجي الأنيق الذي يحد من ضوضاء الرياح، ما يضمن تكامل المؤثرات الصوتية لجعل الاستماع إليها مريحا.

ومن شأن سماعات الأذن الجديدة أن تدفع الشخص لولوج عالمه الخاص بفضل إلغاء الضجيج بشكل مريح داخل الأماكن الصاخبة، حيث يمكن ملاحظة ذلك عند ارتدائها بمراكز التسوق والشوارع، وكذا أثناء التنقلات اليومية. كما تلقت سماعات “HUAWEI FreeBuds 4i” كذلك ضبطا لموسيقى “البوب”، بما في ذلك الآلات الموسيقية والإيقاع والغناء للحصول على تفاصيل عالية الجودة.

وبفضل التقنيات الصوتية الحديثة المُدرجة في سماعات الأذن “HUAWEI FreeBuds 4i”، صار بإمكان المستخدم الاستمتاع بصوت واضح للغاية حتى في الأماكن الصاخبة، إلى جانب التجربة الصوتية الممتازة التي توفرها السماعات للزبائن في ما يتعلق بالاستماع للموسيقى أو تلقي المكالمات أو مشاهدة الأفلام أو لعب الألعاب.

عمر بطارية طويل الأمد

لا شك أن عمر البطارية دائما ما يكون أحد الاعتبارات الرئيسية للمستخدمين عندما يتعلق الأمر بالأجهزة اللاسلكية، وهو ما أخذته شركة هواوي بعين الاعتبار في سماعات الأذن الجديدة “HUAWEI FreeBuds 4i”، التي تتوفر على بطارية كبيرة عالية الكثافة.

وبإمكان المستهلك شحن سماعات الأذن الحديثة بسرعة قياسية، وتدوم لمدة طويلة، حيث تستغرق 10 دقائق فقط للقيام بالشحن السريع الذي يصل إلى 4 ساعات من الاستخدام، فيما يُمكّن الشحن الكامل من 10 ساعات من تشغيل الموسيقى المستمر، أو 6.5 ساعات من المكالمات الصوتية مع إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء.

ومع ذلك، فإن الاستمرار في تشغيلها سيعطي 7.5 ساعة من تشغيل الموسيقى المستمر، و5.5 ساعة من المكالمات الصوتية. عند استخدام السماعات الجديدة مع علبة الشحن، يحصل المستخدمون على إجمالي 22 ساعة من تشغيل الموسيقى، أو 14 ساعة من المكالمات الصوتية.

إلغاء الضوضاء النشط

تتيح سماعات الأذن الجديدة لشركة “هواوي” إلغاء الضوضاء المحيطة بالمستخدم، الذي قد يجد نفسه وسط مركز تجاري مزدحم أو وسيلة نقل عامة أو محطة قطار أو مكتب أو صوت بشري، حيث توفر سماعات”HUAWEI FreeBuds 4i” تجربة مريحة لتفادي الضجيج الخارجي.

وتعمل أحدث سماعات “هواوي” على اكتشاف الضوضاء المحيطة من خلال الميكروفونات، ثم تعمل على تقليل الضجيج الخارجي. وتسمح كذلك للمستخدمين بالاستماع إلى الأصوات المحيطة، والتواصل مع الناس دون نزع سماعات الأذن، من خلال الضغط باستمرار على مقبض سماعة الأذن.

بذلك، تُمكّن تقنيات إلغاء الضوضاء المعتمدة في الميكروفونات من رفع جودة الصوت؛ ومن ثمّ، تقليل الضغط في أذني المستخدم بشكل أكبر، ما يوفر للزبائن تجربة مريحة لإلغاء الضوضاء التي لطالما كانت مصدر إزعاج أثناء وجوده الشخص في أماكن الاكتظاظ الشديدة.

تصميم جذاب ومريح

تتوفر سماعات الأذن “HUAWEI FreeBuds 4i” على تصميم مدمج ومريح، حيث يظهر كلا جانبي علبة المنتج بشعار HUAWEI المتوفر بألوان نابضة بالحياة (Ceramic White، Carbon Black، Red)، ناهيك عن صغر حجم السماعات الجديدة، ما يجعلها مناسبة للأذنين بشكل مريح للغاية.

وتتميز علبة الشحن بتصميم يناسب راحة يد المستخدم، على ضوء آلاف الجولات من اختبارات الراحة التي أنجزتها الشركة، التي حرصت على إضفاء مظهر عصري حديث لسماعات الأذن التي تحسّس المستخدم براحة كبيرة أثناء ارتدائها لفترة طويلة.

ويهدف مصممو هواوي، من وراء ذلك، إلى ضمان راحة المستهلك، الذي يتحكم في تشغيل الموسيقى والمكالمات الصوتية وإلغاء الضوضاء الخارجية عبر حركات بسيطة، ما يتيح تجربة تفاعلية ممتازة، نظرا إلى السهولة التقنية التي تطبع هواتف “هواوي” الذكية.

سماعات الأذن “HUAWEI FreeBuds 4i” تتميز ببساطة وسرعة إجراء الاتصالات، حيث ترسل للمستخدم إشعارا سريعا يطالبه بفتح علبة الشحن. وبمجرد إجراء الاتصال، تتاح للمستخدم إمكانية عرض مختلف المعلومات المتّصلة بعمر البطارية وتوصيل سماعات الأذن وعلبة الشحن بشكل منفصل.