"هواوي Watch GT 2 Pro" تتيح الرد على رسائل SMS مباشرة

أطلقت شركة هواوي التطبيق Mood Messenger لساعتها الذكية Watch GT 2 Pro الأنيقة، والذي يتيح إمكانية الرد على رسائل SMS مباشرة.

وأوضحت الشركة الصينية أنه يمكن الرد بواسطة نص قصير محدد مسبقا أو رمز تعبيري. ولا يشتمل التطبيق على لوحة مفاتيح أو وظيفة إملاء؛ لذا سيتعين على المستخدم اللجوء للهاتف الذكي للتمكن من كتابة إجابات أكثر تفصيلا.

جدير بالذكر أن التطبيق Mood Messenger الجديد يعرض آخر خمس رسائل نصية مستلمة.