هولدينغ الإعلام العمومي يتدارس إنشاء قناة للأطفال

يتدارس مديرو قنوات القطب العمومي في المغرب إنشاء قناة تعنى بالأطفال، مباشرة بعد إحداث الهولدينغ المنظم للقطاع، والجامع بين قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ودوزيم وميد1 تيفي.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس فإن اجتماع لجنة الثقافة والاتصال بمجلس النواب تطرق لنقطة إنشاء قناة للأطفال، وهو ما تفاعل معه مديرو القنوات، مؤكدين أن المانع الوحيد في الظرفية الراهنة هو غياب الأموال، وفور إنشاء الهولدينغ ستكون ضمن البرنامج.

وتشير مصادر الجريدة إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء قناة تعنى بقضايا الأطفال يظل مواكبة هذه الشريحة المهمة، كما يرتقب منها أن تهتم أكثر بالمواهب والمؤسسات التعليمية والانفتاح عليها.