هوندا تطلق الجيل الجديد من أيقونتها الرياضية

أطلقت شركة هوندا الجيل الجديد من أيقونتها Acura MDX، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الجيل الرابع يقف على منصة جديدة كليا تصب تركيزها على ديناميكية القيادة؛ حيث يبلغ الطول 5.04 متر والعرض 2 متر والارتفاع 1.70 متر. ويبلغ طول قاعدة العجلات 2.89 متر، في حين تتراوح سعة حيز الحمولة من 459 إلى 2022 لترا من الأمتعة.

وتتميز السيارة من خلال شبكة المبرد الجديدة وإطار النوافذ الجانبية المصنوع من الكروم أو المعدني المطلي باللون الأسود اللامع، فضلا عن الكشافات والمصابيح الخلفية النحيفة، والجنوط الكبيرة قياس 19 و 20 بوصة.

وتتمتع المقصورة الداخلية بمواد عالية الجودة، مع حليات الخشب الفاخر، والألومنيوم المصقول، والجلد الفاخر، ومقاعد رياضية مكسوة بالجلد، وسقف بانورامي. ويتوفر لعشاق السيارة 16 لونا للمقصورة الداخلية.

وعلى صعيد الدفع تعتمد السيارة على سواعد محرك V6 سعة 3.5 لتر وبقوة 294 حصان/362 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.

وأعلنت هوندا أن سعر السيارة Acura MDX الجديدة يبدأ من 46 ألف و900 دولارا أمريكيا.